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    Nothing Fold (1) konsept tasarımı akıllı telefon meraklılarını kendine hayran bıraktı

    Katlanabilir akıllı telefon dünyası günden güne büyümeye devam ederken, bu akıma katılmak isteyen firmalar da yavaş yavaş müşterilerinin tepkilerini ölçmeye başlıyor.

    Nothing Fold (1) konsept tasarımı dikkat çekmeyi başardı Tam Boyutta Gör

    Londra merkezli teknoloji markası Nothing, katlanabilir telefon konseptiyle dikkat çeken yeni bir tasarıma ilham kaynağı oldu. Henüz resmi olarak bir katlanabilir telefon geliştirme planı olmayan marka, hayranlar arasında büyük merak uyandıran bu konseptle gelecekteki olasılıklara dair bir fikir sundu. Sanayi tasarımcısı Sarang Sheth tarafından oluşturulan bu konsept, Nothing’in özgün tasarım dilini katlanabilir telefon pazarına nasıl taşıyabileceğini gözler önüne seriyor.

    Konsept tasarım, Nothing’in imzası haline gelen Glyph LED aydınlatma sistemini yeni bir boyuta taşıyor. Arka paneldeki aydınlatma, şimdi menteşe üzerinde de yer alıyor ve bu, diğer katlanabilir telefonlardaki mekanik menteşe tasarımlarına estetik bir dokunuş katıyor. Tasarımda ayrıca, menteşe üzerinde ince bir ekran da yer alıyor. Bu ekranın, geçmişte Samsung’un bazı telefonlarında kullanılan yan ekran tasarımını andırdığı görülüyor. Ancak menteşe üzerindeki LED ışık çubuğu, daha uygulanabilir ve özgün bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Nothing Fold (1) konsept tasarımı dikkat çekmeyi başardı Tam Boyutta Gör

    Konseptte yer alan teknik özellikler de oldukça etkileyici. Cihazın, MediaTek Dimensity 9400 işlemciyle güçlendirildiği ve 16 GB RAM ile desteklendiği belirtiliyor. 32 megapiksellik ön kamera, 5.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya ve 15W Qi2 kablosuz şarj desteği de konseptin dikkat çeken özellikleri arasında. Cihazın tasarım fiyatı yaklaşık 1.018 dolar olarak belirlenmiş, bu da onu hayli iddialı bir seçenek haline getiriyor. Ancak bu fiyatlandırma, konseptin gerçeğe dönüşme ihtimalini daha az gerçekçi kılıyor.

    Nothing Fold (1) konsepti, markanın yenilikçi tasarım yaklaşımını bir kez daha kanıtlıyor. Geleneksel katlanabilir telefonların ötesine geçen bu konsept, hem işlevselliği hem de görselliğiyle kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Markanın gelecekte bu tasarımı gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceği belirsizliğini korurken, bu vizyoner konsept, Nothing’in teknoloji dünyasında kendine özgü bir yer edinme çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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    nickyazmakşartmı 1 gün önce

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