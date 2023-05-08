Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing Phone (2), uydu bağlantısı ile gelebilir

    iPhone ile kıyaslanan telefonlardan Nothing Phone'un yeni modeli yaz aylarında tanıtılacak. Nothing Phone (2) teknik özellikleri erkenden ortaya çıktı.          
    Oy Ver
    nothing phone (2) özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing, yeni akıllı telefonunu bu yaz tanıtacağını duyurdu ancak henüz çıkış tarihi bilgisini paylaşmadı. Nothing Phone (1) halefinin Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Phone (2) modelinin tasarımını yansıtan render görsellerle birlikte özellikleri ortaya çıktı.

    [bkzdh=

    Nothing Phone 2, yarı şeffaf tasarımlı ürünleriyle dikkat çeken şirketin yeni telefonu olacak. Ben Geskin tarafından paylaşılan tasarım görüntüsü, telefonun dokulu kısımlar ve LED ışık çizgileriyle Phone 1’e benzer bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Peki, telefonun donanımı nasıl olacak? Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili telefon, 6.55 inç, fHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacak ve ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisini kullanacak. 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB depolama ile gelecek. 50MP ana kameraya sahip olacak telefon, 5000 mAh bataryadan (şarj hızları henüz bilinmiyor) güç alacak. Stereo hoparlör ve NFC de özellikler arasında belirtilmiş.

    Nothing Phone 2’nin uydu bağlantısı ile geleceği söyleniyor ancak Nothing’in uydu iletişim için hangi şirketle çalıştığı bilinmiyor.

    Nothing Phone (2) beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Bellek ve depolama: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB
    • Pil: 5000 mAh batarya
    • Kamera: Üçlü kamera (50MP OIS birincil)
    • Yazılım: Android 13, NothingOS 1.5

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cünüpken zemzem içilir mi millenicom başvuru iptali aradığınız numara kullanılmamaktadır yulaf yerine ne yenir türk telekom cayma bedeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız