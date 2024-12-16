Nokia’nın iki tuşlu modeli daha Avrupa’da satışa sunuluyor

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HMD Global, 2025 yılı için yenilenen Nokia 105 4G ve Nokia 110 4G modellerini duyurdu. Avrupa’da piyasaya sürülen bu 2. Nesil telefonlar, klasik Nokia telefonlarının basitliğini ve dayanıklılığını korurken bazı dikkat çekici iyileştirmeler sunuyor.

Yeni modeller, dış tasarımında küçük dokunuşlarla farklılaşıyor. Arka panelde artık “HMD – Makers of Nokia Phones” yazısı ve Nokia logosu yer alıyor. Kamera modülü ise 2024 modellerindeki modern tasarımdan vazgeçilerek, 2023’teki sade görünüme geri dönüyor. Bu tasarım değişiklikleri, cihazların klasik görünümünü korurken markanın imajını güçlendiriyor.

2025 sürümündeki en büyük yenilik, eski tip micro-USB bağlantı noktasının yerini USB-C portuna bırakması. Bu değişim, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için daha pratik bir şarj deneyimi sunuyor. Telefonlar, çift SIM desteği, 4G bağlantısı, VoLTE HD, FM radyo, 1450 mAh batarya ve tek tuşla aktive edilen fener gibi temel özelliklerini koruyor.

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Her iki model de 1,77 inç boyutunda, 120x160 piksel çözünürlük sunan bir TFT ekrana sahip. Telefonların işlem gücünü sağlayan Unisoc T107 işlemci, temel telefon işlevlerinde akıcı bir performans sağlıyor. Nokia 110 4G 2. Nesil, arka tarafında bir QVGA kameraya sahipken, Nokia 105 4G 2. Nesil kamera bulunmayan daha sade bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Renk seçenekleri de modelleri birbirinden ayırıyor. Nokia 105 4G, klasik siyah renk seçeneğiyle gelirken, Nokia 110 4G, canlı mavi ve mor renkleriyle dikkat çekiyor. Her iki modelin de uygun fiyatlı bir seçenek olması bekleniyor ve özellikle güvenilir bir yedek cihaz ya da basit iletişim ihtiyaçları için giriş seviyesi bir telefon arayan kullanıcıları hedefliyor. HMD Global’in resmi internet sitelerinde listelenmeye başlayan cihazların yakın zamanda satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

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