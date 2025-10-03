Giriş
    OnePlus 15'in tüm özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

    OnePlus’un bu ay içinde OnePlus 15 modelini tanıtması bekleniyor. Resmi duyurudan önce Çinli bir teknoloji yazarı, telefonun tüm özelliklerini yayınladı. İşte OnePlus 15’in beklenen özellikleri...

    OnePlus 15'in tüm özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus’un bu ay içinde Çin’de OnePlus 15 modelini tanıtması bekleniyor ancak şirket henüz resmi tarih açıklamadı. Cihazın global lansmanı için de tanıtım görselleri paylaşılmaya başlandı. Resmi duyurudan önce Çinli bir teknoloji blog yazarı, fiyat hariç neredeyse tüm detayları içeren bir özellik tablosunu paylaştı. İşte OnePlus 15’in beklenen özellikleri:

    OnePlus 15 beklenen özellikler

    OnePlus 15’in 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü BOE X3 OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ekran Dolby Vision desteği, 1–165 Hz arası dinamik yenileme hızı ve Pro XDR görüntüleme özellikleri sunacak. Ayrıca HDR Vivid ve HDR10+ sertifikalarına sahip olacak, düşük parlaklıkta 2160 Hz PWM karartma ve 1800 nit maksimum parlaklık sağlayacak. Güvenlik tarafında, ıslak elle bilei tanıma yapabilen ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucusuyla gelmesi bekleniyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı ColorOS 16 yüklü olacak.

    OnePlus 15'in tüm özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. Bu işlemciye LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama eşlik edecek. Bellek tarafında 16 GB’a kadar RAM, depolamada ise 1 TB’a kadar seçenek sunulacağı iddia ediliyor. 7.300 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla gelmesi beklenen telefon, 120 W kablolu ve 50 W kablosuz desteği sunacak.

    Kamera bölümünde üçlü arka kurulum öne çıkıyor: 50 MP Sony LYT-700 (24mm, OIS destekli ana kamera), 50 MP Samsung JN5 (15mm ultra geniş açı) ve 50 MP Samsung JN5 (85mm telefoto, OIS destekli, 3.5x optik zoom).

    Telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında yeni nesil soğutma sistemi, büyük biyonik titreşim motoru, stereo hoparlörler, çok işlevli NFC, IR blaster, USB-C (USB 3.2 Gen 1) bağlantısı ve IP66 / IP68 / IP69 toza ve suya dayanıklılık sertifikaları yer alıyor.

    OnePlus 15’in 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkması bekleniyor. Şirket, cihazın “Sand Storm” renk seçeneğini şimdiden duyurdu. Bunun dışında siyah ve mor versiyonlarının da satışa sunulacağı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/10/03/oneplus-15-full-specifications-leak/ https://weibo.com/5684285457/Q6b8iyz6b?refer_flag=1001030103_
