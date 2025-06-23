AMD Ryzen 5 9600X3D resmen geliyor: Özellikleri sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler ile dikkatleri üzerine toplayan AMD, orta segment 3D V-Cache modelleri için hazırlıklara başladı. Bildiğiniz gibi, Ryzen 7 9800X3D ve Ryzen 9 9950X3D modelleri halihazırda tanıtılmış, Ryzen 5 9600X3D ise yakın tarihte doğrulanmıştı. Şimdi yeni bir sızıntıda, Ryzen 5 9600X3D özellikleri ortaya çıktı.

Ryzen 5 9600X3D neler sunacak?

Aktarıldığı kadarıyla Ryzen 5 9600X3D, Zen 5 mikro mimarisi ve "Granite Ridge" silikonu üzerine inşa edilmiş 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacak. En önemli özelliği ise, toplam 96MB L3 önbelleğe sahip olması. Bu değer, standart 32MB L3 önbelleğin üzerine istiflenen ikinci nesil 64MB 3D V-Cache sayesinde elde ediliyor.

Kısaca AMD, önceki nesil Ryzen 5 7600X3D modeline benzer bir strateji uygulayacak. İşlemcinin saat hızları ise, standart 9600X modeline yakın. Boost frekansının 5.4GHz seviyesine kadar çıkması bekleniyor. Güç bölümünde ise işlemciye 65W TDP eşlik edecek. DDR5-5600 bellek desteği ve AM5 platformuyla uyumlu yapı ise güncel sistemlerle tam entegrasyon sunacak.

Ryzen 5 9600X3D'nin doğrudan Intel Core i5-14600K ve Core Ultra 5 245K gibi rakiplere karşı konumlandırılması bekleniyor. Şu an için 9600X3D'nin çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak işlemcinin ilk etapta büyük OEM sistemlerde çıkacağı, perakende satışların ise yıl sonuna doğru başlayacağı iddia ediliyor.

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