Samsung'dan iki modele daha One UI 8.0 sürprizi

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini yeni modellere yaymayı sürdürüyor. Daha önce Galaxy S23 ve Galaxy Z&Flip 5 ve Galaxy A55 için yayınlanan güncelleme, şimdi iki modele daha geliyor. Gelen bilgilere göre, One UI 8.0 artık Galaxy A35 ve Galaxy M16 modellerine ulaşmaya başladı.

Galaxy A35 ve M16 modellerinde göründü

Samsung'un One UI 8.0 güncellemesi, 2024 yılında tanıtılan Galaxy A35 ve M16 modellerinde görünmeye başladı. Aktarıldığı kadarıyla güncelleme Samsung'un sunucularında halihazırda devam ediyor. Buna göre Samsung Galaxy M16, Güney Kore'de M166SKSU3BYI8 yazılım sürümüyle One UI 8 kararlı güncellemesini alırken, Galaxy A35 "A356EXXU5CYI8/A356EOJMCYI8" yazılım sürümüne sahip.

Samsung, henüz küresel pazar için resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak sürümün hazır olması çok yakında global pazarda sunulacağı anlamına geliyor. Henüz bu sürüme geçmemiş kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden manuel kontrol gerçekleştirebilir.

Samsung'un Ekim ayı itibarıyla One UI 8’i daha fazla cihaza ulaştırması bekleniyor. Yeni güncelleme, yeni arayüzle birlikte daha optimize edilmiş animasyonlar, üçüncü taraf uygulamalara daha iyi uyum sağlayan Now Bar ve yapay zeka destekli cihaz içi deneyimler gibi yeniliklere kavuşacağını söyleyelim. Ayrıca Samsung Notes ve Takvim entegrasyonuna sahip Rutinler, güncellenmiş Knox Vault altyapısı ve daha esnek bir DeX arayüzü, bu modellerde de sunulacak.

