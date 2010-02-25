Nokia N97 Mini - Gold Edition; Gösteriş meraklılarına özel cep telefonu

Mobil iletişim pazarının büyük oyuncularının en sık başvurduğu stratejilerden birisi kuşkusuz piyasada satışına devam edilen cep telefonlarının farklı versiyonlarını piyasaya sürmek. Nokia geçtiğimiz günlerde dokunmatik ekranlı N97 Mini: Gold Edition'ı duyurdu.

Gösteriş meraklılarının ilgi odağı haline geleceğini düşündüğümüz N97 Mini: Gold Edition'da 18 ayar altın kaplama kullanılmış ve telefona ELLE 360Fashion uygulaması yüklenmiş. Bu uygulama sayesinde modayı yakından takip edenlerin en son trendlerden haberdar olacağı belirtiliyor. Gold Edition'ın teknik özellikleri ise standart modelle aynı görünüyor: Quadband GSM / HSDPA şebekesi desteği, 434 MHz ARM11 işlemci, 128 MB RAM, Symbian v9.4 işletim sistemi, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, QWERTY klavye, 8 GB dahili bellek, microSD kart girişi, 5 MP Carl Zeiss optikli dijital kamera, otomatik odaklama, 640x480@30 FPS video kaydı, led flaş, RDS destekli FM radyo, WI-FI (802.11 b/g), A-GPS, Bluetooth, 1200 mAh batarya...

Gold Edition'ın Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinde 850$ civarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Telefonun çıkış tarihi olarak ise 2010'un 2. çeyreği işaret edilmekte.

http://komorkomania.pl/2010/02/24/nokia-n97-mini-gold-edition-czyli-co-zrobic-gdy-nie-ma-pomyslow-na-nowe-telefony/