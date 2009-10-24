Nokia, Hollanda'ya özel Illuvia serisi telefonlarını duyurdu: 5530 XM, 6700 ve 6303

Cep telefonlarının pazarda popülerliğini sürdürmek için üreticilerin en sık başvurduğu yöntemlerden birisi farklı versiyonları piyasaya sürmek. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, şu an için Hollanda'ya özel görünen Illuvia serisi 5530 XpressMusic, 6700 ve 6303 modellerini duyurdu.

The Phone House tarafından satışı gerçekleştirilen telefonların teknik açıdan dikkat çeken bir farklılığı bulunmamakta. Illuvia serisini normal modellerden ayıran tek etken mor renk hakimiyeti ve mor renkli temalar. Nokia'nın hedef kitlesi bayan kullanıcılar olarak görünüyor. Telefonların teknik özellikleri ise şöyle;

Nokia 5530 XpressMusic

- Quadband GSM / EDGE

- Symbian OS v9.4 işletim sistemi

- 104 x 49 x 13 mm / 107 gram

- 2.9 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk dokunmatik ekran

- Hareket sensörü

- 3.5 mm jak girişi

- microSD desteği

- 3.2 MP kamera, AF, led flaş

- FM radyo

- Bluetooth / WI-FI

- 1000 mAh batarya

Nokia 6700

- Quadband GSM / Triband HSDPA

- Series 40 arayüzü

- 109.8 x 45 x 11.2 mm / 116.5 gram

- 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

- microSD desteği

- 5 MP kamera, AF, led flaş

- FM radyo

- Bluetooth / A-GPS

- 960 mAh batarya



Nokia 6303



- Triband GSM / EDGE

- Series 40 arayüzü

- 108.8 x 46.2 x 11.7 mm / 96 gram

- 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

- microSD desteği

- 3.2 MP kamera, AF, led flaş

- FM radyo

- Bluetooth

- 1050 mAh batarya