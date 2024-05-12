Nokia, NATO askeri birliklerine 5G teknolojileri sunabilir

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nokia'dan iki üst düzey yetkili, NATO'nun savaş geliştirme komutanlığı olan Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nı ziyaret ederek, General Philippe Lavigne ile bir araya geldi. Aktarılan bilgilere göre toplantıda, 5G teknolojisinin askeri operasyonlarda kullanılma potansiyeli görüşüldü.

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Nokia Mobil Şebekeler Bölümü Başkanı Tommi Uitto ve Nokia Federal Çözümler Başkanı Mike Loomis, General Lavigne ile 5G'nin askeri alandaki entegrasyonunun beraberinde getirebileceği faydaları ve zorlukları tartıştı. Ana gündem maddeleri arasında artırılmış gerçeklik teknolojisinin entegrasyonu ve siber güvenlik konuları da yer aldı.

Nokia yetkilileri, 5G teknolojisinin askerlere önemli taktik avantajlar kazandıracağı görüşünde. Bunları gelişmiş durumsal farkındalık ve daha hızlı karar verme yeteneği olarak sıralayabiliriz. 5G, muharebe alanında iletişim hızını ve güvenilirliğini de önemli ölçüde artırarak sahadaki tüm unsurların anlık bilgi alışverişinde bulunmasına imkân tanıyabilir.

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Güvenli altyapı ve protokoller şart

Fakat bu teknolojinin siber saldırılara karşı savunmasızlık gibi endişe verici yanları da mevcut. Bu nedenle 5G ağlarının güvenliğini sağlamak için sağlam altyapılar ve protokoller oluşturmak askeri iletişimin bütünlüğünü sağlamak açısından hayati önem taşıyor. Nokia ve NATO'nun 5G'yi askeri amaçlarla kullanmak için hali hazırda birlikte çalıştıklarını hatırlatalım.

ABD Donanması'nın 5G laboratuvarını ziyaret eden Nokia temsilcileri, bu teknolojinin askeri uygulamalar için sunduğu potansiyeli bizzat gözlemleme şansı buldu. Sonuç olarak 5G'yi savaş meydanlarında güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmek için siber güvenlik risklerini göz ardı etmemek ve bu riskleri en aza indirmek için gerekli adımları atmak da son derece önemli.

Kaynak: Defence Industry Europe

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