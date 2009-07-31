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Nokia'nın XpressMusic serisinin yeni üyesi 5800i yolda mı?

9 yıl
13,9b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın XpressMusic serisinin yeni üyesi 5800i yolda mı?
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Nokia'nın XpressMusic serisinin dokunmatik ekranlı ilk üyesi 5800, dünya çapında başarılı satış seviyelerine ulaşmış; bir kaç ay sonra Finlandiya merkezli firma 5530 modelini de lanse ederek pazardaki başarısını pekiştirmeyi amaçlamıştı. Ve bugün, beklenmedik şekilde 5800i XpressMusic FCC'nin internet sitesinde gündeme geldi.

Resmi olarak duyurulmayan 5800i XM ile 5800 XM arasındaki en belirgin farklılığın kamera ve WI-FI bağlantısı yönünde olacağı söylenmekte. Yeni telefonda WI-FI desteği yer almayabilir. Bir diğer yandan pek çok kullanıcı tarafından olumsuz eleştirilere maruz kalan kamerada çözünürlük dışında bazı iyileştirmeler yapılacağı ifade ediliyor. Kesin yorumlarda bulunmak için henüz erken olduğunu düşünüyor; Nokia cephesinden gelecek açıklamaları bekliyoruz.


http://www.unwiredview.com/2009/07/31/nokia-5800i-xm-shows-up-loses-wi-fi-connectivity/ Yorum Yaz
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inexo 9 yıl
Nerden hortlatırsiniz bunları :)
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DH Misafiri 9 yıl
cihaz sanırım çin v.s. ülkeler için üretiliyor çin de wi-fi kullanımını yasaklamış onun için çıkartılıyor bu özellik
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No Way Out 9 yıl
Wİ-Fİ gittikten sonra isterse 8 megapiksel olsun benim hiçbir işime yaramaz.
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Mene 9 yıl
mesela nokia'nın en çok satan modellerinden 6300'ın "i"'li versiyonu olan 6300i çıkacak ve ekstradan wifi özelliği gelecek telefona. şimdi bunda i ekleyip wifi'yi mi çıkartacaklar. çook saçma
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safa_oyuncu 9 yıl
Bencede çok saçma nokia bir modele "i" harfini eklediyse daha iyisi olacak demektir mesela 6230 ve 6230i
Hem neden wi-fi çıkarsınki o zaman kimse almaz
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husNUKE 9 yıl
otomobiller de bile i ifadesi daha fazla özellik anlamına gelirken, nokia'nin i ekleyip özellik çıkartması çok garip olur.
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neron23 9 yıl
Jeezy haklı Nokia telefonun modeline i eklediyse daha iyi olurdu. Bunun birçok modeli var 6230i 6610i vs.
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Jeezy 9 yıl
şimdi benım bıldıgım "i" li bisi gelıorsa + ozellıklerle beraber gelmesı lazım wi-fi cıkartılıoda ne demek cok sacma bısı olur bence bunlar 5800 uretımı durdurup 5530'a 3G eklmelerı lazım ve pıyasayada 5530i die cıkarmaları lazım bknz:iPhone 3Gs "s" nokia'da "i" gelısmıs ama wi-fi kalkcak dıe bı solentı ılgınc
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