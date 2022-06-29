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    Nokia G11 Plus, 3 gün pil ömrü sunuyor

    Nokia’nın üç güne kadar dayanan hızlı şarj özellikli telefonu G11’nin Plus modeli duyuruldu. Android 12 ile gelen Nokia G11 Plus’ın öne çıkan özellikleri haberimizde.
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    Nokia G11 Plus tanıtıldı

    Şubat ayında tanıtılan bütçe dostu Nokia telefon G11, üçlü arka kamera kurulumu, uzun giden pili, Android 12 yüklü gelmesiyle dikkat çeken bir modeldi. Şirket, bugün Plus modeliyle karşımızda.

    50 megapiksel kamera

    8MP selfie kamera taşıyan çentikli ekran, 6.5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük sunuyor ve 90Hz yenileme hızını destekliyor. 50 megapiksel ana, 2 megapiksel yardımcı ve LED flaş, arka kamera sistemini oluşturuyor. Dokulu bir yüzeye sahip olan arka panel, biyometrik kimlik doğrulama için bir parmak izi okuyucu barındırıyor.

    Nokia G11 Plus’a güç veren işlemciyi bilmiyoruz; resmi sitesinde işlemci bilgilerine yer verilmemiş. Telefon, microSD kart ile 512GB’a kadar artırılabilen 64GB dahili depolama ve 4GB RAM ile geliyor.

    Nokia, G11 Plus’a iki yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemesi, üç yıl süreyle de aylık güvenlik güncellemesi sunacağının sözünü veriyor. G11 Plus da muhtemelen kutusundan Android 12 ile çıkacak.

    3 gün dayanan pil

    Nokia, G11 Plus modelini de üç gün pil ömrü sunmasıyla öne çıkarıyor. Bu noktada G11’de 5050 mAh pil olduğunu hatırlatalım. 3.5mm kulaklık girişi, USB-C portu dikkat çeken bağlantılar arasında.

    Göl mavisi ve kömür grisi renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilginin paylaşılmadığını da belirtelim.

    Nokia G11 Plus Özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, HD+, 90hz
    • Ön Kamera: 8 megapiksel
    • Arka Kamera: 50 megapiksel + 2 megapiksel
    • Depolama: 64 GB dahili, microSD ile 512 GB’a kadar artırılabilir
    • Bellek: 4 GB RAM
    • 3.5mm kulaklık girişi
    • Tek mikrofon
    • Ağırlık: 192 gr
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    _Dominic_Toretto_ 7 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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