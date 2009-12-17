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Nokia, Salo'daki üretim tesislerinde çalışan 2000 personeliyle yollarını ayıracak

9 yıl
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Chicago, New York ve Londra'daki satış mağazalarını beklenen karlılığa ve verimliliğe ulaşmadıkları gerekçesiyle kapatma kararı aldığını açıklayan Nokia'nın 2010 yılında Salo'daki üretim tesislerinde çalışan 2000 personeliyle yollarını ayıracağı ortaya çıktı.

2000 kişinin Finlandiyalı üreticinin Salo'daki iş gücünün yaklaşık %20'lik kısmını oluşturduğu ifade ediliyor. İşten çıkarmanın temel nedeni olarak da cep telefonu pazarındaki talebin yetersizliği ve maliyetleri düşürme çabaları gösteriliyor. Nokia'nın sözcüsü Tapani Kaskinen, bu haberin tatilden önce verilmesini kötü olarak değerlendirdi.


http://www.efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=39500 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KayhanKaan 9 yıl
Nokia önce mağazalarını kapattı şimdide fabrikadaki işçileri çıkartıyor firma ciddi sallantıda galiba.
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donanımcı123 9 yıl
Nokia da batıyorsa artık diğer firmalar ölsün.
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