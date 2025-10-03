Samsung Galaxy S26 gizlilik ekranı ile geliyor

Samsung Galaxy S26 gizlilik ekranı
Gelecek yıl piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S26 serisinde dahili olarak böyle bir özelliğin sunulacağı ortaya çıktı. One UI 8.5 beta kodlarında fark edilen satırlar Privacy Display adında bir ayar menüsüne işaret ediyor.
Otomatik Gizlilik butonunu aktif ettiğinizde devreye giren Privacy Display özelliği ayrıca belirli saatlerde de etkin hale getirilebiliyor. Yine hangi uygulamada hayalet ekranın devreye gireceğini belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca belirli etiketlere veya verilere sahip resimleriniz ve kilit ekranına da bu özellik uygulanabiliyor. Son olarak Maksimum Gizlilik seçeneği seçilirse Privacy Display etkin iken parlaklık daha da azaltılıyor.
Kaynaklar hayalet ekranın donanıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğü için ilk olarak Galaxy S26 serisinde sunulacağını tahmin ediyor. Donanım kısıtlaması yoksa muhtemelen sonrasında diğer Galaxy modellerine de sunulacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
25H2 olsada olmasada olur..... Hala 12 neden çıkmadı