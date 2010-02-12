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Nokia N87 Vasco ile ilgili yeni çizimler ve bilgiler internette yayınlandı

9 yıl
17,6b
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knight
Haber Editörü
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Nokia N87 Vasco ile ilgili yeni çizimler ve bilgiler internette yayınlandı
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Nokia N87 Vasco ile ilgili yeni çizimler ve bilgiler internette yayınlandı
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Geride bıraktığımız aralık ayının başında Youtube'da beklenmedik şekilde beliren Nokia N87 ile ilgili yeni çizimler ve çeşitli teknik özellikler internette yayınlandı.

''Vasco'' kod adına sahip olduğu iddia edilen yeni akıllı telefonda önceki bilgilerin aksine 3.2 inç değil 3.7 inç (~9.3 cm) büyüklüğünde dokunmatik AMOLED (kapasitif) ekran yer alabilir. Bilindiği üzere AMOLED teknolojisi TFT'ye göre daha az güç tüketiminin yanısıra daha iyi kontrast oranı ve canlı renkler vaat ediyor. Kapasitif ekranlar da herhangi bir objeye ihtiyaç duymaksızın telefonu kontrol etmemizi sağlıyor.

600 MHz saat hızındaki ARM Cortex A8 işlemcisinden, 256 MB RAM'den ve grafik işlemcisinden (PowerVR SGX?) güç alan Vasco'da 16 GB ve 32 GB'lık dahili bellek seçenekleri sunulabilir. Nokia N87'nin merak uyandıran diğer özellikleri arasında 12 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss optiklerini kullanan kamera, HD video kaydı, ultra xenon flaş, FM radyo, FM alıcısı, WI-FI ve A-GPS yer almakta. Telefonun işletim sistemi ise Symbian olabilir. Finlandiya merkezli üreticinin N87'yi ne zaman tanıtacağı dair bir şey söylemek için henüz erken. Belki firma yakında bizlere bir sürpriz yapabilir. Her zamanki gibi verilen ipuçlarının tutarlı çıkmasını diliyoruz.


http://www.begeek.fr/caracteristiques-du-n87-devoilees-nokia-n87-pour-bientot-7717 Yorum Yaz
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sotoxs 9 yıl
arkadaşlar abanmak gerek diye beğenmiyorlar capacitive ekranları, nokia da iyi olmalıki onu tercih ediyor vazgeçmiyor. samsung resistive tercih ediyor genelde. acaba kullanım ömürleri ne düzeyde?
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blackdreamss 9 yıl
Yine kalın olucak gibi duruyor
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Tolgá 9 yıl
tasarım harika görünüyor bu telefon symbian 3 ile çıkarsa bomba etkisi yaratabilir bence
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omkkio 9 yıl
12 MP kameranın sensörünü merak ettim doğrusu. Çamurdan hallice fotolar çekeceği kesin. Nokia'nın kamera kalitesini de işin içine katarsak tam cümbüş olacaktır :p
Adam gibi 3 MP sensör koyup kaliteyi arttırsalar olmuyo sanki ha babam Megapixel. Sanki millet cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğrafları poster yapıp evine asıyor. Çok lazım 12 MP.
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safa_oyuncu 9 yıl

omkkio

12 MP kameranın sensörünü merak ettim doğrusu. Çamurdan hallice fotolar çekeceği kesin. Nokia'nın kamera kalitesini de işin içine katarsak tam cümbüş olacaktır :p

Adam gibi 3 MP sensör koyup kaliteyi arttırsalar olmuyo sanki ha babam Megapixel. Sanki millet cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğrafları poster yapıp evine asıyor. Çok lazım 12 MP.

Sonuna kadar katılıyorum.Mesela N82 5mp çoğu 8 mp ve 12 mp'yi dizer.

+1907
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mawoix 9 yıl
tasarım hoş durmuyor ama özellikler bence çok güzel.. bi tek multitouch özelliği eksik kalmış herhal.. bu cihaz 1.800ü bulur herhalde.. maemo işletim sistemi olsa çok güzel olur.. 3.7 ekran biraz büyük olur gibime geliyor.. İnşAllah bunu Türkiye' ye getirirler..
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alprkrkmz 9 yıl
bu telefonun symbıan3 ıle gelecegı ve symbıan3 un de multıtouch destekleyecegı konusulmustu sanırım gecen gun bı haberde...
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Mr. Jingles 9 yıl
çokta büyük ekran olmasından yana değilim açıkçası çünkü ekran büyütme yarışına girdiler bu gidişle bunlar cep telefonu olmaktan çıkacaklar
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler, ipuçlarının tutarlı çıkmasını umuyorum
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