Nokia, yeni amiral gemisi N8 için önümüzdeki haftayı mı bekliyor ?

Samsung'dan sonra telekomünikasyon devi Nokia'da Pazartesi günü başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisini tanıtabilir.
Tom's Guide adlı internet sitesinde yayınlanan habere göre C serisinin yeni üyelerini tanıtacağına kesin gözüyle bakılan Nokia'nın "üst sınıf" telefon kategorisi "N" serisinin en yeni üyesi N8'i de Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek. Sitenin çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilere göre N8, çoklu dokunmatiğe destek veren symbian^3 işletim sisteminde çalışacak ve 3.5 inç'lik kapasitifi ekrana sahip olacak. İşletim sistemi ve ekranıyla dikkatleri üzerinde çeken N8, 12 megapiksellik kamerasıyla 720p yani yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilecek ve HDMI çıkışıyla elde edilen içerikleri uyumlu görüntüleyicilerde oynatabilecek. Üst sınıf bu yeni telefonun DivX desteği sunacağı da iddialardan biri.
Haberde ayrıca Nokia'nın C, X, E ve N serilerinin yanına gelir düzeyi yüksek olan kullanıcılara hitap eden özel telefon serisi "S"'i de ürün gamına ekleyeceği belirtildi.
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Nokia ve LG'den yeni telefon konusunda ses seda yok. Ama kongre 2 gün daha devam edecek. Tahminimce sürpriz yapabilirler.
Daha önce nokia da kullandim, siemens'te, samsung'da. 2 yildir iPhone kullaniyorum. Kim daha iyisini yaparsa onu kullanirim. Nexus One almayi da dusunuyorum. Daha once Hero alcaktim ama Turkiye'deki market problemi yuzunden vazgectim. Yani anlayacaginiz Apple ile gobek bagim yok.
Biz iPhone'u savununca funboy oluyoz:) adam nokia'yi savunuyor bilincli kullanici oluyor:) Hakikaten garip insanlar var:)
Yazcak cok sey var ama olayi daha fazla uzatmaya gerek yok beyler.
bu arada nokia nin en son cikan ve en yüksek model olarak x6 ve n97 yi zanneden arkadaslar icin bir bilgi,en son ve en yüksek model(gerek özellik ve deger acisindan) nokia N900 dür.
N900 ile zaten nokia yeni bir devrin adeta baslangicini yapmis oldu...
sanirim N8 'de n900 ün izinden dahada gelistirilmis olarak sunulacak...bu arada dvix zaten suan mevcut N900 lerde,N8 e artik mkv dosyalarini acabilmek yakisir bence...
gelelim met edilen iphone'a..
APPLE firmasi strateji olarak kullanicisini hep sinirlayan bir firma olmustur.dolayisiylada iphone'u kullanicisini sinirlayan (oyun ve müzik)sinirlar icinde tutan bir telefon olarak görüyorum.alin elinize bir iphone 3gs ,diger elinizede Nokia N900 girin bakalim taninmis ir intnet sayfasina kalite farkini göreceksiniz....aslinda anlatilabilecek okadar cok farkliliklar varki,dedimya iphone kullanicilari zaten kendilerini sinirlamis durumda......
samsung nokia yı geçmiş mi
nokia nın çok yol alması lazım bu N8 1000 tl civarlarında çıkarsa tutar diğer türlü iphone a yönelirler
bu mesajı bir yazayımda geri kalanını yazını okumaya fırsat bulduğumda yazacağım
Buranın yalancısıyız :) unwiredview.com/...
Hadi ya :)) büyür buradan yak şimdi :))
events.nokia.com/...
İyi forumlar...