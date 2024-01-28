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    Anlık Bildirim

    Tüm zamanların en çok satan 15 cep telefonu

    Visual Capitalist tüm zamanların en çok satan cep telefonları sıralamasını derledi. Listede sadece üç markanın cihazları yer alıyor.                             
    Tüm zamanların en çok satan 15 cep telefonu Tam Boyutta Gör
    Endüstri tarihindeki en popüler cep telefonları hangileridir? Bu sorunun cevabını Visual Capitalist'in hazırladığı ve tamamen üç markanın hakim olduğu yeni sıralama veriyor.

    En popüler 15 telefon arasında Nokia, Apple ve Samsung cihazları yer alyıor. Samsung'un ilk onda yer almaması dikkat çekici; bu durum Koreli üreticinin sunduğu çok çeşitli modellerle açıklanabilir.

    Nokia'nın üstünlüğü

    Beklendiği gibi Nokia listenin ilk sırasında, ancak sürpriz olan en popüler telefonun 3210 gibi bir hit olmaması. Listenin başında altı yılda 250 milyon satan Nokia 1100 yer alırken "kardeşi" Nokia 1110 bu başarıyı neredeyse tekrarlayarak (248 milyon) ikinci sırada yer alıyor. İlk 3'ü Apple'ın en popüler akıllı telefonları olan iPhone 6 serisi (222 milyon) tamamlıyor ve 161 milyon adet satılan Nokia 3210 ise ancak yedinci sırada yer bulabiliyor.

    Tüm zamanların en çok satan 15 cep telefonu Tam Boyutta Gör
    Peki bu listede Samsung nerede? Şirketin en popüler cihazı ilk 10'a girmeyi başaramadı: ekonomik tuşlu telefon Samsung E1100, 11. sırada yer alıyor (150 milyon). Son olarak ise iPhone 5, 146 milyon adetlik satışla ilk 15 listesini kapatıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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