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    Galaxy Z Fold 8 Ultra tanıtıldı: Etkileyici incelik, ultra dayanıklılık ve güç

    Samsung, Unpacked 2026 etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. İnce ve güçlü tasarımıyla öne çıkan Galaxy Z Fold 8 Ultra özellikleri, fiyatı ve tüm detaylarıyla haberimizde.

    samsung galaxy z fold 8 ultra katlanabilir telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 22 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde en güçlü katlanan akıllı telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra’yı Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 ile birlikte tanıttı. Galaxy Z Fold8 Ultra, güç ve tasarıma odaklanıyor. İncecik tasarım, pürüzsüz açılan ekran ve esnek titanyum, Z Fold 8 Ultra’yı bugüne kadarki en etkileyici tasarıma sahip Samsung katlanır telefon yapıyor. Yalnızca tasarımı değil, kamera performansı, işlemci gücü ve pil (batarya) kapasitesiyle de çok konuşulacak bir katlanabilir telefon olmuş.

    İncecik tasarım, Pürüzsüz açılma, Esnek titanyum

    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung'un 2026 yılı için amiral gemisi katlanabilir telefonu. Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 7 ile aynı boyut ve yenileme hızına sahip 8 inçlik katlanabilir OLED ekrana sahip ancak panel çözünürlüğü 2.184 x 1.968 pikselden 2.504 x 2.256 piksele çıktı. Piksel yoğunluğu da 368 ppi'den 422 ppi'ye çıktı. Bu da yaklaşık %15 daha keskin görüntü anlamına geliyor. Bu iyileştirme, özellikle internette gezinme ve belge görüntüleme gibi metin odaklı görevlerde fark edilecek.

    Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın dahili ekranı 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Galaxy Z Fold 7'nin ekran parlaklığı 2.600 nite kadar çıkabiliyor. Bu, ekranın doğrudan güneş ışığında daha kolay okunmasını sağlayacak. Daha parlak ekrana ek olarak, cihazın iç katlanabilir ekranına yansıma önleyici kaplama eklenmiş. Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S25 Ultra'da kullanılan yansıma önleyici Gorilla Glass Armor paneli kadar etkili olmasa da, parlamayı ve yansımaları azaltacak. Bu, içeriğin dış mekanlarda ve lamba ve pencereler gibi parlak ışık kaynaklarının etrafında daha kolay görülmesini sağlayacak. Cihazın ön yüzü Corning Gorilla Glass Ceramic 3, arka yüzü ise Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Cihaz, yine Zırhlı Alüminyum gövdeye sahip.

    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarında "Esnek Titanyum" adı verilen yeni bir menteşe mekanizması kullanıyor. OLED panelin altında titanyum alaşımlı bir film kullanarak, mekanik sertliği 20 kat artırırken, insan saçının üçte biri incelik oluyor ve ince profilin korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca alaşım filminin altında bir titanyum plaka bulunuyor ve OLED panel ile plaka arasındaki hava boşluklarını ortadan kaldırmak için gelişmiş delik işleme teknolojisi kullanılıyor. Bu değişiklikler katlama çizgisini neredeyse görünmez hale getiriyor.

    Yeni 50MP ultra geniş açılı kamera

    Samsung Z Fold 8 Ultra kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera kurulumuna gelince, Galaxy Z Fold 8 Ultra, geniş açılı ve 2x optik kalitede zoom yapabilen 200MP f/1.7 ana kamera, 10MP f/2.4 3x telefoto kamera ve önceki 12MP f/2.4 ultra geniş açılı kameradan daha iyi olması beklenen yeni 50MP f/1.9 ultra geniş açılı kamera ile geliyor.

    50MP ultra geniş kamera, 8K çözünürlük sunuyor. Samsung, ultra geniş açılı sensördeki daha geniş diyafram açıklıklarının Galaxy Z Fold7'ye kıyasla %34 daha iyi parlaklık sunduğunu söylüyor. Ayrıca, önceki nesilden değişmemiş gibi görünen, her ekranda birer tane olmak üzere iki adet 10MP f/2.2 selfie kamerası mevcut. Samsung, ana ekran ve kapak ekranı selfieleri'nin de kişinin doğal cilt tonu ve saç dokusuna sadık, daha doğal selfie'ler için yeni entegre edilmiş yapay zeka görüntü sinyal işlemcisi (ISP) ile yükseltildiğini belirtiyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 5000 mAh batarya

    Galaxy Z Fold 8 Ultra batarya mah ve işlemci Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 8 Ultra, 4.47GHz’e kadar ulaşabilen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 "for Galaxy" işlemciyle geliyor. Samsung, bu işlemcinin Galaxy Z Fold7’deki işlemciye kıyasla %21 daha hızlı yapay zeka performansı, %15 geliştirilmiş grafik performansı ve %16 daha hızlı işlem performansı sunduğunu söylüyor. Performanstan bahsetmişken, cihaz farklı RAM ve depolama seçenekleri ile geliyor. 12GB LPDDR5X RAM 256GB veya 512GB depolama veya 16GB RAM 1TB depolama alanlı modeli seçebiliyorsunuz.

    Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 7'de kullanılan bataryadan önemli ölçüde daha büyük bataryayla (5.000 mAh) ile geliyor. 5.000 mAh kapasiteli pil, 45W hızlı şarjı destekliyor. Samsung, yalnızca 27 saat video oynatma süresi paylaştı. Pil süresinin iyileştirilip iyileştirilmediği cihaz satışa sunulduğunda gerçek kullanıcı deneyimiyle ortaya çıkacak.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra fiyatı ne kadar?

    Samsung, Galaxy Fold8 Ultra katlanır telefonunu grafit gri, krem, mürdüm renk seçeneğiyle sunuyor. Cihazın kutusundan USB-C şarj kablosu ve SIM kart çıkarma iğnesi dışında bir şey çıkmıyor. Galaxy Fold 8 Ultra fiyatı 151.999 TL'den başlıyor.

    • 12 GB RAM + 512 GB: 151.999 TL
    • 12 GB RAM + 512 GB: 163.999 TL
    • 16 GB RAM + 1 TB: 187.999 TL

    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra özellikleri

    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Dış (Kapak) ekranı: 6.5 inç, 2520 x 1080, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X
    • İç (Ana) ekran: 8 inç, 2504 x 2256, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X
    • Kamera: 200MP (birincil), 50MP (ultra geniş), 10MP (3x telefoto), 10MP selfie (iç ve dış)
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 “For Galaxy”
    • Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
    • Renkler: Grafit gri, Krem, Mürdüm
    • Yazılım: One UI 9
    • Boyut: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (katlı), 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (açık)
    • Ağırlık: 215 gr

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