Nokia'nın Ovi Maps uygulaması 3 milyondan fazla indirildi

Mobil iletişim devi Nokia, Ovi Maps uygulamasının bir aydan kısa bir sürede 3 milyondan fazla indirildiğini açıkladı. 46 farklı dilde ve 74 farklı ülkede konum belirleme desteği sunan Ovi Maps uygulamasının en popüler olduğu telefon modelinin 5800 XM olduğu açıklanırken, en sık kullanıldığı ülkelerin ise Çin, İtalya, İngiltere, Almanya ve İspanya olduğu belirtildi. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Ovi Maps uygulamasının önümüzdeki hafta 4 milyon barajını aşacağı tahmin edilirken, yeni telefon modellerinin pazara girmesiyle birlikte Ovi Maps'in, çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacağı düşünülüyor.

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