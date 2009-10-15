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Nokia N900'ün yeni varisi N920 yolda mı?

9 yıl
9,9b
1
22
Diğer
knight
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın cep telefonu devi Nokia, Maemo 6 alt yapısıyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunmuş; yeni işletim sisteminin kapasitif ekranları da destekleyeceği yetkililerce ifade edilmişti. Yapılan açıklamaların hemen ardından Nokiaport.de adresinde N900'ün varisi olacağı iddia edilen N920 modelinin resmi sızdırıldı.

Söylentilere göre N920, N900'ün aksine QWERTY klavye özelliğini bünyesinde barındırmayacak. Cihazda 4.13 inç boyutunda kapasitif ekran, ARM Cortex A8 işlemci, 32 GB dahili bellek, WI-FI, Bluetooth, GPS, 5 MP kamera gibi özelliklerin yer alacağı da söylentiler arasında. N900'ün henüz piyasaya sürülmediğini ve Nokia cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmediğini düşünürsek en iyi senaryoyla bu tür bir cihaz 2010 yılında lanse edilebilir. Bunların yanısıra spekülasyonların doğru çıkmama ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Bekleyelim ve görelim.

 


http://www.nokiaport.de/ Yorum Yaz
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..Knight.. 9 yıl
Herkese selamlar,

İnternette Nokia N920 ile ilgili spekülasyonları gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Elbette söylentilerin doğru çıkmama ihtimali her zaman vardır. Ancak bu durum sitenin ana sayfasında yayınlanan ekspres habere kilit vurulmasını gerektirmez. Kilidi açtım, forumda ilk kez bir haberin kitlendiğini görüyorum, moderatör arkadaşımızı da tebrik ediyorum.

_____________________________________

@ Gecebekcisi

Bu arada verdiğin bilgiler için teşekkürler.


This picture is an artwork of mine!
I never claimed this phone to be Nokia N920 or published any details.
It was not my intention that a Chinese website (I am German) grab my picture to prove their theory of N920.

Resim yalnızca photoshop çalışmasından ibaretmiş. Bilgiler de tahmin ettiğim gibi sonradan eklenmiş.
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GeceBekcisi 9 yıl
Paylaşımın için teşekkür ederiz ..Knight.., doğru çıksaydı hızlı bir şekilde bilgilenmiş olacaktık sayende ve bunun değerini es geçemem.

Ancak ben sadece (paylaştığım gelişme ışığında başlık içeriğindeki bilgiler yanlış kaldığı için) kullanıcıları yanlış yönlendirmemek adına kilitlenmesini talep etmiştim; tabii ki seçim sizin
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FATAL1TY` 9 yıl
Nokia Aş Artık Şu 10 Megapiksel barajını:D
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Tolgá 9 yıl
arm cortex A9 kullansalar daha iyi olur..
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ali282 9 yıl
Kamera kalitesi düşükse satmaz.
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electrogod 9 yıl
Görüntü çok hoş...
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(@yberk) 9 yıl
nokia yapıştırılmış i phone gibi görüntüsü tasarımı çalmışlar
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Reis-i Eagles 9 yıl
hangi dokunmatik cihaz olsa "kapasitif" damgasını ilk başta yiyor. bakalım hakkaten öyle olacak mı?
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