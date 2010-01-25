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Nokia, Ovi Maps'de artık ücretsiz adım adım navigasyon desteği sunuyor

9 yıl
266,3b
1
134
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia, Ovi Maps'de artık ücretsiz adım adım navigasyon desteği sunuyor
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Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, dev bir adım atarak Ovi Haritalarında (Ovi Maps) de ücretsiz turn by turn navigasyon desteği sunmaya başladı.

Önceki versiyonlardan yaya ve sesli araç navigasyonu için yıllık abonelik şartı koşan telekomünikasyon devi, kullanıcılarına bundan böyle 70'den fazla ülkede ücretsiz olarak navigasyon hizmeti sunuyor. Yeni versiyon ayrıca ünlü mekanların 3 boyutlu grafiklerini de haritalar üzerinde gösteriyor, en yakın etkinlikleri gösteriyor ve kullanıcıların bilmedikleri bölgelerde daha rahat hareket edebilmeleri için Lonely Planet ve Michelin rehberleri de ücretsiz olarak sunuyor. Ovi Maps ayrıca, kullanıcıların istedikleri mekanları Facebook üzerinden paylaşmalarına da imkan veriyor.

Şimdilik Nokia X6, Nokia N97 mini, E72, E55, E52, Nokia 6730 classic, Nokia 6710 Navigator, Nokia 5800 Xpressmusic, Nokia 5800 Navigation Edition, Nokia 5230 kullanıcılarının faydalanabileceği Ücretsiz Navigasyon destekli Ovi Maps'i buraya tıklayarak ücretsiz olarak yükleyebilirler.

Nokia, Ovi Maps'de artık ücretsiz adım adım navigasyon desteği sunuyor
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nokiahastasi 4 yıl
Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia ...

Vayy be ne günlerdi : ))
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DH Misafiri 6 yıl
ya 6700 slide kullanıyorum ama bi türlü navigasyonu kullanamadım ne yapmalıyım ???
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halitozbasli 7 yıl
E71 imde yıllardır ucretsiz olarak ovimapsi kullanıyordum zaten. suan ıcınde sim kart olmadığı halde torpido gozunde duruyor ve adım adım navigasyon yapıyor zaten. Haberin yeni olan kısmı ne..
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TsG 7 yıl halitozbasli
halitozbasli
E71 imde yıllardır ucretsiz olarak ovimapsi kullanıyordum zaten. suan ıcınde sim kart olmadığı halde torpido gozunde duruyor ve adım adım navigasyon yapıyor zaten. Haberin yeni olan kısmı ne..

konu zaten yillar oncesine ait. konunun acilma tarihi: 25 Ocak 2010
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DH Misafiri 7 yıl
Ben nokia C7-00 kulanıyorum. navigasyonda kullandığım yerlerin geçmişini nasıl sileceğimi bilmiyor ve silemiyorum. Navigasyonda "araç sürme"'ye dokunduğumda, harita konumum geliyor haritayı az kımıldattığımda ekranın sağ alt köşesinde "Hedef" menüsü beliriyor ve "hedef"'e dokunduğumda, "Hedef belirle" menüsü içerisinde, "Geçerli seçim", "Ev","Geçmiş", "Ara" seçenekleri geliyor ve "Geçmiş"'e dokunduğumda, geçmişteki liste geliyor ve bu geçmiş listesi çok dolu olduğu için bu listeyi sildirmek sıfırlamak istiyorum bunu nasıl sildirebilir sıfırlayabilirim????? çok acil cevaplandırırsanız sevinirim, selamlar,
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia c7-00 kullanıyorum navigasyonun geçmişini nasıl sileceğim konusunda yardımlarınızı rica ediyorum ayrıntılı tarifiyle. Navigasyondaki "geçmiş" listesi hayli çoğalmış durumda ve "geçmiş"ten girdiğim yerleri seçerken çoğalan "geçmiş" listesinden son derece rahatsızım liste çok uzun olup birikmiş olduğundan bu "geçmiş" listesini nasıl sildirebilirim????.
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TsG 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Nokia c7-00 kullanıyorum navigasyonun geçmişini nasıl sileceğim konusunda yardımlarınızı rica ediyorum ayrıntılı tarifiyle. Navigasyondaki "geçmiş" listesi hayli çoğalmış durumda ve "geçmiş"ten girdiğim yerleri seçerken çoğalan "geçmiş" listesinden son derece rahatsızım liste çok uzun olup birikmiş olduğundan bu "geçmiş" listesini nasıl sildirebilirim????.

üzerine basılı tuttuğunda tek tek silebiliyorsun ama tümünü silmeyi ben de bulamadım. Bu arada yeni türkiye haritası çıktı, köy yolları dahil tüm türkiye kapsanıyor artık... Nihayet.
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DH Misafiri 7 yıl
navigasyonda girdiğim (gittiğim) yerlerin geçmişini nasıl sildirebilirim Nokia C7-00 kullanıyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia C7-00 da navigasyonla gidilen yerler kayıt edilmektedir. giitiğim yerlerin geçmişini sıfırlamak istiyorum nasıl sıfırlanacak yardımcı olurmusunuz lütfen.
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DH Misafiri 7 yıl
nokıa 5800 ücretsiz navigasyon için:konumlama yöntemleri sadece tümleşik gps seçili olacak.konumlama sunucusunu kullan kapalı olacak.haritaları açtığınızda bağlantı çevrim dışı olacak hepsi bu işte ücretsiz navigasyon.
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***Leopard*** 7 yıl
Arkadaşlar N97 pc suite ile kendisi v 3.06 yükledi.Dedikleriniz yaptım(sadece tümleşik)ama bir türlü olmuyor.Açık alanda 15-20 dakika geçse de bulmuyor.
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DH Misafiri 7 yıl
salam ben Azerbaycannanam nolursunuz bana komek edin ben e72 kullaniyorum bana e 72 icin ucretsiz mep ve Azerbaycan haritasinin linkini versez sevinerem ve size minnetdar kalirim
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DH Misafiri 7 yıl
konumumu sabitliyemedim konumm dedeiğim zaman bulmuyor ben şimdi istanbuldayım acılır acılmaz ankara gösteriyor bunun bi ayarımı var bilgi verirseniz sevinirim
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