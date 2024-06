Nothing Phone 3, bu yıl çıkmayacak ve yapay zekaya odaklanacak

Nothing CEO'su Carl Pei, yayınladığı yeni bir videoda bu yıl içinde beklenen Nothing Phone 3’ün gelemeyeceğini açıkladı. Görünüşe göre Nothing Phone 3, tamamen yapay zekaya odaklanacak.