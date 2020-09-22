Norveç, dünyanın ilk büyük çaplı karbon yakalama ve depolama projesine yatırım yapacak

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Kuzey Avrupa ülkesi Norveç, sera gazı yayılımının azaltılarak küresel iklim değişikliğinin yavaşlatılması kapsamında geliştirilen karbon emisyonlarının yakalanması ve depolanması çözümlerine ciddi yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Viking gemilerinden esinlenilen ve Uzun Gemi adı verilen dünyanın ilk büyük çaplı karbon yakalama ve depolama projesine 1.8 milyar dolar yatıracak ülke, bu kapsamda yılda tahmini 400 bin ton karbon emisyonunun yakalanarak depolanmasına vesile olacak. Uzun Gemi projesinin toplam maliyetinin ise 2.7 milyar dolar olması bekleniyor.

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Norveç hükûmeti proje dâhilinde; ülkenin doğusunda bulunan ve Almanya merkezli Heidelberg Çimento tarafından işletilen fabrikanın bu kapsamda kullanılması ile başkent Oslo’da bulunan bir atık yakma fabrikasının aynı amaçla kullanılması faaliyetlerini destekleyecek. Her iki tesisin yıllık toplam karbon yakalama kapasitesinin 400 bin ton civarında olması bekleniyor.

Petrol devleri de devrede

Uzun gemi projesi aynı zamanda Kuzey Işıkları adı verilen bir diğer projeyi de içine alacak şekilde geliştirilmekte. Equinor, Shell ve Total gibi petrol devlerinin ortaklığında yürütülen Kuzey Işıkları projesinde ise karbon yakalama tesislerinde toplanan sıvı haldeki CO2, gemilerle Norveç’in batı sahillerindeki bir başka tesise taşınacak. Burada geçici olarak depolanacak CO2, daha sonraki aşamada boru hatlarıyla Kuzey Denizi tabanındaki nihai rezervuara nakledilecek.

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Norveç Başbakanı Erna Solberg, Uzun Gemi projesi için “kilometre taşı” ifadesini kullanırken Petrol ve Enerji Bakanı Tina Bru ise faaliyeti, Norveç sanayi sektörünün en kapsamlı iklim projesi olarak tanımlamış. Başbakan Solberg’e göre proje sayesinde emisyon değerlerinin düşürülmesine hem ciddi katkılar sağlanacak hem de yeni teknolojiler geliştirilerek yeni iş sahaları açılacak.

Karbon yakalama ve depolama konusunda ilave okuma yapmak isterseniz Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın websitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://electrek.co/2020/09/21/norway-world-first-carbon-capture-storage-project/

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