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Notebook'lar için DVD-RW Yazıcı

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
242
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Toshiba'nın piyasaya sürdüğü ürün mobil olarak 4,7 Gb kapasiteli tekrar yazılabilir veri diskleri yada DVD-Video'lar bile hazırlanabilmesine imkan veriyor. Sadece 200 gr ağırlığındaki SD-R6012 kodlu model 1X DVD-R/RW, 16x/10x CD-R/RW hızında yazabilirken, 8X DVD ve 24X CD hızında okuyabiliyor. 4,7 Gb'ı 1 saatte yazabilen model hemen tüm firmalara gönderilmeye başlanmış ve yakında noel öncesi yüksek modellerde gözükmeye başlayacak. DVD-R/RW medya fiyatları ise $5/$10.

Pioneer'da benzer bir ürün üzerinde çalışıyor 2x hızında çalışacak olan yazıcı 30 dk'da diski doldurabilecek. Diğer yandan bu ürün 2002 sonunda çıkması bekleniyor. Toshiba bu mobil yazıcı ile beraber aynı zamanda SD-R5002 kodlu yeni bir masa üstü yazıcıda piyasaya sürdü. Bu yazıcı 349$'lık fiyatı ile dikkat çekerken mobil kardeşinden farkı 2x hızında DVD-R yazma,12x hızında DVD okuma ve 40x hızında CD okuma performansı sunması.


http://www.toshiba.com/taissdd/news/press51.shtml Yorum Yaz
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