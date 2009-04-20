Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N86, en iyi görüntüleme cihazı ödülüne layık görüldü

10 yıl
42,7b
1
81
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia N86, en iyi görüntüleme cihazı ödülüne layık görüldü
Tam Boyutta Gör

Nokia N86, en iyi görüntüleme cihazı ödülüne layık görüldü
Tam Boyutta Gör

Küresel ekonomik kriz nedeniyle satışlarındaki ve karlarındaki düşüşlere rağmen cep telefonu pazarını domine etmeye devam Nokia, bu yıl düzenlenen TIPA (Technical Image Press Association) etkinliğinde ''en iyi mobil görüntüleme cihazı ödülüne'' layık görüldü.

Hangi telefonuyla Finlandiyalı üretici bu ödüle layık görüldü? Elbette ki ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2009) teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu 8 megapiksel kameralı N86 modeliyle. Telefonun 28 mm'lik geniş açı sunan Carl Zeiss lensinin, 3.5 metreye kadar etkili olduğu iddia edilen üçüncü jenerasyon çift led flaşının ve değişen diyafram değerinin ödülde etkili olduğu düşünülüyor. Firmanın daha önceki yıllarda N82, N95 ve N80 modelleriyle yine bu ödülü kazandığını hatırlatalım.


http://www.allaboutsymbian.com/news/item/9324_And_this_years_TIPA_award_goes.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 2 hf.
Bu telefon 2009’da çıkmıştı. Üzerinden tam 10 yıl geçmiş. Bilinenin aksine değişken diyafram aralığına sahip ilk telefon S9/S9+ değil, N86’dır. Ayrıca Symbian işletim sistemine sahip olmasından dolayı akıllı telefon olduğu için yine değişken diyafram aralığına sahip ilk akıllı telefon ünvanının da sahibidir. Üstelik S9 serisi f/1.5-2.4 olarak iki aşamalı diyaframa sahipken bu seriden yaklaşık 10 yıl önce çıkmış olan N86 f/2.4-3.2-4.8 olmak üzere üç aşamalı diyaframa sahipti. Bir ekleme daha yapayım S9 serisi değişken diyafram aralığına sahip üçüncü telefondur. Çünkü N86’dan sonra çıkan f/2.8-11 aralığına sahip Android işletim sistemli Panasonic Lumix CM1 bu özelliğe sahip ikinci telefondur.
Birilerinin 10 yıl önce yaptığı devrim niteliğindeki ilkleri bilmeyenler daha bu özelliği geçen yıl getirebilmiş ürünler için kamerada devrim diye söz ediyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
andires42 1 hf. Mr. Jingles
Bu gibi Nokia telefonların bilinmeyen özelliklerini veya az bilinen anlatmak için kendi elimde olan Nokia telefonlarının videosunu çekip paylaşıyorum konuda açtım bu konunun sadece benle sınırlı kalmasını değil diğer Nokia kullanıcılarından destek vermelerini istiyorum.
mini.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SchmeireZZ 1 yıl
HORT
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
nokia n86 telefon aldim beklemediklerimi ondan görüyorum.foto ve kamera çekimi mukemel.benim gibi foto ve kamera ile ugraşan arkadaşlara tercih ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AYYUZLUM 9 yıl
guzel cektıgı kesın ama en ıyısı olduguna emın degılım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sawgent 9 yıl

nerden bulup hortlatıyosunuz bu konuları

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quad_core2 9 yıl
Arkadaşım yazılımsal diye bişey yok deme var işde bliyorum + nokıa Carl Zeiss lens kullanıyor sen bi n82 kulllandınmı zeon flaş var burda inelemeside var camera bakımından cvp telefonları arasında nokıa gercekden guzel iş çıkartıyor n86 inceledim kamerası süper gercekden yansımaları bıle goruyorsun super bi telefon yapmıslar n97 ve n900 n900 daha cıkmadı ama işletim sistemi sanıırım linux süper telefonlar çıkarıyor nokia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sefer4229 9 yıl
bence samsunglarda şarz problemi var d600 üm 1.5 günde bitiyor,çok gıcık bi şey ya 1 yada 2 gitse devamlı aynı oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quad_core2 9 yıl
nokıa n86 8mp arkadaslar samsung 12 mp cıkarmıs cıkarsa nolcak yazılımsal sadece donanımsalmı 8 mp cep telı zaten samsungun nokıa 5 mp aynı hatta nokıanın kamerası daha ıyı cekıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avanoss 9 yıl

