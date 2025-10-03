Samsung'dan iki modele daha One UI 8.0 sürprizi

Galaxy A35 ve M16 modellerinde göründü
Samsung'un One UI 8.0 güncellemesi, 2024 yılında tanıtılan Galaxy A35 ve M16 modellerinde görünmeye başladı. Aktarıldığı kadarıyla güncelleme Samsung'un sunucularında halihazırda devam ediyor. Buna göre Samsung Galaxy M16, Güney Kore'de M166SKSU3BYI8 yazılım sürümüyle One UI 8 kararlı güncellemesini alırken, Galaxy A35 "A356EXXU5CYI8/A356EOJMCYI8" yazılım sürümüne sahip.
Samsung, henüz küresel pazar için resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak sürümün hazır olması çok yakında global pazarda sunulacağı anlamına geliyor. Henüz bu sürüme geçmemiş kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden manuel kontrol gerçekleştirebilir.
Samsung'un Ekim ayı itibarıyla One UI 8’i daha fazla cihaza ulaştırması bekleniyor. Yeni güncelleme, yeni arayüzle birlikte daha optimize edilmiş animasyonlar, üçüncü taraf uygulamalara daha iyi uyum sağlayan Now Bar ve yapay zeka destekli cihaz içi deneyimler gibi yeniliklere kavuşacağını söyleyelim. Ayrıca Samsung Notes ve Takvim entegrasyonuna sahip Rutinler, güncellenmiş Knox Vault altyapısı ve daha esnek bir DeX arayüzü, bu modellerde de sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
