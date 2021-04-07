Realme Buds Air 2 Neo tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme sistemi ve 53 dolar fiyat

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Realme bugün, uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı. Buds Air 2 Neo olarak adlandırılan model Pakistan'da satışa sunuldu. Yakında diğer ülkelerde de piyasaya sürülecek. Kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 53 dolar ancak ilk müşteriler promosyon kapsamında 39 dolara satın alabilecekler.

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Realme Buds Air 2 Neo tasarım açısından geçen yıl Mayıs ayında piyasaya sürülen Realme Buds Q'ya benziyor. Kablosuz kulaklık 10 mm dinamik sürücülerle karşımıza çıktı. Buna ek olarak IPX5 koruması sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu belirtelim.

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Aktif gürültü engelleme özelliği

Akıllı telefona Bluetooth 5.2 teknolojisiyle bağlanan Realme Buds Air 2 Neo, AAC ve SBC ses kodeklerini destekliyor. Ancak tüm bunlara rağmen en dikkat çekici özelliğinin aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi olduğu bir gerçek.

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Kablosuz kulaklık dışarıdaki seslerin kulağınıza ulaşmasına izin vererek etrafınızda olup bitenden haberdar olmanızı sağlayan şeffaf mod seçeneği ile geliyor. Bununla birlikte oyun seansları için düşük gecikme modu (88 ms'ye kadar) sunması da bir başka artı tarafı.

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Realme Buds Air 2 Neo tek şarjla aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği açıkken 5 saat, kapalıyken 7 saat pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ise bu süreyi ANC etkin durumdayken 25 saat, devre dışıyken 28 saate kadar uzatıyor.

https://www.gizmochina.com/2021/04/07/realme-buds-air-2-neo-pakistan-launch-price-specs-features/

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