Nokia G11 Plus, 3 gün pil ömrü sunuyor

Şubat ayında tanıtılan bütçe dostu Nokia telefon G11, üçlü arka kamera kurulumu, uzun giden pili, Android 12 yüklü gelmesiyle dikkat çeken bir modeldi. Şirket, bugün Plus modeliyle karşımızda.

Nokia G11 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay önce eklendi

50 megapiksel kamera

8MP selfie kamera taşıyan çentikli ekran, 6.5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük sunuyor ve 90Hz yenileme hızını destekliyor. 50 megapiksel ana, 2 megapiksel yardımcı ve LED flaş, arka kamera sistemini oluşturuyor. Dokulu bir yüzeye sahip olan arka panel, biyometrik kimlik doğrulama için bir parmak izi okuyucu barındırıyor.

Nokia G11 Plus’a güç veren işlemciyi bilmiyoruz; resmi sitesinde işlemci bilgilerine yer verilmemiş. Telefon, microSD kart ile 512GB’a kadar artırılabilen 64GB dahili depolama ve 4GB RAM ile geliyor.

Nokia, G11 Plus’a iki yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemesi, üç yıl süreyle de aylık güvenlik güncellemesi sunacağının sözünü veriyor. G11 Plus da muhtemelen kutusundan Android 12 ile çıkacak.

3 gün dayanan pil

Nokia, G11 Plus modelini de üç gün pil ömrü sunmasıyla öne çıkarıyor. Bu noktada G11’de 5050 mAh pil olduğunu hatırlatalım. 3.5mm kulaklık girişi, USB-C portu dikkat çeken bağlantılar arasında.

Göl mavisi ve kömür grisi renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilginin paylaşılmadığını da belirtelim.

Nokia G11 Plus Özellikleri

Ekran: 6.5 inç, HD+, 90hz

Ön Kamera: 8 megapiksel

Arka Kamera: 50 megapiksel + 2 megapiksel

Depolama: 64 GB dahili, microSD ile 512 GB’a kadar artırılabilir

Bellek: 4 GB RAM

3.5mm kulaklık girişi

Tek mikrofon

Ağırlık: 192 gr

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