Nokia N900'ün yeni varisi N920 yolda mı?

Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın cep telefonu devi Nokia, Maemo 6 alt yapısıyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunmuş; yeni işletim sisteminin kapasitif ekranları da destekleyeceği yetkililerce ifade edilmişti. Yapılan açıklamaların hemen ardından Nokiaport.de adresinde N900'ün varisi olacağı iddia edilen N920 modelinin resmi sızdırıldı.

Söylentilere göre N920, N900'ün aksine QWERTY klavye özelliğini bünyesinde barındırmayacak. Cihazda 4.13 inç boyutunda kapasitif ekran, ARM Cortex A8 işlemci, 32 GB dahili bellek, WI-FI, Bluetooth, GPS, 5 MP kamera gibi özelliklerin yer alacağı da söylentiler arasında. N900'ün henüz piyasaya sürülmediğini ve Nokia cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmediğini düşünürsek en iyi senaryoyla bu tür bir cihaz 2010 yılında lanse edilebilir. Bunların yanısıra spekülasyonların doğru çıkmama ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Bekleyelim ve görelim.