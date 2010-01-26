Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia sessizliğini bozarak X6 16 GB'ı resmen duyurdu

9 yıl
66,7b
1
38
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobile-review'ın editörlerinden Eldar Murtazin'in Twitter'da yaptığı açıklamalardan hemen bir gün sonra Nokia sessizliğini bozarak X6'nın 16 GB'lık versiyonunu resmen olarak duyurdu.

Siyah, beyaz, pembe-beyaz ve sarı-beyaz renklere (dünkü açıklamaların aksine mavi-beyaz renk seçeneği yok) bürünmüş şekilde karşımıza çıkacak Nokia X6 16 GB'ın, 32 GB'lık versiyona göre yarı yarıya düşürülen dahili bellek dışında görünen tek farkı bulunuyor. O da Nokia'nın Comes with Music servisinin telefonla birlikte sunulmayacak olması.

Bilmeyenler için telefonun teknik özelliklerini bir kez daha gündeme getirirsek dört band GSM ve HSDPA şebekesi desteği, Symbian v9.4 işletim sistemi, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran (kapasitif), ivme ölçer, 434 MHz ARM11 işlemci, 128 MB RAM, 3.5 mm jak girişi, Carl Zeiss optiklerini kullanan 5 MP kamera, otomatik odaklama özelliği, led flaş, 640x480@30 FPS video kaydı, RDS'li FM radyo, WI-FI / A-GPS / Bluetooth bağlantıları, microUSB girişi ve 1320 mAh lityum iyon batarya (BL-5J) dikkatlerden kaçmıyor.

Nokia, X6 16 GB'ın içinde bulunduğumuz çeyrekte satışa sunulacağını açıklarken fiyatla ilgili detay vermedi. Önceki söylentilerde telefonun 32 GB'a göre 100 Euro daha ucuz olacağı belirtiliyordu. Bu da aşağı yukarı 350 Euroluk fiyat etiketi görebileceğimiz anlamına geliyor.


http://conversations.nokia.com/2010/01/26/nokia-x6-16gb-launched/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
nokianın en iyi ve en güzel tasarımı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu telefonda hafıza kartı yok .. peki fotoğrafları,müzikler vs. benzeri şeyler nasıl bilgisayar 'a atabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
arkdaşlar 5800 mı alsam x6 mı karar veremedim fiyat farkı ve özellik farklarını dikkate alırsak x6 almaya değermi sizce ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
temmuzda falan ne kadar olur tahminen? ve 16 gb da comes with music yok mu??? Tüm hayallerim yıkıldı... :"(((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Başka bir yerde 16 gb'da da comes with music var diyor. ve temmuzda fiyatı ne kadar olur sizce???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
gerçekten süpper bir telefon para biriktirip almam lazım :)[color=#FF0000]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar bu telefondaki kapsitif ekranın iphone daki gibi oldugunu ogrendim yani dirençsel bir ekran degil...5800 la karsilastirilmasi telefona hakaret olur bence..
16 gb versiyonunda comes with music uygulamsı olmadıgından 32 gb versiyonu ile arasında fiyat ucurumu var...
tasarımı bana göre harika ve malzeme kalitesi vs sorun çıkacağını sanmıyorum...:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
sipariş verdim gelmesini bekliyorum...pişman olmayacağa benziyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uA_OzaN 9 yıl
gold.com.tr/...

gold.com.tr/...

32 gb olanı 1300 tl , 16 g olanı 860 tl aradaki 16 gb fark için 440 tl verilirmi ya [>:]

5800 ımı 900 liraya almıştım 400 liraya düştü bu yüzden nokiadan acayip soğudum

5800 dan sonra büyük ihtimalle iphone 4G alıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
beyler telefon şuan satışta isteyen alabilir ve 16gb ürün uygun gibi gold.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 9 yıl
Guya cikti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
66709 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
x6, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim