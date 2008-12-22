Nokia'nın 8800 Arte ailesi genişliyor: Gold Arte

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Cep telefonu pazarındaki en büyük pasta dilimini uzun süre boyunca hiç kimseye kaptırmayan Nokia, bugün ''8800 Arte'' ailesine yeni bir üye daha ekledi. Bilindiği üzere Nokia'nın 8800 serisi tamamen farklı bir müşteri kitlesine hitap etmekte ve malzeme kalitesi, işçilik gibi faktörlerle ön plana çıkmakta.

Donanım detaylarını inceleyecek olursak bir önceki model Carbon Arte'den herhangi bir farklılığı olmayan telefon, 18 karat altın kaplama dizaynıyla göz dolduruyor. Ayrıca telefonun ön ve arka kısımlarında beyaz deri kaplamaya yer verildiği dikkatlerden kaçmıyor. Nokia, telefonun ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği konusunda sessizliğini korurken sizleri teknik özellikler tablosuyla başbaşa bırakıyoruz. Carbon Arte'nin 1.350$ seviyesinde satıldığı düşünülürse Gold Arte'nin fiyatını tahminlemek pek de zor olmayacaktır.

Teknik özellikler:

Şebeke: Triband (UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

Boyut ve ağırlık: 109 x 45.6 x 14.6 mm / 150 gram

Ekran: 2.0 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk, OLED

Bellek: 4 GB dahili

Kamera: 3.2 Megapiksel, otomatik odaklama

Video kaydı: 640x480@15 FPS

Bluetooth: Var, v2.0

Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 3 saat 20 dakikaya kadar konuşma süresi)