Nothing Phone 3, bu yıl çıkmayacak ve yapay zekaya odaklanacak

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Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Nothing Phone 2, geçtiğimiz yılın temmuz ayında piyasaya çıkmıştı ve bu nedenle Nothing Phone 3’ün de benzer dönemlerde çıkması bekleniyordu. Ancak Nothing CEO'su Carl Pei, yayınladığı yeni bir videoda Nothing Phone 3’ün bu yıl çıkmayacağını açıkladı. Aslında telefon hakkında çok az sızıntının olması da bunun bir göstergesiydi.

Nothing Phone 3, 2025’te çıkacak

Nothing'in kurucusu ve CEO'su Carl Pei, Nothing Phone 3’ün 2025 yılında çıkacağını açıkladı. Diğer tüm akıllı telefon üreticileri bir yıllık veya daha az ürün döngüsüne sahipken Nothing'in böyle bir hamlede bulunması ezberleri bozuyor. Ancak bu gecikmenin arkasında bir sebep var: Yapay zeka.

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Hemen üstteki videoda Pei, akıllı telefonların geleceğinin yapay zeka temelli olduğunu vurguluyor. Videoda, akıllı telefonlardaki kullanıcı deneyimin sürekli daha hızlı ve daha kolay olduğunu söylerken esasında deneyimin uzunca bir süredir değişmediğinin altını çiziyor. CEO’ya göre bu değişmeli ve değişim görünüşe göre Phone 3 ile başlayacak.

Tam Boyutta Gör Yayınlanan videoda bazı demolar da gösteriyor. Bu demolardan birisi ilk bakışta i OpenAI'ın GPT-4o demosunu akıllara getiriyor. Nothing, telefonlarındaki işletim sisteminin içerisine kişiselleştirilmiş bir sesli asistan getirmeyi hedefliyor. Gösterilen bir diğer demoda ise uygulamalar ve haber akışlarını içeren dinamik bir ana ekran sergileniyor. Anlatılan vizyondan anlaşılan o ki Nothing, telefonları uygulama merkezli formdan çıkarmak ve yapay zeka temelli bir forma dönüştürmek istiyor.

Tam Boyutta Gör Elbette bu telefonun içerisine yapay zekayı ekleyip “işte Nothing Phone 3” demek kadar kolay değil. Bunu diyen Humane ve ürünü AI Pin’in performansını gördük. Ancak Nothing, bu vizyon için bir köprü inşa etmek istiyor. Öte yandan firma yapay zekaya çok uzak değil ve ChatGPT'yi yeni Ear kulaklıklarına entegre etmiş durumdalar. Şimdilik firmanın ve Carl Pei’inin gelecek vizyonu berrak değil, en azından videodan anlaşılan bu. Muhtemelen zaman ilerledikçe daha fazla bilgi edineceğiz.

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Nothing Phone 3, bu yıl çıkmayacak ve yapay zekaya odaklanacak