Orjinalden alıntı: Quad_core2

nokıa n86 8mp arkadaslar samsung 12 mp cıkarmıs cıkarsa nolcak yazılımsal sadece donanımsalmı 8 mp cep telı zaten samsungun nokıa 5 mp aynı hatta nokıanın kamerası daha ıyı cekıyor


dostum eğer foto galerileri dolaşırsan forumda yazılımsal bir 8mp mi değil mi ayırt edemeyebilirsin, normal fotoğraf makinesi ile çekilen bi çok fotoğraftan daha kaliteli ve detaylı fotoğraflar olduğunu görürsün.. üst seviye fotoğraf makinalarını ayırt etmek lazım, zira onların esas görevi fotoğraf zaten ve bırakında ceple çekilenden doğal olarak kaliteli olsun.. ama hiçbirimiz ceple profesyonel foto çekecek değilz.. ama nokia da olsun samsung da olsun 8mp yazılımsal değil, 12mp denemediğim için bişey diyemeyeceğim.. orta seviye bi kullanıcıya anlık görüntüleri fotoğraflaştırmak için ekstradan foto makinası taşımaya gerek olmadan yeterli kalite sunuluyor..

d900i nin şarzını deneme fırsatım olmadı. nokia samsung biçok model denedim, her markadada iyi dediğimde beş para etmez dediğimde oldu. bu farkıda forumda genel kanıya göre belirlemek ve ona göre alışveriş yapmak en mantıklısı. bir iki kişi bişeye iyi yada kötü diyor diye o mal iyi yada kötü olmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avanoss 9 yıl
yaw hepsi neysede ben innov8 8 gb ile Nokia n86 arasında kaldım...
nolacak benim bu halim???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-KuTLuBeY- 9 yıl
nokia model yapamıyor... apple bir telefon çıkardı multi touch gibi çok harika bir teknoloji ile... nokia yılların firması neden bu özelliği bizlere sunmadı kalemli telefonlar kullandırdı!!! nokia nın kullanıcaya hitap eden bir sistemi var ve bu sistemi yıllar geçtikçe anca yerine oturtabildi çünkü piyasa da nokia kadar güçlü firma yoktu fakat şimdi var... yine söylüyorum nokia model yapamıyor ama özelliklerini kullanıcılara ispatladı... appla firması telefon dünyasına yeni girdi br kaç yıl sonra anlıyacağız kimin en büyük firma olduğunu. ve nokia bu şekilde giderse baya bir düşüş yaşayacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quad_core2 10 yıl
Arkadaslar iphone guzel olabılır 5800 ona benzer sayılır ayrıca burda kameradan bahsedıyor n95 n82 n82 kamerası flası super ayrıca n86 bır cok ozellık hangı telefonda var ve hangı tellefonun sarjı bukadar uzun gıdıyor phılıps dısında 8mp kamera super bı cıhaz samsung aldım mp3 dınleyınce 1 gun sarjı gıdıyor nokıa n81 8gb aldım super bı kameraya ve flas a sahıp tek sıkıntısı Carl Zeiss lensinin olmaması yanı nokıa butun tellefonları ıyı alın kullanın ondan sonra yorum yazın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klack 10 yıl
en iyi LED FLAŞLI 8MP mi seçildi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jetressive 10 yıl
yeni mi çıktı bu telefon?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
42660 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kullanıcı, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Braid inceleme videosu 10 yıl CREA Üretim Tesisleri Gezisi 10 yıl SONY Experience Center Lansmansı 10 yıl Samsung LED TV Lansmanı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim