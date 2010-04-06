Nokia, iPad'e rakip yeni bir tablet bilgisayar hazırlıyor

Çıktığı gün 300.000 adet satan Apple iPad'e, dünyanın en büyük cep telefonu üreticisinden rakip gelebilir. N700 ve N800 gibi internet tabletlerine imza atan dolayısıyla tablet bilgisayar konseptine uzak olmayan Nokia'nın, iPad'e rakip olacak yeni bir tablet bilgisahar hazırladığı iddia ediliyor.

Booklet 3G modeliyle netbook dünyasına adım atan Nokia, Rodman Renshaw analisti Ashok Kumar'a göre yeni bir tablet hazırlıyor. Bir süredir Intel ile yakın ilişki içerisinde olan Nokia'nın, tablet bilgisayarında Intel Atom platformuna mı yoksa ARM çözümlerini mi kullanacağı netleşmiş değil.



Qualcomm Snapdragon tabanlı yeni nesil akıllı telefon modeli merakla beklenen Nokia'nın, tablet bilgisayar iddialarına nasıl yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi tablet konseptine uzak olmayan firma, rekabetçi bir model ile Apple'ın sürpriz rakibi de olabilir.

Nokia N800

