Nokia, yeni amiral gemisi N8 için önümüzdeki haftayı mı bekliyor ?

Samsung'dan sonra telekomünikasyon devi Nokia'da Pazartesi günü başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisini tanıtabilir.

Tom's Guide adlı internet sitesinde yayınlanan habere göre C serisinin yeni üyelerini tanıtacağına kesin gözüyle bakılan Nokia'nın "üst sınıf" telefon kategorisi "N" serisinin en yeni üyesi N8'i de Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek. Sitenin çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilere göre N8, çoklu dokunmatiğe destek veren symbian^3 işletim sisteminde çalışacak ve 3.5 inç'lik kapasitifi ekrana sahip olacak. İşletim sistemi ve ekranıyla dikkatleri üzerinde çeken N8, 12 megapiksellik kamerasıyla 720p yani yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilecek ve HDMI çıkışıyla elde edilen içerikleri uyumlu görüntüleyicilerde oynatabilecek. Üst sınıf bu yeni telefonun DivX desteği sunacağı da iddialardan biri.

Haberde ayrıca Nokia'nın C, X, E ve N serilerinin yanına gelir düzeyi yüksek olan kullanıcılara hitap eden özel telefon serisi "S"'i de ürün gamına ekleyeceği belirtildi.