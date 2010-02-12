Nokia N87 Vasco ile ilgili yeni çizimler ve bilgiler internette yayınlandı

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Tam Boyutta Gör

Geride bıraktığımız aralık ayının başında Youtube'da beklenmedik şekilde beliren Nokia N87 ile ilgili yeni çizimler ve çeşitli teknik özellikler internette yayınlandı.

''Vasco'' kod adına sahip olduğu iddia edilen yeni akıllı telefonda önceki bilgilerin aksine 3.2 inç değil 3.7 inç (~9.3 cm) büyüklüğünde dokunmatik AMOLED (kapasitif) ekran yer alabilir. Bilindiği üzere AMOLED teknolojisi TFT'ye göre daha az güç tüketiminin yanısıra daha iyi kontrast oranı ve canlı renkler vaat ediyor. Kapasitif ekranlar da herhangi bir objeye ihtiyaç duymaksızın telefonu kontrol etmemizi sağlıyor.

600 MHz saat hızındaki ARM Cortex A8 işlemcisinden, 256 MB RAM'den ve grafik işlemcisinden (PowerVR SGX?) güç alan Vasco'da 16 GB ve 32 GB'lık dahili bellek seçenekleri sunulabilir. Nokia N87'nin merak uyandıran diğer özellikleri arasında 12 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss optiklerini kullanan kamera, HD video kaydı, ultra xenon flaş, FM radyo, FM alıcısı, WI-FI ve A-GPS yer almakta. Telefonun işletim sistemi ise Symbian olabilir. Finlandiya merkezli üreticinin N87'yi ne zaman tanıtacağı dair bir şey söylemek için henüz erken. Belki firma yakında bizlere bir sürpriz yapabilir. Her zamanki gibi verilen ipuçlarının tutarlı çıkmasını diliyoruz.

http://www.begeek.fr/caracteristiques-du-n87-devoilees-nokia-n87-pour-bientot-7717