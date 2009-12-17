Nokia, Salo'daki üretim tesislerinde çalışan 2000 personeliyle yollarını ayıracak

Chicago, New York ve Londra'daki satış mağazalarını beklenen karlılığa ve verimliliğe ulaşmadıkları gerekçesiyle kapatma kararı aldığını açıklayan Nokia'nın 2010 yılında Salo'daki üretim tesislerinde çalışan 2000 personeliyle yollarını ayıracağı ortaya çıktı.

2000 kişinin Finlandiyalı üreticinin Salo'daki iş gücünün yaklaşık %20'lik kısmını oluşturduğu ifade ediliyor. İşten çıkarmanın temel nedeni olarak da cep telefonu pazarındaki talebin yetersizliği ve maliyetleri düşürme çabaları gösteriliyor. Nokia'nın sözcüsü Tapani Kaskinen, bu haberin tatilden önce verilmesini kötü olarak değerlendirdi.