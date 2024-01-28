Tüm zamanların en çok satan 15 cep telefonu

En popüler 15 telefon arasında Nokia, Apple ve Samsung cihazları yer alyıor. Samsung'un ilk onda yer almaması dikkat çekici; bu durum Koreli üreticinin sunduğu çok çeşitli modellerle açıklanabilir.
Nokia'nın üstünlüğü
Beklendiği gibi Nokia listenin ilk sırasında, ancak sürpriz olan en popüler telefonun 3210 gibi bir hit olmaması. Listenin başında altı yılda 250 milyon satan Nokia 1100 yer alırken "kardeşi" Nokia 1110 bu başarıyı neredeyse tekrarlayarak (248 milyon) ikinci sırada yer alıyor. İlk 3'ü Apple'ın en popüler akıllı telefonları olan iPhone 6 serisi (222 milyon) tamamlıyor ve 161 milyon adet satılan Nokia 3210 ise ancak yedinci sırada yer bulabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.