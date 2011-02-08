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Intel, 6 serisi yonga setlerinin B3 revizyonlu yeni versiyonlarını üretmeye başladı

8 yıl
6,7b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'de yaşadığı yonga seti sorununa daha önceki pek çok haberimizde yer vermiştik. Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırlanan 6 serisi yonga setlerinde, transistör hatasına bağlı olarak SATA-II performansının olumsuz etkilendiği hatta birkaç yıl içerisinde kullanılamaz hale gelebileceği, Intel tarafından 31 Ocak'ta resmi olarak doğrulanmıştı.

Intel'in bu açıklamayı takiben 6 serisi yonga seti satışlarını durdurması ve anakart üreticilerinin satılan tüm Sandy Bridge anakartlar için değişim ve iade prodesdürlerini açıklaması gündemi uzun süre meşgul etmişti. Intel'den gelen yeni bir açıklamaya göre, bahsi geçen sorun aşılmak üzere zira firma, sorundan arındırılmış B3 revizyonlu yeni çipset versiyonlarının üretimine başlamış durumda.

Bu ayın ortalarına doğru anakart üreticilerine sağlanması beklenen B3 revizyonlu 6 serisi yonga setlerini kullanan anakartların pazarda yaygınlaşması ise Nisan ayını bulacak. Öte taraftan Intel, bilgisayar üreticilerinden gelen spesifik talepler doğrultusunda sadece hazır sistemlerde kullanılmak üzere SATA-II tasarım hatasından etkilenmeyen 6 serisi yonga setlerinin satışına ise kaldığı yerden devam edecek.


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krmtrylcn 8 yıl
Aynen :D
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hachiko 8 yıl
Tipik i820 faciası...
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erdo205 8 yıl
Hadi Hayırlısı Bekliyoruz Canı Gönülden.
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