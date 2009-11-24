Nokia, Symbian OS desteğine sahip kızaklı cep telefonunu tanıttı; 6700 Slide



(6700 Classic'in aksine yeni telefonda Symbian OS desteği sunulmuş)

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, bugün sürpriz şekilde 6 farklı renk seçeneğine sahip 6700 Slide modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

95.2 x 46.1 x 15.9 mm boyutlarında ve 110 gram ağırlığında kızaklı tasarımıyla ön plana çıkan 6700 Slide, dört band GSM şebekesini ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesini destekliyor; Symbian OS yazılım alt yapısından güç alıyor. Telefonda 2.2 inç (~5.5 cm) boyutunda ve 240x320 piksel çözünürlüğünde ekrana yer verildiğini görüyoruz, ekran 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Telefonun dahili belleği yetersiz kaldığı durumlarda da microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Nokia 6700 Slide'ın arka kısmında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera ve led flaş dikkatlerden kaçmıyor. Kamerada Carl Zeiss optiklerinden yararlanılmış. Dahili FM radyo alıcısına ve kablosuz bağlantı için Bluetooth desteğine sahip telefonda 860 mAh'lık lityum iyon batarya bulunmakta. Batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 250 saate varan bekleme, 3 saate varan konuşma ve 29 saate varan müzik dinleme süresi vaadediyor. 2010'un ilk çeyreğinde yüzünü göstermesi beklenen 6700 Slide'ın, vergiler hariç 160 Euro'luk fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.