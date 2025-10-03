Honor Magic 8 ve Magic 8 Pro’nun güçlü özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Honor’un 15 Ekim’de Çin’de tanıtacağı Magic 8 ve Magic 8 Pro modelleriyle ilgili yeni sızıntılar, cihazların güçlü donanımları ve özellikleri hakkındaki detayları ortaya çıkardı. Her iki modelin de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacağı kesinleşmiş durumda. Ancak ekran, batarya ve şarj teknolojilerinde dikkat çekici farklar bulunuyor.

Her iki model de iddialı

Honor Magic 8’in 6,58 inç düz ekran ve 1,5K çözünürlükle geleceği iddia ediliyor. Cihazın 7.000 mAh batarya ile donatılması ve 90W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Ancak bu modelin kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacağı öne sürülüyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açı, 200 MP periskop telefoto lens ve renk doğruluğunu artırmayı hedefleyen Red Maple sensör yer alacak. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası bulunacak. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, açık mavi ve altın tonları öne çıkıyor.

Daha üst konumlandırılan Honor Magic 8 Pro ise 6,71 inç mikro kavisli ekran ve yine 1,5K çözünürlükle kullanıcı karşısına çıkabilir. Cihazın en dikkat çeken yanı, 7.200 mAh kapasiteli bataryası olacak. Bu batarya 120W kablolu, 80W kablosuz şarj desteğiyle desteklenecek. Kamera kurulumu, Magic 8 ile benzer şekilde 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı, 200 MP periskop telefoto ve Red Maple sensör içeriyor. Ön kamera da yine 50 MP çözünürlüğe sahip olacak. Ağırlığının 222 gram civarında olduğu konuşulsa da Honor’un tanıtımda daha düşük bir değer açıklayabileceği iddia ediliyor. Pro modelin siyah, beyaz ve mavi renklerle gelmesi beklenirken, altın tonunun belirsiz olduğu ifade ediliyor.

Telefonların yanı sıra Honor, aynı zamanda MagicPad 3 Pro tabletini de tanıtacağı belirtiliyor. Bu cihazın da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geleceği, 13,3 inç LCD ekran, 3.2K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 12.450 mAh batarya gibi güçlü özellikler taşıyacağı söyleniyor.

