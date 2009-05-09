Nokia Ovi Store 20000 içerik ile merhaba diyecek

Nokia, uzun süredir üzerinde çalıştığı Ovi Store'un rakiplerinin aksine kullanıma açıldığı zaman geniş bir içerik yelpazesine sahip olacağını açıkladı.Nokia'nın Servislerden sorumlu yöneticisi Niklas Savander'in Forbes'a yaptığı açıklamada Ovi Store'un bahar sonuna doğru - N97'nin piyasaya çıkmasından kısa bir süre önce- 20.000 içerik (kısa videolar,oyunlar ve uygulamalar gibi) ile açılacağını söyledi...

Ovi'nin en büyük rakiplerinden AppStore 500 uygulama,Android Market ise 50 uygulama ile açılmıştı.Nokia Ovi Store'un 20000 içerik ile açılacağını düşünürsek,Apple'ın 1 senede az sürede kullanıcılarına sunduğu 40,000 uygulamadan daha fazlasını,çok daha kısa bir sürede kullanıcılarına sunması bekleniyor.