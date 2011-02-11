Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel B3 revizyonlu 6 serisi çipsetlerin sevkiyatına 14 Şubat'ta başlıyor

8 yıl
11,5b
1
17
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel, Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setlerinin, SATA-II sorunundan arındırılmış B3 revizyonlu yeni versiyonlarının sevkiyatına 14 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Masaüstü ve mobil sistemler için hazırlanan 6 serisi çipsetlerle birlikte Xeon-E3 serisi gibi yeni nesil sunucu işlemcileri için hazırlanan C200 serisi yonga setlerini kapsayan güncelleme kapsamında Intel, sorundan arındırılmış ürünlerin ise Şubat ayının sonuna doğru pazara sunulmaya başlayacağını belirtiyor.

Intel'in yaptığı revizyon güncllemesinde, SATA-II setindeki sinyal dağıtım ağacında yer alan hatalı transistör tasarımının güncellemesi dışında yeni bir özellik veya ek bir fonksiyon sunulmuyor. Sorunu gidermek için metal katman değişikliği yapan Intel, ürünleri dönüştürmek için yeni S-specs ve MM numaraları kullanmaya başladığını, revizyon kimlik numarasının da 04h yerine 05h olarak değiştirildiği ve BIOS'un da Spesifikiasyon Güncelleme ve Referans Kod içeren 1.1.4 revizyona güncellediği belirtiliyor.

Intel yaptığı revizyon güncellemesini içeren çipset modelleri şu şekilde; Q67, H67, H61, P67, Q65, QM67, HM67, HM65, B65, UM67, QS67, Z68, C202, C204 ve C206.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
QrZyOsSyTR 8 yıl
Fazla uzun süreceğini sanmıyorum, İNTEL'in de dediği gibi ayın sonunda çıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
Acikacasi ben AMD nin satislarinin cokta arttigini sanmiyorum AMD bu firsattan yararlanip urunlerini cikartmadi simdide olmayan urununden satis cikarmaya calisiyor asparaguslarla ... bu arada intelin dandun cipset degistirme taktigini bende begenmedim tictoc iyiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tg2601 8 yıl

fx57


Intel yaptığı revizyon güncellemesini içeren çipset modelleri şu şekilde; Q67, H67, H61, P67, Q65, QM67, HM67, HM65, B65, UM67, QS67, Z68, C202, C204 ve C206.




hay maşallah çipsetlere bak seç beğen al
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redline_59 8 yıl
sanırım hazır marka satıcıları hp casper vs amd ye yuklenmıslerdır hatalı kartları almamak ıcın buda yıne amd nın ekmegıne recel surmus oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 8 yıl
bulldozerde çıksa keşke hemende şu intele bi ikinci kapak daha gelse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Enrage 8 yıl
şahsen toplıyacam... yeni revizyon gelincede değiştiririm.
zaten sata 2 portlarını kullanmayacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
hali hazırda piyasada halen satılmakta olan milyonlarca anakart bulunmakta.. Türkiyede satcılar bunları raflardan hayatta kaldırmaz.. ben öyle bir Türk yönetici görmedim sanırım ölene kadar da görmem.. o yüzden bu sistemleri kullanarak PC toplayacaklar birkaç ay beklemeleri tavsiye olunur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zemox 8 yıl
türkiye ye ne zaman geliyor? böyleyse eğer haftaya alacaz yeni bilgisayarı. işşalah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heady 8 yıl

Zemox

türkiye ye ne zaman geliyor? böyleyse eğer haftaya alacaz yeni bilgisayarı. işşalah

14 şubatta anakart üreticilerine gidiyor çipsetler. Yeni çipsetler anakartlara yerleştirilecek, sonra düzgün bios yazılacak, sonra Tr'ye gelecek. Kısa sürede olacağını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Geta 8 yıl
Intel'den Partnerlerine Sevgililer günü hediyesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedimsevim 8 yıl
Haber için teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hak_an 8 yıl
umarım en kısa sürede türkiyeye gelir bu yüzden bekliyorum sistem toplamak için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11533 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, Intel ve
2 etiket daha yonga seti çipset
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunu -10- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim