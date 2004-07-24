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Notebook'larda anında açılan ve uzaktan kumandalı TV izleyebilme Toshiba Qosmio'da

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
4b
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Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Toshiba son modeli Qosmio E10 ile beklenmedik bir şey gerçekleştirdi. Daha önceden de TV izlenebilen diz üstü bilgisayarları vardı ama işletim sistemine girmeden anında TV/CD/DVD özelliğini açabilme veya uzaktan kumandalı kullanım bir anlamda onu eşsiz kılıyor. Zira bu diz üstü bilgisayarı kullanımı kavramını tekrar düşünmenize yol açacak kadar ciddi bir şey. Yatak odanızda TV'si olmayanlar özellikle parlak ve yüksek kontrastlı bu diz üstü bilgisayarını gerektiğinde TV izleyebilmek içinde kullanabilecekler. Hemde 15" LCD (38 ekran ediyor) yüksek parlaklık verebilen bir ekranda. Beko marka bir 37 ekran bir televizyon bugün 360 milyondan satılmakta.

Notebook'larda anında açılan ve uzaktan kumandalı TV izleyebilme Toshiba Qosmio'da
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Hatta elektirikleriniz gitse bile saatlerce TV izleyebilme özelliğine hala sahip olacaksınız çünkü bu notebook'un her notebook gibi pili bulunmakta. Sabit disk kapasitesi 80 Gb olduğundan beğendiğiniz bir TV filmi/diziyi kaydetmek için diz üstü bilgisayarınızı yine uzaktan kumanda ile kaydetme emrini vermeniz mümkün. Bunun yanında Time Shift özelliği ile bir yandan kayıt diğer yandan izleme özelliğini kullanabilirsiniz. Bu mesela 5 dakikalığına bir telefon konuşması sonrası TV'yi bıraktığınız yerden izelemenizi sağlayan çok yararlı bir teknoloji.

Eğer aynı anda hem TV izlenilsin hemde bilsayarda çalışılabilsin diyorsanız harici bir monitör bağlayarak onu TV ekranı olarak tahsis edebilirsiniz. Böylece siz çalışırken oda arkadaşlarınız (yada yine siz) TV/DVD/Divx izleme olasılığına sahip olacaksınız. Hele 17" (43 ekran) monitörlerin sadece ve sadece 100$ olduğu bugünlerde bu çokta kötü bir fikir değil.

Notebook'larda anında açılan ve uzaktan kumandalı TV izleyebilme Toshiba Qosmio'da
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Üzerindeki LCD ise Anti-Glare filtreli, standart notebook'lardan 2 kat, televizyonlardan %33 daha parlak TV izlemek için yeterli, gerektiğinde bu parlaklık kolayca okunabiliyor. Hoparlörler in Harman Kardon marka ve toplamda 4 watt RMS gücü ile yeterince güçlü. En ilginç özelliklerinden biriside TV görüntüsünü kaliteletesini arttırmak için 11 farklı filtreler kullanmakta. Değişik bir opsiyon olan ayrıca satılan Kablosuz TV Tuner eklentisi TV görüntülerinin ham versiyonlarını Wi-Fi üzerinden notebook'a aktarmakta ve size kablosuz kaliteli bir antenden gelen TV görüntüsünü her yerde izlemenizi sağlamakta.

Notebook'larda anında açılan ve uzaktan kumandalı TV izleyebilme Toshiba Qosmio'da
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Bunun dışında Intel Pentium M 1.7 Ghz (2 Mb ön bellek), 80 Gb sabit disk, 512 Mb DDR333 ram, 8X DVD yazıcı içeren kombo sürücü, Wi-Fi (802.11g) kablosuz yerel ağ, 64 Mb Ge-Force FX 5200Go ekran kartı, entegre Bluetooth ve güçlü hoparlörlere ve 3,5 metreden görülebilen ve uzaktan kumanda ile yönetilebilen işletim sistemi olan Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004'e sahip sistem ABD fiyatı 2500$ olma üzere satışa sunuldu bile.

Yıl sonuna kadar 17" ekranı olan daha pahalı versiyonlardan. Celeron M işlemci içeren daha ucuz modellere kadar çeşitlerinin sunulması bekleniyor. Bu platform herhalde tüm ihtiyaçları karşılayabilen yegane platform. Ülkemizde ise Windows XP Media Center Sürümü bulunmadığı için satış tarihi belli değil.


http://www.qosmio.co.uk/ Yorum Yaz
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Negative 15 yıl
Alet çok güsel bir alet, bu tartışılmaz..
Ama fiyatı 2500 dolar kdv dahil mi, kafamı bu meşgul etti, KDV Dahil fiyat ise normal ve daha bunun fiyatının zamanla düşeceği göz önüne alınırsa, hızla satış yapar ..
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AkRaeP 15 yıl
10 numara toshiba çalışıor abicim

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dig 15 yıl
Orjinalden alıntı: Negative®

Alet çok güsel bir alet, bu tartışılmaz..
Ama fiyatı 2500 dolar kdv dahil mi, kafamı bu meşgul etti, KDV Dahil fiyat ise normal ve daha bunun fiyatının zamanla düşeceği göz önüne alınırsa, hızla satış yapar ..


fiyat amerika fiyati. yani kdv falan eklemiycen yok. amerikada laptoplarin cok ucuz oldugu dusunulurse bu turkiyeye 3500 den asagiya gelmez.
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