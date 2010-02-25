Nokia N97 Mini - Gold Edition; Gösteriş meraklılarına özel cep telefonu

Mobil iletişim pazarının büyük oyuncularının en sık başvurduğu stratejilerden birisi kuşkusuz piyasada satışına devam edilen cep telefonlarının farklı versiyonlarını piyasaya sürmek. Nokia geçtiğimiz günlerde dokunmatik ekranlı N97 Mini: Gold Edition'ı duyurdu.
Gösteriş meraklılarının ilgi odağı haline geleceğini düşündüğümüz N97 Mini: Gold Edition'da 18 ayar altın kaplama kullanılmış ve telefona ELLE 360Fashion uygulaması yüklenmiş. Bu uygulama sayesinde modayı yakından takip edenlerin en son trendlerden haberdar olacağı belirtiliyor. Gold Edition'ın teknik özellikleri ise standart modelle aynı görünüyor: Quadband GSM / HSDPA şebekesi desteği, 434 MHz ARM11 işlemci, 128 MB RAM, Symbian v9.4 işletim sistemi, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, QWERTY klavye, 8 GB dahili bellek, microSD kart girişi, 5 MP Carl Zeiss optikli dijital kamera, otomatik odaklama, 640x480@30 FPS video kaydı, led flaş, RDS destekli FM radyo, WI-FI (802.11 b/g), A-GPS, Bluetooth, 1200 mAh batarya...
Gold Edition'ın Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinde 850$ civarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Telefonun çıkış tarihi olarak ise 2010'un 2. çeyreği işaret edilmekte.
http://komorkomania.pl/2010/02/24/nokia-n97-mini-gold-edition-czyli-co-zrobic-gdy-nie-ma-pomyslow-na-nowe-telefony/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia’nın amiral gemisi kod adıyla dikkatleri üzerine toparlayan N97 isimli cihazının, ilk olarak N97 Mini sürümünü yayınlamıştı. N97 Mini’nin satışa sunulması ile birlikte cihazın N97 Mini Gold Edition isimli yeni versiyonu tanıtıldı. İşte N97 Mini Gold Edition ile ilgili teknik detaylarsa şöyle;
Maxicep.com - N97 Mini Gold Edition ( Özellikleri / Fiyatı / Çıkış Tarihi / Resimleri )
• 18 Karat Altın Kaplama,
• Elle 360 isimli moda uygulaması,
• 3.2 inç dokunmatik ekran,
• 8 Gigabayt dahili bellek,
• Tümleşik navigasyon GPS,
• 5 Megapiksel kamera ( Otomatik Odaklamalı ),
• Bluetooth, USB, HSDPA ve WLAN,
Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel cihaza 2010 yılının ikinci çeyreğinden itibaren sahip olabileceksiniz. Cihazın 599 Dolar civarlarında satışa sunulacak.
fotosunu koyarmısın acaba dicem ama ne yazıkki 6 ay önce bole bi tel piyasada yoktu..
sanada soruoum bu nokia bolumunde nokia ile ilgili konuya attıgın msgla dadmin oldun mu olmadın mı ?