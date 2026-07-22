Galaxy Z Fold 8 Ultra tanıtıldı: Etkileyici incelik, ultra dayanıklılık ve güç

Tam Boyutta Gör Samsung, 22 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde en güçlü katlanan akıllı telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra’yı Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 ile birlikte tanıttı. Galaxy Z Fold8 Ultra, güç ve tasarıma odaklanıyor. İncecik tasarım, pürüzsüz açılan ekran ve esnek titanyum, Z Fold 8 Ultra’yı bugüne kadarki en etkileyici tasarıma sahip Samsung katlanır telefon yapıyor. Yalnızca tasarımı değil, kamera performansı, işlemci gücü ve pil (batarya) kapasitesiyle de çok konuşulacak bir katlanabilir telefon olmuş.

Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: İşte özellikleri 17 dk. önce eklendi

İncecik tasarım, Pürüzsüz açılma, Esnek titanyum

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung'un 2026 yılı için amiral gemisi katlanabilir telefonu. Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 7 ile aynı boyut ve yenileme hızına sahip 8 inçlik katlanabilir OLED ekrana sahip ancak panel çözünürlüğü 2.184 x 1.968 pikselden 2.504 x 2.256 piksele çıktı. Piksel yoğunluğu da 368 ppi'den 422 ppi'ye çıktı. Bu da yaklaşık %15 daha keskin görüntü anlamına geliyor. Bu iyileştirme, özellikle internette gezinme ve belge görüntüleme gibi metin odaklı görevlerde fark edilecek.

Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın dahili ekranı 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Galaxy Z Fold 7'nin ekran parlaklığı 2.600 nite kadar çıkabiliyor. Bu, ekranın doğrudan güneş ışığında daha kolay okunmasını sağlayacak. Daha parlak ekrana ek olarak, cihazın iç katlanabilir ekranına yansıma önleyici kaplama eklenmiş. Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S25 Ultra'da kullanılan yansıma önleyici Gorilla Glass Armor paneli kadar etkili olmasa da, parlamayı ve yansımaları azaltacak. Bu, içeriğin dış mekanlarda ve lamba ve pencereler gibi parlak ışık kaynaklarının etrafında daha kolay görülmesini sağlayacak. Cihazın ön yüzü Corning Gorilla Glass Ceramic 3, arka yüzü ise Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Cihaz, yine Zırhlı Alüminyum gövdeye sahip.

Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarında "Esnek Titanyum" adı verilen yeni bir menteşe mekanizması kullanıyor. OLED panelin altında titanyum alaşımlı bir film kullanarak, mekanik sertliği 20 kat artırırken, insan saçının üçte biri incelik oluyor ve ince profilin korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca alaşım filminin altında bir titanyum plaka bulunuyor ve OLED panel ile plaka arasındaki hava boşluklarını ortadan kaldırmak için gelişmiş delik işleme teknolojisi kullanılıyor. Bu değişiklikler katlama çizgisini neredeyse görünmez hale getiriyor.

Yeni 50MP ultra geniş açılı kamera

Tam Boyutta Gör Kamera kurulumuna gelince, Galaxy Z Fold 8 Ultra, geniş açılı ve 2x optik kalitede zoom yapabilen 200MP f/1.7 ana kamera, 10MP f/2.4 3x telefoto kamera ve önceki 12MP f/2.4 ultra geniş açılı kameradan daha iyi olması beklenen yeni 50MP f/1.9 ultra geniş açılı kamera ile geliyor.

50MP ultra geniş kamera, 8K çözünürlük sunuyor. Samsung, ultra geniş açılı sensördeki daha geniş diyafram açıklıklarının Galaxy Z Fold7'ye kıyasla %34 daha iyi parlaklık sunduğunu söylüyor. Ayrıca, önceki nesilden değişmemiş gibi görünen, her ekranda birer tane olmak üzere iki adet 10MP f/2.2 selfie kamerası mevcut. Samsung, ana ekran ve kapak ekranı selfieleri'nin de kişinin doğal cilt tonu ve saç dokusuna sadık, daha doğal selfie'ler için yeni entegre edilmiş yapay zeka görüntü sinyal işlemcisi (ISP) ile yükseltildiğini belirtiyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 5000 mAh batarya

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 8 Ultra, 4.47GHz’e kadar ulaşabilen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 "for Galaxy" işlemciyle geliyor. Samsung, bu işlemcinin Galaxy Z Fold7’deki işlemciye kıyasla %21 daha hızlı yapay zeka performansı, %15 geliştirilmiş grafik performansı ve %16 daha hızlı işlem performansı sunduğunu söylüyor. Performanstan bahsetmişken, cihaz farklı RAM ve depolama seçenekleri ile geliyor. 12GB LPDDR5X RAM 256GB veya 512GB depolama veya 16GB RAM 1TB depolama alanlı modeli seçebiliyorsunuz.

Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 7'de kullanılan bataryadan önemli ölçüde daha büyük bataryayla (5.000 mAh) ile geliyor. 5.000 mAh kapasiteli pil, 45W hızlı şarjı destekliyor. Samsung, yalnızca 27 saat video oynatma süresi paylaştı. Pil süresinin iyileştirilip iyileştirilmediği cihaz satışa sunulduğunda gerçek kullanıcı deneyimiyle ortaya çıkacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra fiyatı ne kadar?

Samsung, Galaxy Fold8 Ultra katlanır telefonunu grafit gri, krem, mürdüm renk seçeneğiyle sunuyor. Cihazın kutusundan USB-C şarj kablosu ve SIM kart çıkarma iğnesi dışında bir şey çıkmıyor. Galaxy Fold 8 Ultra fiyatı 151.999 TL'den başlıyor.

12 GB RAM + 512 GB: 151.999 TL

12 GB RAM + 512 GB: 163.999 TL

16 GB RAM + 1 TB: 187.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra özellikleri

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Dış (Kapak) ekranı: 6.5 inç, 2520 x 1080, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X

6.5 inç, 2520 x 1080, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X İç (Ana) ekran: 8 inç, 2504 x 2256, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X

8 inç, 2504 x 2256, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X Kamera : 200MP (birincil), 50MP (ultra geniş), 10MP (3x telefoto), 10MP selfie (iç ve dış)

: 200MP (birincil), 50MP (ultra geniş), 10MP (3x telefoto), 10MP selfie (iç ve dış) İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 “For Galaxy”

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 “For Galaxy” Batarya : 5000 mAh, 45W hızlı şarj

: 5000 mAh, 45W hızlı şarj Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Bağlantı : 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Renkler : Grafit gri, Krem, Mürdüm

: Grafit gri, Krem, Mürdüm Yazılım : One UI 9

: One UI 9 Boyut : 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (katlı), 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (açık)

: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (katlı), 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (açık) Ağırlık: 215 gr

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri

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