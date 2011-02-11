Intel B3 revizyonlu 6 serisi çipsetlerin sevkiyatına 14 Şubat'ta başlıyor

Intel, Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setlerinin, SATA-II sorunundan arındırılmış B3 revizyonlu yeni versiyonlarının sevkiyatına 14 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Masaüstü ve mobil sistemler için hazırlanan 6 serisi çipsetlerle birlikte Xeon-E3 serisi gibi yeni nesil sunucu işlemcileri için hazırlanan C200 serisi yonga setlerini kapsayan güncelleme kapsamında Intel, sorundan arındırılmış ürünlerin ise Şubat ayının sonuna doğru pazara sunulmaya başlayacağını belirtiyor.

Intel'in yaptığı revizyon güncllemesinde, SATA-II setindeki sinyal dağıtım ağacında yer alan hatalı transistör tasarımının güncellemesi dışında yeni bir özellik veya ek bir fonksiyon sunulmuyor. Sorunu gidermek için metal katman değişikliği yapan Intel, ürünleri dönüştürmek için yeni S-specs ve MM numaraları kullanmaya başladığını, revizyon kimlik numarasının da 04h yerine 05h olarak değiştirildiği ve BIOS'un da Spesifikiasyon Güncelleme ve Referans Kod içeren 1.1.4 revizyona güncellediği belirtiliyor.

Intel yaptığı revizyon güncellemesini içeren çipset modelleri şu şekilde; Q67, H67, H61, P67, Q65, QM67, HM67, HM65, B65, UM67, QS67, Z68, C202, C204 ve C206.