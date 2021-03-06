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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound

    Qualcomm, kablosuz ses deneyiminde en büyük problemlerden olan gecikme, iyi olmayan ses kalitesi ve bağlantı kopmaları gibi sorunları çözmek adına Snapdragon Sound'u duyurdu.
    06 Mart 2021, 18:30 (1 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound

    Qualcomm, bir mobil cihazla kablosuz kulaklık kullanırken ses performansını artırma planlarını açıkladı. Qualcomm, Snapdragon Sound'un yüksek çözünürlüklü 24 bit 96kHz ses, ultra düşük gecikme süresi, geliştirilmiş eşleştirme ve çok daha net ses kalitesini destekleyerek sağlam ve sorunsuz bir kablosuz dinleme deneyimi sunmak üzere tasarlandığını söylüyor.

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    İyileştirilmiş ses performansı

    Yarı iletken üreticisi, Snapdragon Sound'un, sesli aramalarınızdan bir oyunda sohbete kadar müzik akışı da dahil olmak üzere her şeyi kapsayan telefonlar ve giyilebilir cihazlar gibi geniş bir tüketici elektroniği yelpazesinde kesintisiz ve sürükleyici bir ses deneyimi sunacağını belirtiyor.

    Qualcomm, Snapdragon Sound ile yüksek çözünürlüklü 24 bit 96kHz ses, 89ms gecikme, çok daha iyi ses kalitesi ve gelişmiş eşleştirme sunuyor.

    Qualcomm Technologies International ses, müzik ve giyilebilir ürünler müdürü James Chapman: "İnsan kulağı, genellikle kablosuz bağlantılar üzerinden müzik akışı, video konferans veya oyun oynarken ortaya çıkan aksaklıklara, gecikmelere ve diğer zorluklara karşı son derece hassastır. Neredeyse tüm sesli etkileşim noktalarında yaygın tüketici sorun noktalarını çözmek için yenilikler sunmaya çalışıyoruz." ifadelerinde bulundu.

    Snapdragon Sound, mevcut telefonlara ve kulaklıklara takılabilen modüler bir yükseltme değil. Elektronik cihaz üreticilerinin, akıllı telefonlar için Snapdragon 8 serisi mobil yongalar, FastConnect 6900 mobil bağlantı sistemi ve kulaklıklar için Qualcomm QCC514x, QCC515x ve QCC3056 yongaları gibi belirli Qualcomm donanımı kullanması gerekiyor. Cihaz üreticileri, donanımlarına eklemek için yeni 'Snapdragon Sound' başlığı altında sunulan teknolojiyi, yonga devinden lisanslayabilecekler.



    https://www.engadget.com/qualcomm-snapdragon-sound-wireless-audio-quality-160036734.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozanbey86 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Temsili resimde earbuds olması tesadüfen galiba
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