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    Anlık Bildirim

    Türk Telekom, İstanbul-Ankara arasında 800 Gbps interneti test etti

    Türk Telekom, 800GE arayüzünü kullanarak İstanbul-Ankara arasında 800 Gbps hıza ulaştı. Nokia'nın 800GE routing teknolojileri kullanıldı.                          
    Türk Telekom, İstanbul-Ankara arasında 800 Gbps interneti test et Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom ve Nokia yeni nesil 800GE routing teknolojisini test etti. İstanbul ve Ankara’daki transport şebekeleri 800GE arayüzü ile birbirine bağlandı. 800GE arayüzlerini transmisyon altyapısı üzerinden yedekli transfer ederek, iki büyük şehir arasında tek bir arayüz üzerinden 800 Gbps trafik hızına ulaşıldı.

    Uzun mesafede canlı trafik taşınarak yapılan ilk test

    Bu testle birlikte Türkiye’de ilk kez uzun mesafede ve canlı trafik taşınarak 800 Gbps hıza ulaşıldı. Ayrıca 800GE sayesinde mevcut veri iletim teknolojisinin 2 katı hızlara çıkıldı ve yüzde 44’e varan enerji tasarrufu ölçüldü. 800GE testi için Nokia’nın F5 teknolojili 7750 SR router’ları kullanıldı.

    800GE’nin sağlayacağı avantajlar hakkında konuşan Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, Eriştiğimiz bu hızlar ulaşım, dijital oyun, otomotiv, enerji, gıda ve tarım, akıllı şehir yönetimi, sağlık, üretim gibi daha birçok dikey pazar uygulamasının daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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