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Intel, Core i3-370M işlemcisini kullanıma sunmayı planlıyor

9 yıl
29,7b
1
3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı mobil işlemci ailesine yeni bir model daha eklemeyi planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3-370M modeliyle Intel, performanstan taviz vermeyen düşük maliyetli dizüstü bilgisayarları hedef alacak gibi görünüyor. Çift çekirdekli olan yeni işlemci, standart olarak 2.4GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisine destek sunmuyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 512Kb ve Seviye 3 bellek kapasitesi 3MB olarak belirlenen işlemci, çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne ve HD Graphics entegre grafik birimine de sahip.

Soket 988 (PGA988) formunda olan ve ısıl güç tasarımı 35 Watt olarak telaffuz edilen Core i3-370M'in pazara sunulacağı tarih ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
bende i3 370m 2.4 işlemci var gayet güzel bütün oyunlarda iyi cod 7 yükledim hd 5470 ile 4gb ram de takılı olarak manyak güzel
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DH Misafiri 8 yıl
oyunda nasıl olduğunu söyler misiniz ?
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Batuist 9 yıl
bence notebook işlemcileri çok daha az watt çekmeliler... bana göre 35W yine yüksek yine yüksek.. gerçi sistem boşta iken yani masaüstünde yada internette dolanırken (flash siteler hariç :) çekeceği yük çok daha az olacaktır ama işlemci hepte boşta kalacaksa zaten o zaman gidip daha düşük bir işlemci alırsın.. sonuçta güçlü bir işlemci ve sadece internet için bile fazla..
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