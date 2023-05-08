Nothing Phone (2), uydu bağlantısı ile gelebilir

[bkzdh=
Nothing Phone 2, yarı şeffaf tasarımlı ürünleriyle dikkat çeken şirketin yeni telefonu olacak. Ben Geskin tarafından paylaşılan tasarım görüntüsü, telefonun dokulu kısımlar ve LED ışık çizgileriyle Phone 1’e benzer bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Peki, telefonun donanımı nasıl olacak? Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili telefon, 6.55 inç, fHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacak ve ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisini kullanacak. 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB depolama ile gelecek. 50MP ana kameraya sahip olacak telefon, 5000 mAh bataryadan (şarj hızları henüz bilinmiyor) güç alacak. Stereo hoparlör ve NFC de özellikler arasında belirtilmiş.
Nothing Phone 2’nin uydu bağlantısı ile geleceği söyleniyor ancak Nothing’in uydu iletişim için hangi şirketle çalıştığı bilinmiyor.
Nothing Phone (2) beklenen özellikleri
- Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek ve depolama: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB
- Pil: 5000 mAh batarya
- Kamera: Üçlü kamera (50MP OIS birincil)
- Yazılım: Android 13, NothingOS 1.5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah