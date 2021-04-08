Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia ve Lenovo arasındaki patent anlaşmazlığı çözüldü

    Portföyünde 20.000 patent ailesi bulunan Nokia ile Çinli Lenovo Group arasındaki patent savaşı sona erdi. İki şirket Nokia lehine bir çapraz lisans anlaşması ile aralarındaki anlaşmazlığı çözdü.
    08 Nisan 2021, 03:00 (6 gün)
    1,2b
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Nokia ve Lenovo arasındaki patent anlaşmazlığı çözüldü
    Tam Boyutta Gör

    Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia ile dünyanın en büyük PC üreticisi Çinli Lenovo Group arasındaki patent savaşı sona erdi. Taraflar bekleyen tüm davaları çözüme kavuşturduklarını açıkladılar.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple "armut logosu" savaşını mahkeme dışında sürdürecek

    Ayrıca Bkz. "Realme Buds Air 2 Neo tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme sistemi ve 53 dolar fiyat"

    Yeni imzalanan çapraz lisans anlaşmasının şartları ve mali tarafı gizli kalsa da Nokia koşulların kendi lehine olduğunu söylüyor. Finlandiyalı şirket 2019 yılında video sıkıştırma teknolojisine ilişkin 20 patenti ihlal etmekle suçladığı Lenovo'ya karşı yasal işlem başlatmıştı.

    Nokia ve Lenovo arasındaki patent anlaşmazlığı çözüldü
    Tam Boyutta Gör

    5G ile ilgili kritik patentleri var

    Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Almanya'da davalar açıldı. Geçen Eylül ayında bir Münih mahkemesi, Lenovo'nun patentlerinden birini ihlal ettiğini tespit ederek Nokia lehine karar verdi. Ayrıca patenti ihlal edilen ürünlerin satıştan geri çekilmesini emretti.

    Ancak karar Kasım ayında temyiz mahkemesi tarafından bozuldu. Nokia, 5G standardı için gerekli görülen 3.500'den fazla patent ailesi de dahil olmak üzere yaklaşık 20.000 patent ailesinden oluşan geniş bir portföye sahip.



    https://www.reuters.com/article/us-nokia-patent-lenovo/nokia-settles-patent-fight-with-lenovo-idUSKBN2BU0F7
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, askeri eğitimlerde yer aldı 5 gün Google hedefli reklamcılık için Chrome kullanıcılarını gruplara ayıran yeni bir yöntem deniyor 5 gün Angelina Jolie başrollü aksiyon filmi Those Who Wish Me Dead'den fragman yayınlandı 6 gün Hackerlar kötü amaçlı yazılımları Slack ve Discord üzerinden dağıtıyor 6 gün Yeni Citroen C5'ten ipucu videosu geldi: Tanıtım 12 Nisan'da 6 gün Gerçek FPS’ciler Kalekol’da buluşuyor! 6 gün Sizce en iyi oyun kontrolcüsü hangisi? 6 gün Alman hükümeti yeni Commandos oyununa sponsor oldu: Origins projesine büyük hibe! 6 gün Microsoft, Paint yazılımını Windows 10'dan ayırmaya karar verdi 6 gün Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Irak'taki savaşı anlatan Six Days in Fallujah oyununun yayınlanmasını istemiyor 6 gün Google Lyra ile çok düşük hızlarda bile ses aktarımı mümkün oluyor 6 gün Samsung telefonlarda Olympus devri başlıyor 6 gün Eskişehir'de üretilen F-MAX, Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı 6 gün Android 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 6 gün Daha önce PlayStation'a özel oyun yapan Kojima'nın yeni oyunu Xbox'a özel olabilir 6 gün Apple şimdi de şişe su üreticisine telif davası açtı 6 gün Crysis Remastered'ın PS5 ve Xbox Series için grafik güncellemesi yayınlandı 6 gün Disk Drill, yeni sürümüyle M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek sunuyor 6 gün Rol yapma oyunu Heroic Expeditio‪n‬, 9 Nisan'da ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlanacak 6 gün Apple, Bul ağını üçüncü taraf aygıtlar ile genişletmeyi test ediyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Nokia ve Lenovo arasındaki patent anlaşmazlığı çözüldü Sonraki AMD RX 6800 XT Midnight Black satışa sunuldu ve tükendi 6 gün Kojima'nın son oyunu Death Stranding yalnızca PC'den 23 milyon Euro gelir elde etti 6 gün Yüzen çöp kamyonu: Interceptor 6 gün Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor 6 gün Dijital dijital içerik platformu Gain, ücretli Premium seçeneğini devreye soktu 6 gün Strateji oyunu The Walking Dead: Survivors, 12 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak 6 gün PS5'in FPS hayatta kalma türündeki yeni özel oyunu Abandoned duyuruldu 6 gün Apple News Plus hizmeti 2023'e kadar 19 milyon aboneye ulaşabilir 6 gün Gear 1 Rocket Lake işlemcilerde performans kaybına yol açabiliyor, Rocket Lake ile gelen Gear 2 nedir? 6 gün Sylvester Stallone, Creed 3'te olmayacak; Rocky IV'ün yeniden yapımı tamamlandı 6 gün 2021 Honda X-ADV ve NC750X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 6 gün iOS 14 sürümü yüzde 90 benimsenme oranına ulaştı 6 gün Outriders - İlk Bakış 6 gün LG V70 karanlığa gömüldü 6 gün Instax Mini 40 şip şak kamera retro görünümle geliyor 6 gün AMD Ryzen 5000 işlemcilerde Spectre benzeri açık ortaya çıktı 6 gün Dying Light 2'nin haritası ilk oyundan 4 kat daha büyük olacak 6 gün Facebook sızıntısı 2019 yılına ait olabilirmiş! 6 gün Apple, iPhone'lar için pilin ne zaman biteceğini öngörebilen bir sistem üzerinde çalışıyor 6 gün Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili hangi fiyat aralığında olacak? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız