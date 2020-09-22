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    Norveç, dünyanın ilk büyük çaplı karbon yakalama ve depolama projesine yatırım yapacak

    Norveç, İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Uzun Gemi adı verilen bir projeye ciddi yatırım yapmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında yılda 400 bin ton karbon emisyonu yakalanıp depolanacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Norveç, dünyanın ilk büyük çaplı karbon yakalama ve depolama projesine yatırım yapacak
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    Kuzey Avrupa ülkesi Norveç, sera gazı yayılımının azaltılarak küresel iklim değişikliğinin yavaşlatılması kapsamında geliştirilen karbon emisyonlarının yakalanması ve depolanması çözümlerine ciddi yatırım yapmaya hazırlanıyor.

    Viking gemilerinden esinlenilen ve Uzun Gemi adı verilen dünyanın ilk büyük çaplı karbon yakalama ve depolama projesine 1.8 milyar dolar yatıracak ülke, bu kapsamda yılda tahmini 400 bin ton karbon emisyonunun yakalanarak depolanmasına vesile olacak. Uzun Gemi projesinin toplam maliyetinin ise 2.7 milyar dolar olması bekleniyor.

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    Norveç hükûmeti proje dâhilinde; ülkenin doğusunda bulunan ve Almanya merkezli Heidelberg Çimento tarafından işletilen fabrikanın bu kapsamda kullanılması ile başkent Oslo’da bulunan bir atık yakma fabrikasının aynı amaçla kullanılması faaliyetlerini destekleyecek. Her iki tesisin yıllık toplam karbon yakalama kapasitesinin 400 bin ton civarında olması bekleniyor.

    Petrol devleri de devrede

    Uzun gemi projesi aynı zamanda Kuzey Işıkları adı verilen bir diğer projeyi de içine alacak şekilde geliştirilmekte. Equinor, Shell ve Total gibi petrol devlerinin ortaklığında yürütülen Kuzey Işıkları projesinde ise karbon yakalama tesislerinde toplanan sıvı haldeki CO2, gemilerle Norveç’in batı sahillerindeki bir başka tesise taşınacak. Burada geçici olarak depolanacak CO2, daha sonraki aşamada boru hatlarıyla Kuzey Denizi tabanındaki nihai rezervuara nakledilecek.

    Norveç, dünyanın ilk büyük çaplı karbon yakalama ve depolama projesine yatırım yapacak
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    Norveç Başbakanı Erna Solberg, Uzun Gemi projesi için “kilometre taşı” ifadesini kullanırken Petrol ve Enerji Bakanı Tina Bru ise faaliyeti, Norveç sanayi sektörünün en kapsamlı iklim projesi olarak tanımlamış. Başbakan Solberg’e göre proje sayesinde emisyon değerlerinin düşürülmesine hem ciddi katkılar sağlanacak hem de yeni teknolojiler geliştirilerek yeni iş sahaları açılacak.

    Karbon yakalama ve depolama konusunda ilave okuma yapmak isterseniz Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın websitesini ziyaret edebilirsiniz.  



    https://electrek.co/2020/09/21/norway-world-first-carbon-capture-storage-project/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 5 sa. (düzenlendi)
    Elektrikli araçlar ucuzlamalı ve bir an önce elektirikli araçlara tüm dünya geçmeli petrol tüketen araç kalmamalı
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. SuperVisör
    Ancak elektrikli araçlar esas karbon salınım kaynağımız değil sadece araçlarla yapılan salınım toplam salınımım %10-15’i kadar bir şey esas salınım ev ve sanayi kaynaklı ne yazık ki.
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 6 sa.
    Çok güzel bir adım, inşallah diğer ülkelere örnek olur.
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