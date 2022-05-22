Windows 11’in Android desteği yakında Android 12’ye yükseltilecek

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2022’nin ilk aylarında genel kullanıma açılan Windows 11’in Android desteği yeni güncellemesine kavuşuyor. Windows Subsystem for Android, test kullanıcıları için aldığı güncellemede Android sürümünü güncelliyor.

Windows 11 Android 12’ye kavuşuyor

Microsoft, yeni paylaştığı gönderide Windows Subsystem for Android’in geleceği hakkında yeni bilgiler verdi. Windows Insider’ın geliştirici kanalında bulunan kullanıcılar, Windows Subsystem for Android için yeni güncelleme aldı. Artık Windows 11, Android uygulamalarını Android 12.1 üzerinden çalıştıracak. Ancak Microsoft, bazı uygulamaların uyumluluk problemi yaşayabileceğini belirtti.

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Ayrıca Android 12.1 desteği ile Windows 11 için Android deneyimi iyileşiyor. Artık Windows içindeki Android, yerel ağlardaki Chromecastlere bağlanabilecek. Ayrıca klavye ve fare desteği de iyileştiriliyor ve kamera uygulaması da ciddi anlamda geliştirildi. Diğer yenilikler ise VP8 ve VP9 kodek desteği, x64 kullanıcılar için gelişmiş ağ deneyimi, yenilenmiş ayarlar menüsü ve genel düzeltmeler içeriyor. Android 12.1 ile Android 12L’de gelen büyük ekran geliştirmeleri, Windows kullanıcıları için iyi bir deneyim sunacaktır. Windows 11 için yeni Android güncellemesi şimdilik deneme aşamasında ancak testlerin bitmesi sonunca genel kullanıcıya dağıtılacaktır.

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Windows 11, Android 12.1 desteğine kavuşuyor