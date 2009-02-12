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Nokia, üretim hacmini azaltıyor; 2500 çalışanın işi tehlikede

10 yıl
5,4b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, üretim hacmini azaltıyor; 2500 çalışanın işi tehlikede
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Küresel ekonomik kriz, cep telefonu pazarının kilit oyuncularını sarsmaya devam ediyor.

Nokia, yakın zaman içinde Salo'daki üretim hacmini kısmayı planlıyor. Nokia'nın başkenti olarak nitelendirebileceğimiz Salo'daki üretim tesislerinde genel olarak üst segment modeller üretiliyordu. Üretim hacminin kısılmasının gerekçesi olarak cep telefonlarına olan talebin önemli ölçüde azalması, pazarın daralması gösterildi. Böylece yıllık 905 milyon dolar sabit gider firmanın kasasına geri dönüş yapabilir. Elbette ki bu durum Salo'daki 2500 civarı çalışanı da olumsuz yönde etkileyecek. Zira firma çalışanların belli kısmıyla yollarını ayıracak.


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