Galaxy Z Fold 8 Ultra tanıtıldı: Etkileyici incelik, ultra dayanıklılık ve güç

İncecik tasarım, Pürüzsüz açılma, Esnek titanyum
Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın dahili ekranı 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Galaxy Z Fold 7'nin ekran parlaklığı 2.600 nite kadar çıkabiliyor. Bu, ekranın doğrudan güneş ışığında daha kolay okunmasını sağlayacak. Daha parlak ekrana ek olarak, cihazın iç katlanabilir ekranına yansıma önleyici kaplama eklenmiş. Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S25 Ultra'da kullanılan yansıma önleyici Gorilla Glass Armor paneli kadar etkili olmasa da, parlamayı ve yansımaları azaltacak. Bu, içeriğin dış mekanlarda ve lamba ve pencereler gibi parlak ışık kaynaklarının etrafında daha kolay görülmesini sağlayacak. Cihazın ön yüzü Corning Gorilla Glass Ceramic 3, arka yüzü ise Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Cihaz, yine Zırhlı Alüminyum gövdeye sahip.
Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarında "Esnek Titanyum" adı verilen yeni bir menteşe mekanizması kullanıyor. OLED panelin altında titanyum alaşımlı bir film kullanarak, mekanik sertliği 20 kat artırırken, insan saçının üçte biri incelik oluyor ve ince profilin korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca alaşım filminin altında bir titanyum plaka bulunuyor ve OLED panel ile plaka arasındaki hava boşluklarını ortadan kaldırmak için gelişmiş delik işleme teknolojisi kullanılıyor. Bu değişiklikler katlama çizgisini neredeyse görünmez hale getiriyor.
Yeni 50MP ultra geniş açılı kamera
50MP ultra geniş kamera, 8K çözünürlük sunuyor. Samsung, ultra geniş açılı sensördeki daha geniş diyafram açıklıklarının Galaxy Z Fold7'ye kıyasla %34 daha iyi parlaklık sunduğunu söylüyor. Ayrıca, önceki nesilden değişmemiş gibi görünen, her ekranda birer tane olmak üzere iki adet 10MP f/2.2 selfie kamerası mevcut. Samsung, ana ekran ve kapak ekranı selfieleri'nin de kişinin doğal cilt tonu ve saç dokusuna sadık, daha doğal selfie'ler için yeni entegre edilmiş yapay zeka görüntü sinyal işlemcisi (ISP) ile yükseltildiğini belirtiyor.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 5000 mAh batarya
Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 7'de kullanılan bataryadan önemli ölçüde daha büyük bataryayla (5.000 mAh) ile geliyor. 5.000 mAh kapasiteli pil, 45W hızlı şarjı destekliyor. Samsung, yalnızca 27 saat video oynatma süresi paylaştı. Pil süresinin iyileştirilip iyileştirilmediği cihaz satışa sunulduğunda gerçek kullanıcı deneyimiyle ortaya çıkacak.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra fiyatı ne kadar?
Samsung, Galaxy Fold8 Ultra katlanır telefonunu grafit gri, krem, mürdüm renk seçeneğiyle sunuyor. Cihazın kutusundan USB-C şarj kablosu ve SIM kart çıkarma iğnesi dışında bir şey çıkmıyor. Galaxy Fold 8 Ultra fiyatı 151.999 TL'den başlıyor.
- 12 GB RAM + 512 GB: 151.999 TL
- 12 GB RAM + 512 GB: 163.999 TL
- 16 GB RAM + 1 TB: 187.999 TL
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra özellikleri
- Dış (Kapak) ekranı: 6.5 inç, 2520 x 1080, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X
- İç (Ana) ekran: 8 inç, 2504 x 2256, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X
- Kamera: 200MP (birincil), 50MP (ultra geniş), 10MP (3x telefoto), 10MP selfie (iç ve dış)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 “For Galaxy”
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
- Renkler: Grafit gri, Krem, Mürdüm
- Yazılım: One UI 9
- Boyut: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (katlı), 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (açık)
- Ağırlık: 215 gr
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