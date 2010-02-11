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Nokia, yeni amiral gemisi N8 için önümüzdeki haftayı mı bekliyor ?

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan sonra telekomünikasyon devi Nokia'da Pazartesi günü başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisini tanıtabilir.

Tom's Guide adlı internet sitesinde yayınlanan habere göre C serisinin yeni üyelerini tanıtacağına kesin gözüyle bakılan Nokia'nın "üst sınıf" telefon kategorisi "N" serisinin en yeni üyesi N8'i de Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek. Sitenin çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilere göre N8, çoklu dokunmatiğe destek veren symbian^3 işletim sisteminde çalışacak ve 3.5 inç'lik kapasitifi ekrana sahip olacak. İşletim sistemi ve ekranıyla dikkatleri üzerinde çeken N8, 12 megapiksellik kamerasıyla 720p yani yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilecek ve HDMI çıkışıyla elde edilen içerikleri uyumlu görüntüleyicilerde oynatabilecek. Üst sınıf bu yeni telefonun DivX desteği sunacağı da iddialardan biri.

Haberde ayrıca Nokia'nın C, X, E ve N serilerinin yanına gelir düzeyi yüksek olan kullanıcılara hitap eden özel telefon serisi "S"'i de ürün gamına ekleyeceği belirtildi.


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Mr. Jingles 9 yıl
WMC kongresinden bi haber var mı telefonlar hakkında?
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..Knight.. 9 yıl
sugar_klavyeci

WMC kongresinden bi haber var mı telefonlar hakkında?


Nokia ve LG'den yeni telefon konusunda ses seda yok. Ama kongre 2 gün daha devam edecek. Tahminimce sürpriz yapabilirler.
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excellent_ 9 yıl
ya niyedirki bu apple nokia savasi apple appledir nokia nokia birakin bu savasi
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marikanwap 9 yıl
Tartisma cok kisisellestirilmis. Bu kadar dallanip budaklanmasina gerek yoktu bence.
Daha önce nokia da kullandim, siemens'te, samsung'da. 2 yildir iPhone kullaniyorum. Kim daha iyisini yaparsa onu kullanirim. Nexus One almayi da dusunuyorum. Daha once Hero alcaktim ama Turkiye'deki market problemi yuzunden vazgectim. Yani anlayacaginiz Apple ile gobek bagim yok.
Biz iPhone'u savununca funboy oluyoz:) adam nokia'yi savunuyor bilincli kullanici oluyor:) Hakikaten garip insanlar var:)
Yazcak cok sey var ama olayi daha fazla uzatmaya gerek yok beyler.
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kcakkol 9 yıl
bi defa nokia n8 icin acilmis bir konu üzerine baska bir telefonu met etmek adina yorumlar yapilmasini yanlis buluyorum,ortada sanki bir, tabirimi af buyurun sidik yaristirma telasiési var,herkesin telefonu kendisine güzel,kimse cikipta kullandigim cihaz kötü demez!
bu arada nokia nin en son cikan ve en yüksek model olarak x6 ve n97 yi zanneden arkadaslar icin bir bilgi,en son ve en yüksek model(gerek özellik ve deger acisindan) nokia N900 dür.
N900 ile zaten nokia yeni bir devrin adeta baslangicini yapmis oldu...
sanirim N8 'de n900 ün izinden dahada gelistirilmis olarak sunulacak...bu arada dvix zaten suan mevcut N900 lerde,N8 e artik mkv dosyalarini acabilmek yakisir bence...
gelelim met edilen iphone'a..
APPLE firmasi strateji olarak kullanicisini hep sinirlayan bir firma olmustur.dolayisiylada iphone'u kullanicisini sinirlayan (oyun ve müzik)sinirlar icinde tutan bir telefon olarak görüyorum.alin elinize bir iphone 3gs ,diger elinizede Nokia N900 girin bakalim taninmis ir intnet sayfasina kalite farkini göreceksiniz....aslinda anlatilabilecek okadar cok farkliliklar varki,dedimya iphone kullanicilari zaten kendilerini sinirlamis durumda......

