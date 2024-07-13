CMF Phone 1, kısa sürede satış rekoru kırdı

CMF Phone, satış sayısı ile dikkat çekiyor
Nothing, birkaç farklı akıllı telefon ve kulaklık üretmesinin ardından geçtiğimiz yıl, fiyat performans odaklı CMF isimli alt markasını kurmuştu. Birkaç farklı aksesuar ile satış hayatına başlayan CMF, geçtiğimiz günlerde ilk akıllı telefonunu tanıttı. Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan, ilginç aksesuarlara ev sahipliği yapan ve fiyatı ile dikkat çeken CMF Phone (1), kısa sürede Nothing’in satış rekorunu kırdı.
CMF by Nothing, X platformunda önemli bir gönderi paylaştı. Bu gönderi ile CMF, ilk akıllı telefonlarının 3 saat içerisinde 100,000 satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygun fiyatlı Nothing Phone (2a) ise bu kadar satışı 24 saat içerisinde gerçekleştirebilmişti. Teknik özellikleri, fiyatı ve eşsiz tasarım anlayışı ile orta seviye Android pazarını kızıştıracak olan CMF Phone 1, Nothing’in Android pazarındaki varlığını kanıtlamış oldu.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.