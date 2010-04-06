Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, iPad'e rakip yeni bir tablet bilgisayar hazırlıyor

9 yıl
17,3b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çıktığı gün 300.000 adet satan Apple iPad'e, dünyanın en büyük cep telefonu üreticisinden rakip gelebilir. N700 ve N800 gibi internet tabletlerine imza atan dolayısıyla tablet bilgisayar konseptine uzak olmayan Nokia'nın, iPad'e rakip olacak yeni bir tablet bilgisahar hazırladığı iddia ediliyor.
Booklet 3G modeliyle netbook dünyasına adım atan Nokia, Rodman Renshaw analisti Ashok Kumar'a göre yeni bir tablet hazırlıyor. Bir süredir Intel ile yakın ilişki içerisinde olan Nokia'nın, tablet bilgisayarında Intel Atom platformuna mı yoksa ARM çözümlerini mi kullanacağı netleşmiş değil.
Qualcomm Snapdragon tabanlı yeni nesil akıllı telefon modeli merakla beklenen Nokia'nın, tablet bilgisayar iddialarına nasıl yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi tablet konseptine uzak olmayan firma, rekabetçi bir model ile Apple'ın sürpriz rakibi de olabilir. 
Nokia N800

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AhmedKaymakcı 8 yıl
Konu iyi hortlamis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muhibbi- 8 yıl
Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 8 yıl
önce ıphone a rakıp olsunda ıpad sonraya kalsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 9 yıl
nokia artik gözden düştü ... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 9 yıl
İphone olmasaydı şimdi herkes N97'ye azının suyu akarak bakacaktı ama Apple sağolsun iPhone var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(dark) 9 yıl
pardon bu Nokia N800 miş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(dark) 9 yıl
eğer resimdeki ise iğrenç. :) isterse 1 tb hafıza 5 usb girişi sınırsız aynı anda program çalıştırsın. 1080p hd video izlensin 5 milyon olsun yinede almam. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
buna teblet PCden çok smartphone adı daha uygun olur.. şu tablet kelimesi ile akıllı telefon kelimesini iyi bir ayırt etsek önce ha ne dersiniz!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IRFUN4EVER 9 yıl
firma yalanladı bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17291 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet ve
7 etiket daha Tablet PC haber nokia iPad tablet bilgisayar Apple Taşınabilir Bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Panasonic ile Görüntü Kayıt, LCD, Plazma ve 3D üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim