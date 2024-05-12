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    Anlık Bildirim

    Nokia, NATO askeri birliklerine 5G teknolojileri sunabilir

    Nokia'dan iki yetkili kısa bir süre önce NATO'nun savaş geliştirme komutanlığını ziyaret etti. General Philippe Lavigne ile bir araya gelen yöneticiler, 5G'nin modern savaştaki yerini değerlendirdi.
    Nokia, NATO askeri birliklerine 5G teknolojileri sunabilir Tam Boyutta Gör
    Nokia'dan iki üst düzey yetkili, NATO'nun savaş geliştirme komutanlığı olan Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nı ziyaret ederek, General Philippe Lavigne ile bir araya geldi. Aktarılan bilgilere göre toplantıda, 5G teknolojisinin askeri operasyonlarda kullanılma potansiyeli görüşüldü.

    Nokia Mobil Şebekeler Bölümü Başkanı Tommi Uitto ve Nokia Federal Çözümler Başkanı Mike Loomis, General Lavigne ile 5G'nin askeri alandaki entegrasyonunun beraberinde getirebileceği faydaları ve zorlukları tartıştı. Ana gündem maddeleri arasında artırılmış gerçeklik teknolojisinin entegrasyonu ve siber güvenlik konuları da yer aldı.

    Nokia yetkilileri, 5G teknolojisinin askerlere önemli taktik avantajlar kazandıracağı görüşünde. Bunları gelişmiş durumsal farkındalık ve daha hızlı karar verme yeteneği olarak sıralayabiliriz. 5G, muharebe alanında iletişim hızını ve güvenilirliğini de önemli ölçüde artırarak sahadaki tüm unsurların anlık bilgi alışverişinde bulunmasına imkân tanıyabilir.

    Nokia, NATO askeri birliklerine 5G teknolojileri sunabilir Tam Boyutta Gör

    Güvenli altyapı ve protokoller şart

    Fakat bu teknolojinin siber saldırılara karşı savunmasızlık gibi endişe verici yanları da mevcut. Bu nedenle 5G ağlarının güvenliğini sağlamak için sağlam altyapılar ve protokoller oluşturmak askeri iletişimin bütünlüğünü sağlamak açısından hayati önem taşıyor. Nokia ve NATO'nun 5G'yi askeri amaçlarla kullanmak için hali hazırda birlikte çalıştıklarını hatırlatalım.

    ABD Donanması'nın 5G laboratuvarını ziyaret eden Nokia temsilcileri, bu teknolojinin askeri uygulamalar için sunduğu potansiyeli bizzat gözlemleme şansı buldu. Sonuç olarak 5G'yi savaş meydanlarında güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmek için siber güvenlik risklerini göz ardı etmemek ve bu riskleri en aza indirmek için gerekli adımları atmak da son derece önemli.

    Kaynak: Defence Industry Europe

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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