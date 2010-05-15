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Intel Yatırımcı Görüşmesi 2010: 15nm işlemciler 2013'de

9 yıl
13,3b
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21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tik-Tak adını verdiği iş geliştirme modelini benimseyen ve 2 yıllık aralıklarla önce üretim teknolojisini ardından da mikroişlemci mimarisini yenileyen Intel, önümüzdeki yıllara dönük güncel yol haritasını, Yatırımcı Görüşmesi 2010 etkinliğinde açıkladı. Firmanın, Teknoloji ve Üretim Grubu'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı William M. Holt, üretim teknolojilerine yönelik yol haritasını, yatırımcılarla paylaşarak, geleceğe dönük açıklamalarda bulundu.

Son olarak 32nm üretim teknolojisine geçiş yapan firma, üretim teknolojisindeki ilerlemeden sonra önümüzdeki yıl için Sandy Bridge adını verdiği yeni nesil mikroişlemci mimarisi için çalışıyor. Yıl sonuna doğru hazır olması beklenen yeni nesil işlemcilerini de 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayacak olan Intel, ardından 22nm üretim teknolojisine geçiş yaparak Ivy Bridge tabanlı işlemcilerini lanse ederek, Tik-Tak iş geliştirme modelini sürdürmüş olacak.

22nm üretim teknolojisi için geliştirme çalışmalarını sürdüren Intel cephesinde, araştırma-geliştirme takımı içerisindeki sorumlu gruplar, daha ileri üretim teknikler için çalışmalarını sürdürüyorlar. 22nm üretim teknolojisiyle hazrladığı çalışan SRAM örneğini ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında gösteren Intel, 2013 yılında 15nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. 15nm sonrasındaki ilk adım ise 2015 için hedeflenen 11nm olacak. Intel yol haritasına göre 11nm sonrasındaki aşama ise 2017'de geçileceği öngörülen 8nm üretim teknolojisi olacak.

Uzun süredir yol haritasına sadık kalan ve ciddi bir gecikme yaşamayan Intel'in benzer şekilde önümüzdeki yıllar için de yol haritasına sadık kalması bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
15nm için bile garanti birşey yok.. henüz araştırma aşamasında belkide hiç üretilemeyecek.. kesin birşey yok ki...
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sampiyon bilo 9 yıl
Işık devrelerini duymuştum. Veriler elektriksel olarak değil ışıklarla iletilecek. Fiziksel şartların yetmeyeceği duruma gelince bu teknolojiye geçeceklerdir.
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mehmedakif 9 yıl
1 sene = 4 bilgisayar senesi gibi. yeni dediğin bir anda eskiyor. İleri uç uygulamalar dışında, oyun için alınan yüksek donanımlı bilgisayarlara acıyorum. Oyun konsolu almak daha mantıklı geliyor.
Sevgi, Saygı ve Linux
maibilisim.net/...
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djduke 9 yıl
bence belli bi yerde tıkanıp kalıcak... 2000 li yıllarda ucan araclarla yolculuk yapılcagına inanılıyordu.. vs...ama olmadı.... oyunlar gerçek görüntü ile oynandıgı anda olay bitmiştir.. ati hd 99870 nvidia 990 gtx çıkarır intel xxx9 işlemci x=10 çekirdek manasında... bellekleri düşünemiom ddr serisi devammı eder yoksa farklı bi teknolojimi olur bilmiyem :D
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sertacaygun 9 yıl
Carbon nanotüpler de var gelecekte... Takvim öyle gösteriyor. NErede bu kuantum bilgisayarları ?
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DeistSuat 9 yıl
desenize 2020+ da pikometreye geçicekler (:
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alito 9 yıl
1 nm ye kadar gidecek bu ama dediğiniz gibi üretim tekniklerinin değişmesi gerekebilir
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renklem 9 yıl
1 nm'nin sonrasında 0,5 nm diye mi gidecek acep, yoksa yeni bir teknolojiye mi geçilecek
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ReDComrade 9 yıl
daha 2012 de yaşacayacağımız mechul adamlar s017 nin hrsabını yapıyorlar x)
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darkaura 9 yıl
50 atom kalinligin altinda artik quantum fizigi dominant olmaya basliyor. yani oyunun kurallari degisiyor.
silikon atomunun capinin 222picometre oldugunu dusunursek kuculmenin dogal sinirina 11nanometre diyebiliriz.
15nm bu sinira cok yakin. supriz bir teknik cikmazsa 15nm den sonra kuculme olmayacak gibi duruyor. en azindan silikon chiplerde.
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koxp94 9 yıl
darkaura
50 atom kalinligin altinda artik quantum fizigi dominant olmaya basliyor. yani oyunun kurallari degisiyor.
silikon atomunun capinin 222picometre oldugunu dusunursek kuculmenin dogal sinirina 11nanometre diyebiliriz.
15nm bu sinira cok yakin. supriz bir teknik cikmazsa 15nm den sonra kuculme olmayacak gibi duruyor. en azindan silikon chiplerde.

eğer senin dediğin gibi olursa ve başka bir durum olmazsa tek çözüm işlemcilerde büyüme olacaktır belki de slot işlemcilere geri dönülür bence mantıklı
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ReDComrade 9 yıl
alcon11 dışarda savaş varmı bir bak bakalım xD
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justbejust 9 yıl
nanometrik küçülmenin sonunu göreceğiz inşallah, belli bir boyuttan küçüğü atom seviyesine ulaşılacağı için mümkün değil.
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TuVNeRa 9 yıl

justbejust

nanometrik küçülmenin sonunu göreceğiz inşallah, belli bir boyuttan küçüğü atom seviyesine ulaşılacağı için mümkün değil.

Tek bir atom bile transistör olabilir
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