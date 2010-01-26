Nokia sessizliğini bozarak X6 16 GB'ı resmen duyurdu

Mobile-review'ın editörlerinden Eldar Murtazin'in Twitter'da yaptığı açıklamalardan hemen bir gün sonra Nokia sessizliğini bozarak X6'nın 16 GB'lık versiyonunu resmen olarak duyurdu.

Siyah, beyaz, pembe-beyaz ve sarı-beyaz renklere (dünkü açıklamaların aksine mavi-beyaz renk seçeneği yok) bürünmüş şekilde karşımıza çıkacak Nokia X6 16 GB'ın, 32 GB'lık versiyona göre yarı yarıya düşürülen dahili bellek dışında görünen tek farkı bulunuyor. O da Nokia'nın Comes with Music servisinin telefonla birlikte sunulmayacak olması.

Bilmeyenler için telefonun teknik özelliklerini bir kez daha gündeme getirirsek dört band GSM ve HSDPA şebekesi desteği, Symbian v9.4 işletim sistemi, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran (kapasitif), ivme ölçer, 434 MHz ARM11 işlemci, 128 MB RAM, 3.5 mm jak girişi, Carl Zeiss optiklerini kullanan 5 MP kamera, otomatik odaklama özelliği, led flaş, 640x480@30 FPS video kaydı, RDS'li FM radyo, WI-FI / A-GPS / Bluetooth bağlantıları, microUSB girişi ve 1320 mAh lityum iyon batarya (BL-5J) dikkatlerden kaçmıyor.

Nokia, X6 16 GB'ın içinde bulunduğumuz çeyrekte satışa sunulacağını açıklarken fiyatla ilgili detay vermedi. Önceki söylentilerde telefonun 32 GB'a göre 100 Euro daha ucuz olacağı belirtiliyordu. Bu da aşağı yukarı 350 Euroluk fiyat etiketi görebileceğimiz anlamına geliyor.

http://conversations.nokia.com/2010/01/26/nokia-x6-16gb-launched/