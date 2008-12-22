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Nokia'nın 8800 Arte ailesi genişliyor: Gold Arte

10 yıl
16b
1
19
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın 8800 Arte ailesi genişliyor: Gold Arte
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Cep telefonu pazarındaki en büyük pasta dilimini uzun süre boyunca hiç kimseye kaptırmayan Nokia, bugün ''8800 Arte'' ailesine yeni bir üye daha ekledi. Bilindiği üzere Nokia'nın 8800 serisi tamamen farklı bir müşteri kitlesine hitap etmekte ve malzeme kalitesi, işçilik gibi faktörlerle ön plana çıkmakta.

Donanım detaylarını inceleyecek olursak bir önceki model Carbon Arte'den herhangi bir farklılığı olmayan telefon, 18 karat altın kaplama dizaynıyla göz dolduruyor. Ayrıca telefonun ön ve arka kısımlarında beyaz deri kaplamaya yer verildiği dikkatlerden kaçmıyor. Nokia, telefonun ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği konusunda sessizliğini korurken sizleri teknik özellikler tablosuyla başbaşa bırakıyoruz. Carbon Arte'nin 1.350$ seviyesinde satıldığı düşünülürse Gold Arte'nin fiyatını tahminlemek pek de zor olmayacaktır.

Teknik özellikler:

Şebeke: Triband (UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
Boyut ve ağırlık: 109 x 45.6 x 14.6 mm / 150 gram
Ekran: 2.0 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk, OLED
Bellek: 4 GB dahili
Kamera: 3.2 Megapiksel, otomatik odaklama
Video kaydı: 640x480@15 FPS
Bluetooth: Var, v2.0
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 3 saat 20 dakikaya kadar konuşma süresi)


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TRaMbLeN 10 yıl
oled ekran
yaygınlaşması lazım bunun artık
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SS Karaçay 10 yıl
88xx serisinin batarya durumu ne olacak böyle?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
tam ibrahim tatlıses'e göre bi telefon
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hsaid 10 yıl
ya bunlara hastayım hele ki o sürgüleri yokmu bitiriyo beni
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Ünal 10 yıl
Batarya yine berbat durumda. 3 saat konuşma süresi ve yine Nokia.
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~YuSuFeLiLi~ 10 yıl
vay beeeee
çok hoş olmuş
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MoqoKo 10 yıl
AMAN ALLAHHHHHHIIIIIIIIIM

Yok böle birşey...
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