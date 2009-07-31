Nokia'nın XpressMusic serisinin yeni üyesi 5800i yolda mı?

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Nokia'nın XpressMusic serisinin dokunmatik ekranlı ilk üyesi 5800, dünya çapında başarılı satış seviyelerine ulaşmış; bir kaç ay sonra Finlandiya merkezli firma 5530 modelini de lanse ederek pazardaki başarısını pekiştirmeyi amaçlamıştı. Ve bugün, beklenmedik şekilde 5800i XpressMusic FCC'nin internet sitesinde gündeme geldi.

Resmi olarak duyurulmayan 5800i XM ile 5800 XM arasındaki en belirgin farklılığın kamera ve WI-FI bağlantısı yönünde olacağı söylenmekte. Yeni telefonda WI-FI desteği yer almayabilir. Bir diğer yandan pek çok kullanıcı tarafından olumsuz eleştirilere maruz kalan kamerada çözünürlük dışında bazı iyileştirmeler yapılacağı ifade ediliyor. Kesin yorumlarda bulunmak için henüz erken olduğunu düşünüyor; Nokia cephesinden gelecek açıklamaları bekliyoruz.