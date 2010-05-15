Intel Yatırımcı Görüşmesi 2010: 15nm işlemciler 2013'de

Tik-Tak adını verdiği iş geliştirme modelini benimseyen ve 2 yıllık aralıklarla önce üretim teknolojisini ardından da mikroişlemci mimarisini yenileyen Intel, önümüzdeki yıllara dönük güncel yol haritasını, Yatırımcı Görüşmesi 2010 etkinliğinde açıkladı. Firmanın, Teknoloji ve Üretim Grubu'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı William M. Holt, üretim teknolojilerine yönelik yol haritasını, yatırımcılarla paylaşarak, geleceğe dönük açıklamalarda bulundu.

Son olarak 32nm üretim teknolojisine geçiş yapan firma, üretim teknolojisindeki ilerlemeden sonra önümüzdeki yıl için Sandy Bridge adını verdiği yeni nesil mikroişlemci mimarisi için çalışıyor. Yıl sonuna doğru hazır olması beklenen yeni nesil işlemcilerini de 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayacak olan Intel, ardından 22nm üretim teknolojisine geçiş yaparak Ivy Bridge tabanlı işlemcilerini lanse ederek, Tik-Tak iş geliştirme modelini sürdürmüş olacak.

22nm üretim teknolojisi için geliştirme çalışmalarını sürdüren Intel cephesinde, araştırma-geliştirme takımı içerisindeki sorumlu gruplar, daha ileri üretim teknikler için çalışmalarını sürdürüyorlar. 22nm üretim teknolojisiyle hazrladığı çalışan SRAM örneğini ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında gösteren Intel, 2013 yılında 15nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. 15nm sonrasındaki ilk adım ise 2015 için hedeflenen 11nm olacak. Intel yol haritasına göre 11nm sonrasındaki aşama ise 2017'de geçileceği öngörülen 8nm üretim teknolojisi olacak.

Uzun süredir yol haritasına sadık kalan ve ciddi bir gecikme yaşamayan Intel'in benzer şekilde önümüzdeki yıllar için de yol haritasına sadık kalması bekleniyor.