Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound

Qualcomm, bir mobil cihazla kablosuz kulaklık kullanırken ses performansını artırma planlarını açıkladı. Qualcomm, Snapdragon Sound'un yüksek çözünürlüklü 24 bit 96kHz ses, ultra düşük gecikme süresi, geliştirilmiş eşleştirme ve çok daha net ses kalitesini destekleyerek sağlam ve sorunsuz bir kablosuz dinleme deneyimi sunmak üzere tasarlandığını söylüyor.

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İyileştirilmiş ses performansı

Yarı iletken üreticisi, Snapdragon Sound'un, sesli aramalarınızdan bir oyunda sohbete kadar müzik akışı da dahil olmak üzere her şeyi kapsayan telefonlar ve giyilebilir cihazlar gibi geniş bir tüketici elektroniği yelpazesinde kesintisiz ve sürükleyici bir ses deneyimi sunacağını belirtiyor.

Qualcomm, Snapdragon Sound ile yüksek çözünürlüklü 24 bit 96kHz ses, 89ms gecikme, çok daha iyi ses kalitesi ve gelişmiş eşleştirme sunuyor.

Qualcomm Technologies International ses, müzik ve giyilebilir ürünler müdürü James Chapman: "İnsan kulağı, genellikle kablosuz bağlantılar üzerinden müzik akışı, video konferans veya oyun oynarken ortaya çıkan aksaklıklara, gecikmelere ve diğer zorluklara karşı son derece hassastır. Neredeyse tüm sesli etkileşim noktalarında yaygın tüketici sorun noktalarını çözmek için yenilikler sunmaya çalışıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Snapdragon Sound, mevcut telefonlara ve kulaklıklara takılabilen modüler bir yükseltme değil. Elektronik cihaz üreticilerinin, akıllı telefonlar için Snapdragon 8 serisi mobil yongalar, FastConnect 6900 mobil bağlantı sistemi ve kulaklıklar için Qualcomm QCC514x, QCC515x ve QCC3056 yongaları gibi belirli Qualcomm donanımı kullanması gerekiyor. Cihaz üreticileri, donanımlarına eklemek için yeni 'Snapdragon Sound' başlığı altında sunulan teknolojiyi, yonga devinden lisanslayabilecekler.

https://www.engadget.com/qualcomm-snapdragon-sound-wireless-audio-quality-160036734.html

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