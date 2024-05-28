Türk Telekom, İstanbul-Ankara arasında 800 Gbps interneti test etti

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom ve Nokia yeni nesil 800GE routing teknolojisini test etti. İstanbul ve Ankara’daki transport şebekeleri 800GE arayüzü ile birbirine bağlandı. 800GE arayüzlerini transmisyon altyapısı üzerinden yedekli transfer ederek, iki büyük şehir arasında tek bir arayüz üzerinden 800 Gbps trafik hızına ulaşıldı.

Uzun mesafede canlı trafik taşınarak yapılan ilk test

Bu testle birlikte Türkiye’de ilk kez uzun mesafede ve canlı trafik taşınarak 800 Gbps hıza ulaşıldı. Ayrıca 800GE sayesinde mevcut veri iletim teknolojisinin 2 katı hızlara çıkıldı ve yüzde 44’e varan enerji tasarrufu ölçüldü. 800GE testi için Nokia’nın F5 teknolojili 7750 SR router’ları kullanıldı.

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800GE’nin sağlayacağı avantajlar hakkında konuşan Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, Eriştiğimiz bu hızlar ulaşım, dijital oyun, otomotiv, enerji, gıda ve tarım, akıllı şehir yönetimi, sağlık, üretim gibi daha birçok dikey pazar uygulamasının daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak.” dedi.

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