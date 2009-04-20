Nokia N86, en iyi görüntüleme cihazı ödülüne layık görüldü

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Küresel ekonomik kriz nedeniyle satışlarındaki ve karlarındaki düşüşlere rağmen cep telefonu pazarını domine etmeye devam Nokia, bu yıl düzenlenen TIPA (Technical Image Press Association) etkinliğinde ''en iyi mobil görüntüleme cihazı ödülüne'' layık görüldü.

Hangi telefonuyla Finlandiyalı üretici bu ödüle layık görüldü? Elbette ki ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2009) teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu 8 megapiksel kameralı N86 modeliyle. Telefonun 28 mm'lik geniş açı sunan Carl Zeiss lensinin, 3.5 metreye kadar etkili olduğu iddia edilen üçüncü jenerasyon çift led flaşının ve değişen diyafram değerinin ödülde etkili olduğu düşünülüyor. Firmanın daha önceki yıllarda N82, N95 ve N80 modelleriyle yine bu ödülü kazandığını hatırlatalım.

http://www.allaboutsymbian.com/news/item/9324_And_this_years_TIPA_award_goes.php