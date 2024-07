CMF Phone 1, kısa sürede satış rekoru kırdı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda Nothing firmasını kurmuştu. Eşsiz tasarım anlayışı ve fiyat performans odaklı ürünleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken firma, geçtiğimiz günlerde yeni bir rekor kırdı.

HONOR Magic V3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 21 sa. önce eklendi

CMF Phone, satış sayısı ile dikkat çekiyor

Nothing, birkaç farklı akıllı telefon ve kulaklık üretmesinin ardından geçtiğimiz yıl, fiyat performans odaklı CMF isimli alt markasını kurmuştu. Birkaç farklı aksesuar ile satış hayatına başlayan CMF, geçtiğimiz günlerde ilk akıllı telefonunu tanıttı. Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan, ilginç aksesuarlara ev sahipliği yapan ve fiyatı ile dikkat çeken CMF Phone (1), kısa sürede Nothing’in satış rekorunu kırdı.

CMF by Nothing, X platformunda önemli bir gönderi paylaştı. Bu gönderi ile CMF, ilk akıllı telefonlarının 3 saat içerisinde 100,000 satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygun fiyatlı Nothing Phone (2a) ise bu kadar satışı 24 saat içerisinde gerçekleştirebilmişti. Teknik özellikleri, fiyatı ve eşsiz tasarım anlayışı ile orta seviye Android pazarını kızıştıracak olan CMF Phone 1, Nothing’in Android pazarındaki varlığını kanıtlamış oldu.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

CMF Phone 1 satış sayısı ile dikkat çekiyor