Nokia, NATO askeri birliklerine 5G teknolojileri sunabilir

Nokia Mobil Şebekeler Bölümü Başkanı Tommi Uitto ve Nokia Federal Çözümler Başkanı Mike Loomis, General Lavigne ile 5G'nin askeri alandaki entegrasyonunun beraberinde getirebileceği faydaları ve zorlukları tartıştı. Ana gündem maddeleri arasında artırılmış gerçeklik teknolojisinin entegrasyonu ve siber güvenlik konuları da yer aldı.
Nokia yetkilileri, 5G teknolojisinin askerlere önemli taktik avantajlar kazandıracağı görüşünde. Bunları gelişmiş durumsal farkındalık ve daha hızlı karar verme yeteneği olarak sıralayabiliriz. 5G, muharebe alanında iletişim hızını ve güvenilirliğini de önemli ölçüde artırarak sahadaki tüm unsurların anlık bilgi alışverişinde bulunmasına imkân tanıyabilir.
Güvenli altyapı ve protokoller şart
Fakat bu teknolojinin siber saldırılara karşı savunmasızlık gibi endişe verici yanları da mevcut. Bu nedenle 5G ağlarının güvenliğini sağlamak için sağlam altyapılar ve protokoller oluşturmak askeri iletişimin bütünlüğünü sağlamak açısından hayati önem taşıyor. Nokia ve NATO'nun 5G'yi askeri amaçlarla kullanmak için hali hazırda birlikte çalıştıklarını hatırlatalım.
ABD Donanması'nın 5G laboratuvarını ziyaret eden Nokia temsilcileri, bu teknolojinin askeri uygulamalar için sunduğu potansiyeli bizzat gözlemleme şansı buldu. Sonuç olarak 5G'yi savaş meydanlarında güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmek için siber güvenlik risklerini göz ardı etmemek ve bu riskleri en aza indirmek için gerekli adımları atmak da son derece önemli.
Kaynak: Defence Industry EuropeBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.