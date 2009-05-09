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Nokia Ovi Store 20000 içerik ile merhaba diyecek

10 yıl
12,7b
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13
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia, uzun süredir üzerinde çalıştığı Ovi Store'un rakiplerinin aksine kullanıma açıldığı zaman geniş bir içerik yelpazesine sahip olacağını açıkladı.Nokia'nın Servislerden sorumlu yöneticisi Niklas Savander'in Forbes'a yaptığı açıklamada Ovi Store'un bahar sonuna doğru - N97'nin piyasaya çıkmasından kısa bir süre önce- 20.000 içerik (kısa videolar,oyunlar ve uygulamalar gibi) ile açılacağını söyledi...

Ovi'nin en büyük rakiplerinden AppStore 500 uygulama,Android Market ise 50 uygulama ile açılmıştı.Nokia Ovi Store'un 20000 içerik ile açılacağını düşünürsek,Apple'ın 1 senede az sürede kullanıcılarına sunduğu 40,000 uygulamadan daha fazlasını,çok daha kısa bir sürede kullanıcılarına sunması bekleniyor.


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The Force 10 yıl
20.000 içerik (kısa videolar,oyunlar ve uygulamalar gibi)
Bu sayıya videoları da katarsak ulaşmak çok kolay zaten, app store ve itunes'un ayrı olduğunu düşünürsek, Apple zaten çok önde, ezip geçme söz konusu olamaz bence
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Harold Finch 10 yıl
Çok iyi valla
İnşallah fazla pahalı olmaz
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sertacaygun 10 yıl
Telefon : İletişim cihazı
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goro1982 10 yıl
parasıda çok gelişmiş olur bizim gibi saf ülkeleri böyle içerik gibi karalamalarla kainatın sonuna kadar kullanırlar artık
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Fettah34 10 yıl
Aynı mağzadan en kısa zamanda RiM'in de açmasını istiyorum...

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uA_OzaN 10 yıl
en büyük herzaman nokia eğer app store gibi kullanışlı olursa ezer geçer :D:D
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udede 10 yıl
bende bu betalabs ne diye var diyodum demek ki alt yapısıymış ovi storenin hayırlısı bekliyoruzzz!!
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