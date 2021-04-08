Nokia ve Lenovo arasındaki patent anlaşmazlığı çözüldü

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Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia ile dünyanın en büyük PC üreticisi Çinli Lenovo Group arasındaki patent savaşı sona erdi. Taraflar bekleyen tüm davaları çözüme kavuşturduklarını açıkladılar.

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Yeni imzalanan çapraz lisans anlaşmasının şartları ve mali tarafı gizli kalsa da Nokia koşulların kendi lehine olduğunu söylüyor. Finlandiyalı şirket 2019 yılında video sıkıştırma teknolojisine ilişkin 20 patenti ihlal etmekle suçladığı Lenovo'ya karşı yasal işlem başlatmıştı.

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5G ile ilgili kritik patentleri var

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Almanya'da davalar açıldı. Geçen Eylül ayında bir Münih mahkemesi, Lenovo'nun patentlerinden birini ihlal ettiğini tespit ederek Nokia lehine karar verdi. Ayrıca patenti ihlal edilen ürünlerin satıştan geri çekilmesini emretti.

Ancak karar Kasım ayında temyiz mahkemesi tarafından bozuldu. Nokia, 5G standardı için gerekli görülen 3.500'den fazla patent ailesi de dahil olmak üzere yaklaşık 20.000 patent ailesinden oluşan geniş bir portföye sahip.

https://www.reuters.com/article/us-nokia-patent-lenovo/nokia-settles-patent-fight-with-lenovo-idUSKBN2BU0F7

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