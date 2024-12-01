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    Anlık Bildirim

    Nothing’in 2025 planları ortaya çıktı: Üç farklı akıllı telefon akıllı gelecek

    Eşsiz tasarım anlayışı ve uygun fiyatı ile kısa sürede Android dünyasında önemli bir isim haline gelen Nothing, 2025 yılında üç farklı telefon tanıtmaya hazırlanıyor.
    Nothing Phone (2) Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda firmayı terk ederek Nothing isimli yeni bir marka kurmuştu. Eşsiz tasarım anlayışına sahip, uygun fiyatlı ürünler piyasaya sürerek kısa sürede önemli ve popüler bir marka haline gelen Nothing, 2025 yılında üç farklı akıllı telefon tanıtabilir.

    Nothing, üç farklı akıllı telefon üzerinde çalışıyor

    Nothing, 2022 yılında ilk akıllı telefonu Nothing Phone (1) modelini piyasaya sürmüştü. Orta-üst seviye özelliklerine sahip olan cihaz, göz alıcı tasarımı ile popüler kazanmayı başarmıştı. Marka güveninin artmasının ardından firma, 2023 ve 2024 yılında Nothing Phone (2) ve Nothing Phone (2a) modellerini piyasaya sürmüştü. Görünüşe göre firma, üçüncü nesil akıllı telefon ailesinde daha fazla modele ev sahipliği yapacak.

    Mobil teknoloji dünyasında güvenilir sızıntıları ile bilinen Yogesh Brar, Nothing’in 2025 yılının ilk yarısında üç farklı akıllı telefon satışa sunacağını belirtti. Brar, firmanın üzerinde çalıştığı modeller hakkın detaylı bilgi sunmadı ancak bu modellerden birinin Nothing Phone 3, diğerinin ise Nothing Phone 3a olması bekleniyor. Üçüncü model ise Nothing Phone 3a Plus veya daha önce görmediğimiz bir model olabilir.
     

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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