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Carnadormania 9 yıl
ben bir iphone kullanıcısıyım fakat nokianın küçümsenmesine anlam veremiyorum iphone yokken nokia vardı 3310 u nasıl unutursunuz 6600 vs. onların bende yeri çok büyük çok güzel telefonlardı bence iphone ile kısıtlamayın bence nokia güzel bir telefon çıkaracaktır. ben eskiden n79 kullanıyordum ve gayet başarılı bir cihazdı.Yani iphone a karşı hassasiyetinizi anlıyorumda diğer markaları karalamayın bence. biraz kafam iyi inşallah ters bişey dememişmdir :D
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Mr. Jingles 9 yıl
Nokia nın en güçlü cihazı N900 dur figureye katılıyorum x6 kim oluyor onun yanında tek işlemcili 434mhz işlemcisi var
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shamanmuratcan 9 yıl

Shady


Samsung'dan sonra telekomünikasyon devi Nokia'da Pazartesi günü başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisini tanıtabilir.


Tom's Guide adlı internet sitesinde yayınlanan habere göre C serisinin yeni üyelerini tanıtacağına kesin gözüyle bakılan Nokia'nın "üst sınıf" telefon kategorisi "N" serisinin en yeni üyesi N8'i de Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek. Sitenin çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilere göre N8, çoklu dokunmatiğe destek veren symbian^3 işletim sisteminde çalışacak ve 3.5 inç'lik kapasitifi ekrana sahip olacak. İşletim sistemi ve ekranıyla dikkatleri üzerinde çeken N8, 12 megapiksellik kamerasıyla 720p yani yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilecek ve HDMI çıkışıyla elde edilen içerikleri uyumlu görüntüleyicilerde oynatabilecek. Üst sınıf bu yeni telefonun DivX desteği sunacağı da iddialardan biri.


Haberde ayrıca Nokia'nın C, X, E ve N serilerinin yanına gelir düzeyi yüksek olan kullanıcılara hitap eden özel telefon serisi "S"'i de ürün gamına ekleyeceği belirtildi.




samsung nokia yı geçmiş mi


nokia nın çok yol alması lazım bu N8 1000 tl civarlarında çıkarsa tutar diğer türlü iphone a yönelirler
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the enemy 9 yıl
hala nokia diyor yahu, nokia sayfasına yazmak ile bir gaflette bulunduğumu biliyorum ama nokia yı savunmakla uzaktan yakından alakam yoktur bunu belirteyim

bu mesajı bir yazayımda geri kalanını yazını okumaya fırsat bulduğumda yazacağım
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maniakcoder 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: maniakcoder
Haberde bir yanlışlık var... Haftaya açıklanacak mı denmiş en başta ama Nokia MWC 2010'a katılmayacağını daha önceden belirtmişti. Yani Nokia N8 duyrulacaksa bile MWC 2010 da duyrulmayacak :)
events.nokia.com/...
İyi forumlar...

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Guest-D8E8B73FF 9 yıl
Nokia kamera = Görüntüde Parazit
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Chandler Bing 9 yıl
aslında nokia iphone ile rekabet etmiyor. iphone'un dokunmatik ekranı parmaktaki elektrikle çalışırken nokia'nınkiler basmatik, yani şiddetle çalışıyor. e dokunmatik ekranlı telefon yapıyorsun, neredeyse her şeyi o ekranla yönetmek gerekiyor, ekrana baskı uyguluyorsun, zorlamayla işlem yapıyorsun. istersen o telefona 12 mp kamera koy, kullanım kolaylığı isteyen adam senin telefonunu değil de iphone'u alır. iphone kasmayan, kullanımı kolay, bir sürü uygulaması olan bir cihaz. ekranındaki multi touch özelliği daha başka telefonda görülmedi. bu kullanılabilirliği etkilediği için direkt olarak diğer özelliklerden üstün geliyor aslında.
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maniakcoder 9 yıl
Haberde bir yanlışlık var... Haftaya açıklanacak mı denmiş en başta ama Nokia MWC 2010'a katılmayacağını daha önceden belirtmişti. Yani Nokia N8 duyrulacaksa bile MWC 2010 da duyrulmayacak :)
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DSGNRY 9 yıl

maniakcoder
Haberde bir yanlışlık var... Haftaya açıklanacak mı denmiş en başta ama Nokia MWC 2010'a katılmayacağını daha önceden belirtmişti. Yani Nokia N8 duyrulacaksa bile MWC 2010 da duyrulmayacak :)

Hadi ya :)) büyür buradan yak şimdi :))
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Shady 9 yıl

maniakcoder

Haberde bir yanlışlık var... Haftaya açıklanacak mı denmiş en başta ama Nokia MWC 2010'a katılmayacağını daha önceden belirtmişti. Yani Nokia N8 duyrulacaksa bile MWC 2010 da duyrulmayacak :)


events.nokia.com/...

İyi forumlar...
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