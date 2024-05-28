Türk Telekom, İstanbul-Ankara arasında 800 Gbps interneti test etti

Uzun mesafede canlı trafik taşınarak yapılan ilk test
Bu testle birlikte Türkiye’de ilk kez uzun mesafede ve canlı trafik taşınarak 800 Gbps hıza ulaşıldı. Ayrıca 800GE sayesinde mevcut veri iletim teknolojisinin 2 katı hızlara çıkıldı ve yüzde 44’e varan enerji tasarrufu ölçüldü. 800GE testi için Nokia’nın F5 teknolojili 7750 SR router’ları kullanıldı.
800GE’nin sağlayacağı avantajlar hakkında konuşan Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, Eriştiğimiz bu hızlar ulaşım, dijital oyun, otomotiv, enerji, gıda ve tarım, akıllı şehir yönetimi, sağlık, üretim gibi daha birçok dikey pazar uygulamasının daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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