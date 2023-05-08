Nothing Phone (2), uydu bağlantısı ile gelebilir

Tam Boyutta Gör Nothing, yeni akıllı telefonunu bu yaz tanıtacağını duyurdu ancak henüz çıkış tarihi bilgisini paylaşmadı. Nothing Phone (1) halefinin Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Phone (2) modelinin tasarımını yansıtan render görsellerle birlikte özellikleri ortaya çıktı.

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Nothing Phone 2, yarı şeffaf tasarımlı ürünleriyle dikkat çeken şirketin yeni telefonu olacak. Ben Geskin tarafından paylaşılan tasarım görüntüsü, telefonun dokulu kısımlar ve LED ışık çizgileriyle Phone 1’e benzer bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Peki, telefonun donanımı nasıl olacak? Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili telefon, 6.55 inç, fHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacak ve ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisini kullanacak. 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB depolama ile gelecek. 50MP ana kameraya sahip olacak telefon, 5000 mAh bataryadan (şarj hızları henüz bilinmiyor) güç alacak. Stereo hoparlör ve NFC de özellikler arasında belirtilmiş.

Nothing Phone 2’nin uydu bağlantısı ile geleceği söyleniyor ancak Nothing’in uydu iletişim için hangi şirketle çalıştığı bilinmiyor.

Nothing Phone (2) beklenen özellikleri

Ekran : 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED

: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek ve depolama : 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB

: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB Pil : 5000 mAh batarya

: 5000 mAh batarya Kamera : Üçlü kamera (50MP OIS birincil)

: Üçlü kamera (50MP OIS birincil) Yazılım: Android 13, NothingOS 1.5

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