Intel, Core i3-370M işlemcisini kullanıma sunmayı planlıyor

Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı mobil işlemci ailesine yeni bir model daha eklemeyi planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3-370M modeliyle Intel, performanstan taviz vermeyen düşük maliyetli dizüstü bilgisayarları hedef alacak gibi görünüyor. Çift çekirdekli olan yeni işlemci, standart olarak 2.4GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisine destek sunmuyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 512Kb ve Seviye 3 bellek kapasitesi 3MB olarak belirlenen işlemci, çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne ve HD Graphics entegre grafik birimine de sahip.

Soket 988 (PGA988) formunda olan ve ısıl güç tasarımı 35 Watt olarak telaffuz edilen Core i3-370M'in pazara sunulacağı tarih ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.