Nokia'nın QWERTY klavyeli modeli N97 Mini'ye beyaz renk seçeneği eklendi

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Nokia'nın eylül ayında düzenlenen etkinlikler kapsamında tanıttığı N97 Mini'nin siyah ve kahverengi renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanıyordu. Ve nihayet Finlandiya'nın cep telefonu devi Nokia, telefona beklenen beyaz renk seçeneğini de ekledi.

113 x 52.5 x 14.2 mm boyutlarında ve 138 gram ağırlığında QWERTY klavyeli tasarımıyla ilgi odağı haline gelen N97 Mini, dörtband GSM - HSDPA şebekesi desteği, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran (resistive), ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 8 GB dahili bellek, microSD kart girişi, Carl Zeiss optiklerinden güç alan 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 640x480@30 FPS video kaydı, Symbian işletim sistemi, FM radyo, WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.0 ve 1200 mAh batarya gibi zengin bir özellik listesine sahip.

Şu an için belli başlı ülkelerin pazarlarında boy gösteren beyaz renk seçeneğinin hızla diğer pazarlarda da yaygınlaşacağı düşünülüyor.