Nokia'nın kızaklı cep telefonu 2220 Slide kameralara yakalandı







İlk kez 10 eylül tarihinde internette yüzünü gösteren Nokia 2220 Slide, DailyMobile'ın objektifine yakalanarak tekrar gündeme geldi.

Henüz Nokia tarafından resmi duyurusu yapılmayan kızaklı telefon, Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanıyor ve 900 / 1800 MHz'lik GSM bandlarıyla uyumlu çalışabiliyor. Telefonun ön yüzünde 128x160 piksel çözünürlüğünde TFT ekran, hemen arka tarafında ise 640x480 (VGA) piksellik kamera dikkat çekmekte. 10 MB belleğe sahip telefonda, FM radyo ve 3.5 mm'lik jak girişi de yer alıyor.

400 saate varan bekleme, 8 saate varan konuşma süresi vaadeden Nokia 2220 Slide'ın 2009'un son çeyreğinde piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Fiyatın ise bütçe dostu olacağını düşünüyoruz.

http://dailymobile.se/2009/10/18/exclusive-pictures-of-the-nokia-2220-slide/