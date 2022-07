Nothing Phone (1) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei, 2020’nin sonlarında Nothing şirketini kurarak yeni projelere adım atacağına işaret etmişti. Şirket, geçtiğimiz yıl yarı transparan tasarımı ile dikkat çeken kulaklığı Nothing Ear (1)’i tanıtarak mobil dünyaya giriş yapmıştı. Uzun süredir ilk akıllı telefonunu tanıtması beklenen Nothing, aylar süren sızıntıların ardından ilk akıllı telefonunu tanıttı.

Nothing Phone (1), eşsiz bir tasarım ile geliyor

Nothing Phone (1), temel anlamda iPhone 12/13 cihazlarına benzese de şeffaf tasarımı ve özel aydınlatma/bildirim sistemi (Glyph) ile dikkat çekiyor. Son yılların en ilginç tasarımlarından birine sahip olan Phone (1), iki tarafında da cam kullanarak yüksek kalite hissi yaratıyor. Cihaz, IP53 sertifikası ile toz ve su sıçramalarına karşı koruma gösteriyor. Cihazın arkasındaki aydınlatma sistemi Glyph; bildirim, zil tonu ve şarj metresi gibi fonksiyonlarla özelleştirilebiliyor.

Nothing Phone (1), 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip 120Hz 10-bit OLED ekran ile geliyor. Standart anlamda 500nit parlaklık seviyesine çıkabilen cihaz, dış ortamlarda bu seviyeyi 1200nite kadar çıkarabiliyor. Tamamen simetrik çerçevelere sahip cihaz, biyometrik giriş için ekran altı optik parmak izi sensörü ile geliyor. Ayrıca cihaz, maske takarken dahi çalışan bir yazılım destekli yüz tanıma sistemine de sahip.

Fiyat performans odaklı cihaz, 3 yıllık Android güncelleme sözüne sahip

Qualcomm’un özel olarak geliştirilmiş Snapdragon 778G+ işlemcisi ile gelen Nothing Phone, 8/12GB RAM ve 128/256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuyor. Android 12 tabanlı Nothing OS ile çıkış yapan cihaz, 3 yıl boyunca Android güncellemesi alacak. Ayrıca Nothing, cihazın her iki ayda bir güvenlik güncellemeleri alacağını da belirtti.

Ana kamerasında 50MP Sony IMX 766 sensörü barındıran cihaz, geniş açılı kamerasında 50MP Samsung ISOCELL JN1 sensörünü barındırıyor. Ayrıca cihaz, yakın çekimler için Glyph sistemini, flaş olarak kullanabiliyor. İki kamerasında da 4K30fps video çekim destekleyen cihaz, ön kamerasında ise yalnızca 1080p 30fps desteği sunuyor. 4500mAh bataryaya sahip cihaz, 33W PD3.0 hızlı şarj desteğine ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip. Cihaz, 5W gücünde de ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Nothing Phone (1), 18 Temmuz’da siyah ve beyaz renkleri ile satışa çıkacak.

Nothing Phone (1) fiyatı

8GB RAM / 128GB depolama – 469 Euro

8GB RAM / 256GB depolama – 499 Euro

12GB RAM / 256GB depolama – 549 Euro

Nothing Phone (1) özellikleri

Ekran : 6.55 inç FHD+ 120Hz OLED

: 6.55 inç FHD+ 120Hz OLED İşlemci : Snapdragon 778G+

: Snapdragon 778G+ Arka kamera : 50MP geniş, 50MP ultra geniş

: 50MP geniş, 50MP ultra geniş Ön kamera : 16MP Sony IMX 471

: 16MP Sony IMX 471 Batarya : 4500 mAh, 33W hızlı şarj

: 4500 mAh, 33W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 12 tabanlı Nothing OS

