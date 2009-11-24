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Nokia X6, bu cuma İngiltere'deki satış mağazalarının vitrinlerini süsleyecek

9 yıl
76,1b
1
52
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın eylül ayında tanıttığı X serisinin ilk üyelerinden X6, bu cumadan itibaren (27 kasım) İngiltere'deki satış mağazalarının vitrinlerini süslemeye başlayacak. İngiliz teknoloji severlere Orange üzerinden sözleşmeyle (ayda 35 Pound'luk ödeme planı) veya Nokia'nın online satış mağazalarından 449 Pound'a satın alma imkanı sunuluyor.

Finlandiyalı üreticinin kapasitif ekranlı ilk cep telefonu ünvanını taşıyan X6, dört band GSM - üç band HSDPA şebekesi desteği, Symbian v9.4 işletim sistemi, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB dahili bellek, WI-FI / GPS / Bluetooth bağlantıları, 5 megapiksel kamera, Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, led flaş, VGA@30 FPS video kaydı, 434 MHz ARM 11 işlemci, FM radyo ve 1320 mAH lityum iyon batarya gibi zengin bir özellik listesi sunuyor.


http://conversations.nokia.com/2009/11/24/nokia-x6-on-sale-this-week/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
bu ürünü türkiyeki siteler ve ebay.com dışında hangi siteden satın alabilriz.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaslar, camera olayina bakinca samsung sneeider lens ile nokia cok fena solladi, nokianin amiral gemisi N900 bile 5mp camera var ayrica cihaz cok kalin, N97den tek farki, linux isletim sistemi ve buyuk ekrani. HTC HD2 hakkinda dusunceniz nedir, gerci onda da, ikinci kamera yok :(
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DH Misafiri 9 yıl
özellikler çok güsel ama o fiyata alınmaz tam bi salaklık olur 3 sene felan beklersek daha iii olur
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StreamRolleR 9 yıl
500 tl ye 5800xm akar her zaman
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mawoix 9 yıl
açıkcası 5800ın eski fiyatı olan 800 civarına göre bu telefonun 1.100 olması lazım.. 5800ın yeni fiyatı olan 500 civarına göre 850 civarı olması lazım.. haksız mıyım??
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CoreXXX 9 yıl
hiç bu tarz telefonlarla işim olmaz, konuşturan orta sınıf bir telefon yeterli,w890 i kullanıyorum ve bozulana kadarda değişmem
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mawoix 9 yıl
bence bu telefonun fiyatı 900 civarı bişide olmamalı.. sonuçta çoğunuz 2 ay önceye kadar 800 civarına 5800 alıodunuz.. peki 5800 ile bu cihazı bir karşılaştırın arada 100 tllik bi özellik farkımı var?? lütfen mantıklı yorumlar yapalım.. ha samsungun cihazlarına göre 900 normal olabilir ama 5800a göre 900 anormal bir rakam olur..
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sertacaygun 9 yıl
Nokia kendi kendini yemeye başlamış yani, belli...
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Quad_core2 9 yıl
noki n86 8mp süperbi kamerası var ayrıca ben n82 kullanıyorum kamera çok iyi aga ya xenon flaşda varki n900 çıkıyor arkadşlar linux var sanırım onu bekleyin n97 almayı düşünüyorum açıkcası ama n900 görünce beklemek istedim
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mawoix 9 yıl
bende N86 ile X6 arasında kaldım.. ne zamandır X6nın çıkmasını bekliyorum.. ama bu fiyat koşullarında giderse mecbur N86 alıcam..
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TELESCOPE 9 yıl
güzel tabide ,güzel oluncada pahalı
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
fiyat çok ama özgün bi tasarımı var iş yapar umarım yoksa nokia nanay
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syler23 9 yıl
çok estetik duruyor ama yeni bir am3 pc fiyatındayken alınmaz :D
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Opeth 9 yıl
5800 tercihim olurdu :D ama deneyip görmeden kesin birşey söylenemez tabi...
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