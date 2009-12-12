Nokia, ilkbahara doğru Ovi Store'u makyajlamayı planlıyor

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Geçtiğimiz günlerde New York, Chicago ve Londra'daki cep telefonu mağazalarını beklenen karlılığı sağlamadığı için kapatma kararı alan Nokia, 2009 yılının mayıs ayında Apple'ın Appstore'una rakip olarak çıkardığı Ovi Store'u makyajlamayı planlıyor.

Her gün Ovi Store'dan yaklaşık 1 milyon uygulamanın indirildiği ve 80 milyon aktif Ovi Suite kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor. Peki neden güncelleme üzerinde çalışılıyor sorusunun yanıtı olarak da bazı kullanıcıların yaşadığı stabilite problemleri ile tüm hızıyla süren Apple rekabeti gösteriliyor. Tüketicilerin tavsiyeleri ve eleştirileri doğrultusunda hareket eden Nokia'nın Ovi Store arayüzünde çeşitli değişikliklere gideceği ifade edildi. Böylece uygulamalara daha hızlı şekilde ulaşılacağı söylenmekte.

Yeni Ovi Store'un ilkbahar mevsimine doğru yetişmesi bekleniyor.