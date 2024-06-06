Nothing Phone 3, bu yıl çıkmayacak ve yapay zekaya odaklanacak

Nothing'in kurucusu ve CEO'su Carl Pei, Nothing Phone 3’ün 2025 yılında çıkacağını açıkladı. Diğer tüm akıllı telefon üreticileri bir yıllık veya daha az ürün döngüsüne sahipken Nothing'in böyle bir hamlede bulunması ezberleri bozuyor. Ancak bu gecikmenin arkasında bir sebep var: Yapay zeka.
Hemen üstteki videoda Pei, akıllı telefonların geleceğinin yapay zeka temelli olduğunu vurguluyor. Videoda, akıllı telefonlardaki kullanıcı deneyimin sürekli daha hızlı ve daha kolay olduğunu söylerken esasında deneyimin uzunca bir süredir değişmediğinin altını çiziyor. CEO’ya göre bu değişmeli ve değişim görünüşe göre Phone 3 ile başlayacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.