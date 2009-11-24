Nokia X6, bu cuma İngiltere'deki satış mağazalarının vitrinlerini süsleyecek

Nokia'nın eylül ayında tanıttığı X serisinin ilk üyelerinden X6, bu cumadan itibaren (27 kasım) İngiltere'deki satış mağazalarının vitrinlerini süslemeye başlayacak. İngiliz teknoloji severlere Orange üzerinden sözleşmeyle (ayda 35 Pound'luk ödeme planı) veya Nokia'nın online satış mağazalarından 449 Pound'a satın alma imkanı sunuluyor.

Finlandiyalı üreticinin kapasitif ekranlı ilk cep telefonu ünvanını taşıyan X6, dört band GSM - üç band HSDPA şebekesi desteği, Symbian v9.4 işletim sistemi, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB dahili bellek, WI-FI / GPS / Bluetooth bağlantıları, 5 megapiksel kamera, Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, led flaş, VGA@30 FPS video kaydı, 434 MHz ARM 11 işlemci, FM radyo ve 1320 mAH lityum iyon batarya gibi zengin bir özellik listesi sunuyor.