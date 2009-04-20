Nokia N86, en iyi görüntüleme cihazı ödülüne layık görüldü

Küresel ekonomik kriz nedeniyle satışlarındaki ve karlarındaki düşüşlere rağmen cep telefonu pazarını domine etmeye devam Nokia, bu yıl düzenlenen TIPA (Technical Image Press Association) etkinliğinde ''en iyi mobil görüntüleme cihazı ödülüne'' layık görüldü.
Hangi telefonuyla Finlandiyalı üretici bu ödüle layık görüldü? Elbette ki ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2009) teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu 8 megapiksel kameralı N86 modeliyle. Telefonun 28 mm'lik geniş açı sunan Carl Zeiss lensinin, 3.5 metreye kadar etkili olduğu iddia edilen üçüncü jenerasyon çift led flaşının ve değişen diyafram değerinin ödülde etkili olduğu düşünülüyor. Firmanın daha önceki yıllarda N82, N95 ve N80 modelleriyle yine bu ödülü kazandığını hatırlatalım.
http://www.allaboutsymbian.com/news/item/9324_And_this_years_TIPA_award_goes.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birilerinin 10 yıl önce yaptığı devrim niteliğindeki ilkleri bilmeyenler daha bu özelliği geçen yıl getirebilmiş ürünler için kamerada devrim diye söz ediyorlar.
mini.donanimhaber.com/...
nerden bulup hortlatıyosunuz bu konuları
dostum eğer foto galerileri dolaşırsan forumda yazılımsal bir 8mp mi değil mi ayırt edemeyebilirsin, normal fotoğraf makinesi ile çekilen bi çok fotoğraftan daha kaliteli ve detaylı fotoğraflar olduğunu görürsün.. üst seviye fotoğraf makinalarını ayırt etmek lazım, zira onların esas görevi fotoğraf zaten ve bırakında ceple çekilenden doğal olarak kaliteli olsun.. ama hiçbirimiz ceple profesyonel foto çekecek değilz.. ama nokia da olsun samsung da olsun 8mp yazılımsal değil, 12mp denemediğim için bişey diyemeyeceğim.. orta seviye bi kullanıcıya anlık görüntüleri fotoğraflaştırmak için ekstradan foto makinası taşımaya gerek olmadan yeterli kalite sunuluyor..
d900i nin şarzını deneme fırsatım olmadı. nokia samsung biçok model denedim, her markadada iyi dediğimde beş para etmez dediğimde oldu. bu farkıda forumda genel kanıya göre belirlemek ve ona göre alışveriş yapmak en mantıklısı. bir iki kişi bişeye iyi yada kötü diyor diye o mal iyi yada kötü olmaz..
nolacak benim bu halim???