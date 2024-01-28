Tüm zamanların en çok satan 15 cep telefonu

Tam Boyutta Gör Endüstri tarihindeki en popüler cep telefonları hangileridir? Bu sorunun cevabını Visual Capitalist'in hazırladığı ve tamamen üç markanın hakim olduğu yeni sıralama veriyor.

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En popüler 15 telefon arasında Nokia, Apple ve Samsung cihazları yer alyıor. Samsung'un ilk onda yer almaması dikkat çekici; bu durum Koreli üreticinin sunduğu çok çeşitli modellerle açıklanabilir.

Nokia'nın üstünlüğü

Beklendiği gibi Nokia listenin ilk sırasında, ancak sürpriz olan en popüler telefonun 3210 gibi bir hit olmaması. Listenin başında altı yılda 250 milyon satan Nokia 1100 yer alırken "kardeşi" Nokia 1110 bu başarıyı neredeyse tekrarlayarak (248 milyon) ikinci sırada yer alıyor. İlk 3'ü Apple'ın en popüler akıllı telefonları olan iPhone 6 serisi (222 milyon) tamamlıyor ve 161 milyon adet satılan Nokia 3210 ise ancak yedinci sırada yer bulabiliyor.

Tam Boyutta Gör Peki bu listede Samsung nerede? Şirketin en popüler cihazı ilk 10'a girmeyi başaramadı: ekonomik tuşlu telefon Samsung E1100, 11. sırada yer alıyor (150 milyon). Son olarak ise iPhone 5, 146 milyon adetlik satışla ilk 15 listesini kapatıyor.

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