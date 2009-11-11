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Nokia'nın QWERTY klavyeli modeli N97 Mini'ye beyaz renk seçeneği eklendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın eylül ayında düzenlenen etkinlikler kapsamında tanıttığı N97 Mini'nin siyah ve kahverengi renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanıyordu. Ve nihayet Finlandiya'nın cep telefonu devi Nokia, telefona beklenen beyaz renk seçeneğini de ekledi.

113 x 52.5 x 14.2 mm boyutlarında ve 138 gram ağırlığında QWERTY klavyeli tasarımıyla ilgi odağı haline gelen N97 Mini, dörtband GSM - HSDPA şebekesi desteği, 3.2 inç 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran (resistive), ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 8 GB dahili bellek, microSD kart girişi, Carl Zeiss optiklerinden güç alan 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 640x480@30 FPS video kaydı, Symbian işletim sistemi, FM radyo, WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.0 ve 1200 mAh batarya gibi zengin bir özellik listesine sahip.

Şu an için belli başlı ülkelerin pazarlarında boy gösteren beyaz renk seçeneğinin hızla diğer pazarlarda da yaygınlaşacağı düşünülüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşım kesinlikle n97 mini alma bende var kullanıyorum hiç tavsiye etmem
Sebep:Sebebi şarj süresinin çok düşük olması artı yanı sıra update sorunları çıkarması ve Telfonun birde Symban olması da cabası alacak san önerim Anroid işletim sistemli HTC olur Tavsiyeme güven pişman olmassın
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DH Misafiri 8 yıl
N97 mini ve E72 arasında kaldım ikisde çok gzel ve kullanışlı sizce hangisini almlyım her yönüyle değrlndirildiğnde. Şimdidn teşkkürler.
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GeceBekcisi 10 yıl
N97 Mini'de, N97'de sorun yaratan dahili hafızayı yükselttikleri gibi RAM'i de yükseltseler ne olurdu ki yahu...
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Master KENOBI 10 yıl

GeceBekcisi

N97 Mini'de, N97'de sorun yaratan dahili hafızayı yükselttikleri gibi RAM'i de yükseltseler ne olurdu ki yahu...

Yükseltince modifiyeli modelini çıkarıp kim para kazanacak ? nokia işte illa birşeyi eksik bırakacak...
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