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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone 3, bu yıl çıkmayacak ve yapay zekaya odaklanacak

    Nothing CEO'su Carl Pei, yayınladığı yeni bir videoda bu yıl içinde beklenen Nothing Phone 3’ün gelemeyeceğini açıkladı. Görünüşe göre Nothing Phone 3, tamamen yapay zekaya odaklanacak.
    Nothing Phone 3, bu yıl çıkmayacak ve yapay zekaya odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Nothing Phone 2, geçtiğimiz yılın temmuz ayında piyasaya çıkmıştı ve bu nedenle Nothing Phone 3’ün de benzer dönemlerde çıkması bekleniyordu. Ancak Nothing CEO'su Carl Pei, yayınladığı yeni bir videoda Nothing Phone 3’ün bu yıl çıkmayacağını açıkladı. Aslında telefon hakkında çok az sızıntının olması da bunun bir göstergesiydi.

    Nothing Phone 3, 2025’te çıkacak

    Nothing'in kurucusu ve CEO'su Carl Pei, Nothing Phone 3’ün 2025 yılında çıkacağını açıkladı. Diğer tüm akıllı telefon üreticileri bir yıllık veya daha az ürün döngüsüne sahipken Nothing'in böyle bir hamlede bulunması ezberleri bozuyor. Ancak bu gecikmenin arkasında bir sebep var: Yapay zeka.

    Hemen üstteki videoda Pei, akıllı telefonların geleceğinin yapay zeka temelli olduğunu vurguluyor. Videoda, akıllı telefonlardaki kullanıcı deneyimin sürekli daha hızlı ve daha kolay olduğunu söylerken esasında deneyimin uzunca bir süredir değişmediğinin altını çiziyor. CEO’ya göre bu değişmeli ve değişim görünüşe göre Phone 3 ile başlayacak.

    Nothing Phone 3, bu yıl çıkmayacak ve yapay zekaya odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan videoda bazı demolar da gösteriyor. Bu demolardan birisi ilk bakışta i OpenAI'ın GPT-4o demosunu akıllara getiriyor. Nothing, telefonlarındaki işletim sisteminin içerisine kişiselleştirilmiş bir sesli asistan getirmeyi hedefliyor. Gösterilen bir diğer demoda ise uygulamalar ve haber akışlarını içeren dinamik bir ana ekran sergileniyor. Anlatılan vizyondan anlaşılan o ki Nothing, telefonları uygulama merkezli formdan çıkarmak ve yapay zeka temelli bir forma dönüştürmek istiyor.
    Nothing Phone 3, bu yıl çıkmayacak ve yapay zekaya odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Elbette bu telefonun içerisine yapay zekayı ekleyip “işte Nothing Phone 3” demek kadar kolay değil.  Bunu diyen Humane ve ürünü AI Pin’in performansını gördük. Ancak Nothing, bu vizyon için bir köprü inşa etmek istiyor. Öte yandan firma yapay zekaya çok uzak değil ve ChatGPT'yi yeni Ear kulaklıklarına entegre etmiş durumdalar. Şimdilik firmanın ve Carl Pei’inin gelecek vizyonu berrak değil, en azından videodan anlaşılan bu. Muhtemelen zaman ilerledikçe daha fazla bilgi edineceğiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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