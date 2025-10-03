Giriş
    Samsung Galaxy S26 gizlilik ekranı ile geliyor

    Samsung Galaxy S26 amiral gemisi serisinde gizliliğe önem veren kullanıcılar için dikkat çekici bir özellik sunulacak. Kullanıcılar ekranlarını karartabilecekler. 

    Samsung Galaxy S26 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon kullananların ihtiyaç duyduğu özelliklerden birisi de hayalet ekran. Doğrudan bakıldığında ekranı gösteren ancak yanlardan bakıldığında karartı oluşturan hayalet ekranları özel ekran koruyucular ile elde etmek mümkün.

    Samsung Galaxy S26 gizlilik ekranı

    Gelecek yıl piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S26 serisinde dahili olarak böyle bir özelliğin sunulacağı ortaya çıktı. One UI 8.5 beta kodlarında fark edilen satırlar Privacy Display adında bir ayar menüsüne işaret ediyor. 

    Otomatik Gizlilik butonunu aktif ettiğinizde devreye giren Privacy Display özelliği ayrıca belirli saatlerde de etkin hale getirilebiliyor. Yine hangi uygulamada hayalet ekranın devreye gireceğini belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca belirli etiketlere veya verilere sahip resimleriniz ve kilit ekranına da bu özellik uygulanabiliyor. Son olarak Maksimum Gizlilik seçeneği seçilirse Privacy Display etkin iken parlaklık daha da azaltılıyor. 

    Kaynaklar hayalet ekranın donanıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğü için ilk olarak Galaxy S26 serisinde sunulacağını tahmin ediyor. Donanım kısıtlaması yoksa muhtemelen sonrasında diğer Galaxy modellerine de sunulacaktır. 

