Nokia, Ovi Maps'de artık ücretsiz adım adım navigasyon desteği sunuyor

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Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, dev bir adım atarak Ovi Haritalarında (Ovi Maps) de ücretsiz turn by turn navigasyon desteği sunmaya başladı.

Önceki versiyonlardan yaya ve sesli araç navigasyonu için yıllık abonelik şartı koşan telekomünikasyon devi, kullanıcılarına bundan böyle 70'den fazla ülkede ücretsiz olarak navigasyon hizmeti sunuyor. Yeni versiyon ayrıca ünlü mekanların 3 boyutlu grafiklerini de haritalar üzerinde gösteriyor, en yakın etkinlikleri gösteriyor ve kullanıcıların bilmedikleri bölgelerde daha rahat hareket edebilmeleri için Lonely Planet ve Michelin rehberleri de ücretsiz olarak sunuyor. Ovi Maps ayrıca, kullanıcıların istedikleri mekanları Facebook üzerinden paylaşmalarına da imkan veriyor.

Şimdilik Nokia X6, Nokia N97 mini, E72, E55, E52, Nokia 6730 classic, Nokia 6710 Navigator, Nokia 5800 Xpressmusic, Nokia 5800 Navigation Edition, Nokia 5230 kullanıcılarının faydalanabileceği Ücretsiz Navigasyon destekli Ovi Maps'i buraya tıklayarak ücretsiz olarak yükleyebilirler.

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