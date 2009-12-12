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Nokia, ilkbahara doğru Ovi Store'u makyajlamayı planlıyor

9 yıl
4,4b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, ilkbahara doğru Ovi Store'u makyajlamayı planlıyor
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Geçtiğimiz günlerde New York, Chicago ve Londra'daki cep telefonu mağazalarını beklenen karlılığı sağlamadığı için kapatma kararı alan Nokia, 2009 yılının mayıs ayında Apple'ın Appstore'una rakip olarak çıkardığı Ovi Store'u makyajlamayı planlıyor.

Her gün Ovi Store'dan yaklaşık 1 milyon uygulamanın indirildiği ve 80 milyon aktif Ovi Suite kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor. Peki neden güncelleme üzerinde çalışılıyor sorusunun yanıtı olarak da bazı kullanıcıların yaşadığı stabilite problemleri ile tüm hızıyla süren Apple rekabeti gösteriliyor. Tüketicilerin tavsiyeleri ve eleştirileri doğrultusunda hareket eden Nokia'nın Ovi Store arayüzünde çeşitli değişikliklere gideceği ifade edildi. Böylece uygulamalara daha hızlı şekilde ulaşılacağı söylenmekte.

Yeni Ovi Store'un ilkbahar mevsimine doğru yetişmesi bekleniyor.


http://www.ft.com/cms/s/0/7bceb5f8-e5f5-11de-b5d7-00144feab49a.html?nclick_check=1 Yorum Yaz
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megaturk 9 yıl

Şu haliyle ve içeriğiyle Ovi AppStore nin çeyreği olamaz ...
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AYYUZLUM 9 yıl
kullanan kişi sayısı az...
çok verimli olmadığından dolayı...
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Iron Sky 9 yıl

megaturk


Şu haliyle ve içeriğiyle Ovi AppStore nin çeyreği olamaz ...




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GeceBekcisi 9 yıl
megaturk

Şu haliyle ve içeriğiyle Ovi AppStore nin çeyreği olamaz ...

Bunda karşılaştırılacak ne var? Biri tekelin kendisi, diğeri serbest piyasadaki bir oyuncu.

Nokia cihazlar onlara içerik (uygulama, tema, zil sesi, müzik vs) yüklenilmesi için (Apple'da olduğu gibi) iTunes/AppStore benzeri bir sisteme bağımlı olsalar, (Apple kullanıcılarının belki de 100 katı) Nokia kullanıcısı sayesinde durum elbet tam tersi olurdu ama Nokia kullanıcısı içerik için merkezi bir sisteme bağımlı olmadığı için Ovi, Apple'ın servisleri gibi bir hızla büyümüyor. Apple kullanıcıları da özgürce istedikleri mp3'ten zil sesi oluşturup, istedikleri siteden uygulama indirebiliyor olsalardı iTunes/AppStore bu kadar büyümezdi.

Bu haberde de Ovi'nin "serbest piyasadaki bir oyuncu" olmanın gerekleri sonucu kendini geliştirme planları anlatılıyor çünkü Apple'ın tekel uygulaması yüzünden başedeceği bir rakibi yokken, Ovi'nin en basitinden Handango ve GetJar gibi sağlam rakipleri var.
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