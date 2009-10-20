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Nokia'nın kızaklı cep telefonu 2220 Slide kameralara yakalandı

9 yıl
104,4b
1
15
Diğer
knight
Haber Editörü
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İlk kez 10 eylül tarihinde internette yüzünü gösteren Nokia 2220 Slide, DailyMobile'ın objektifine yakalanarak tekrar gündeme geldi.

Henüz Nokia tarafından resmi duyurusu yapılmayan kızaklı telefon, Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanıyor ve 900 / 1800 MHz'lik GSM bandlarıyla uyumlu çalışabiliyor. Telefonun ön yüzünde 128x160 piksel çözünürlüğünde TFT ekran, hemen arka tarafında ise 640x480 (VGA) piksellik kamera dikkat çekmekte. 10 MB belleğe sahip telefonda, FM radyo ve 3.5 mm'lik jak girişi de yer alıyor.

400 saate varan bekleme, 8 saate varan konuşma süresi vaadeden Nokia 2220 Slide'ın 2009'un son çeyreğinde piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Fiyatın ise bütçe dostu olacağını düşünüyoruz.


http://dailymobile.se/2009/10/18/exclusive-pictures-of-the-nokia-2220-slide/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
bence cok güzel bir telefon
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar sizce 3600 slide mi?,yoksa 2220 slide daha iyi hem tasarım olarak hem de özellik olarak lütfen bana cevap yazarmısınız
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sertacaygun 9 yıl
3.5mm jak girişi var ama hafıza kartı girişi yok. İş mi ? (Ben mi görmedim , ÖSS mağduruyuz da? )
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-Vendetta- 9 yıl
e250 de bile micro sd kart girişi var bunda yok hea ?? gider e250 alırım daha iyi
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erayyynn 9 yıl
Hep üst model yapsalar herkes telefon sahibi olabilir mi ? Nokıa para kazanabilir mi?
Adamlar düşük fiyata şık telefonlar yapıyorlar.Bütçeye uygun ve şık olunca da fazla satılıyor ;)
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Nymphadora 9 yıl
tasarımı daha iyi olabilirdi, teşekkürler.
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oldcoyote 9 yıl
Arkadaşlar her telefon üst seviye özelliklere sahip olmalı diye bir koşul yoktur. Bunlar düşük fiyat odaklı telefonlar. Bana alo dese yeter diyen kişiler içindir. Saygılar.
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syhneser 9 yıl
hiç güzel değil
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Forumchu 9 yıl
Telefonun görünümü çok basit ve noduncan adlı arkadaşın dediği gibi hiç güzel değil.
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