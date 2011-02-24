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Intel yenilikçi Thunderbolt (Light Peak) teknolojisini duyurdu

8 yıl
13,6b
1
68
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in ilk defa 2009 yılında tanıttığı Light Peak kod adlı yeni bağlantı teknolojisi, Apple'ın bugün lanse ettiği 2011 model MacBook Pro'lar ile birlikte endüstrinin beğenisine sunuldu. Intel tarafından Thunderbolt adıyla tanıtılan yeni teknolojinin, sahip olduğu güçlü avantajlar sayesinde hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

Intel tarafından geliştirilen ve Apple'ın teknik iş birliği ile pazara sürülen Thunderbolt teknolojisine biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz ? Zaman zaman kullandığımız "vakit nakittir" sözü bugünlerde hiç olmadığı kadar fazla anlam ifade ediyor. Yeni iş kollarının ortaya çıkması, rekabetin artması ve internetin yaygınlaşmasına bağlı olarak tüm dünyanın sadece birkaç fare hareketi kadar yakınımıza gelmesi, zamanın daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını zorunlu kıldı. Gelişen teknoloji sayesinde işlerimizin önemli bir kısmını PC başında halledebiliyor, ciddi şekilde zaman avantajı yaratabiliyoruz. İşlemci teknolojisimdeki ilerlemeler, süper-bilgisayarlar seviyesinde işlem gücü sunan yeni GPU'lar ve yüksek hızlı SSD depolama sürücüleri hayatımıza girerken, bağlantı teknolojilerindeki gelişmelerin bu tempoya ayak uydurma noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığına tanık oluyoruz.

Intel yenilikçi Thunderbolt (Light Peak) teknolojisini duyurdu
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Gelecekte sık sık görmeye hazır olun; Thunderbolt teknolojisinin logosu;

Yeni nesil teknolojiler sayesinde, yüksek depolama kapasitesi sunan diskleri hiç olmadığı kadar düşük maliyetlere edinebiliyoruz ancak kullanım noktasına geldiğimizde, yüksek performanslı bilgisayarımızdaki dosyaları, yüksek kapasiteli diskimize kopyalarken hız konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Terabyte'larca büyüklüğünde data yığınları bir kenara, sadece yüksek çözünürlüklü bir filmi kopyalamanın bile ciddi zaman gerektirmesi önemli zaman kayıplarına neden olabiliyor. Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan USB 3.0 teknolojisiyle birlikte, yılların standardı USB 2.0 ile kıyaslandığında veri trasnfer hızı, 10 kat gibi ciddi bir artış ile teorik anlamda 5Gbps seviyesine çıkartılmış olsa da uyumlu cihazların yaygınlaşması zaman alacak gibi görünüyor. Ancak USB 3.0 teknolojisi kullanıcılar arasında yaygınlaşamadan rüzgara dinebilir. Haberimize konu olan Thunderbolt (Light Peak) teknolojisi, 10Gbit/s (saniyede 1.25GB) ile başlayan ve ileriki yıllarda 100 Gbit'e kadar çıkması beklenen yüksek veri aktarım hızıyla heyecan yaratmaya başladı bile.

SCSI, SATA, USB, FireWire ve PCIe standartlarının yerini almak üzere tasarlanan Thunderbolt teknolojisi ile bilgisayarlardaki giriş-çıkış portlarının sayısının azaltıması ve kullanıcılara daha hızlı, daha esnek ve kolay bilgisayar kullanım deneyiminin yaşatılması hedefleniyor. Dönüşümsel I/O inovasyonu olarak tanımlanan Thunderbolt teknolojisi, her kanal için 10Gbps tam dupleks yani tam çift yönlü bant genişliği sunuyor. Eş zamanlı olarak data (PCI Express) ve görüntü (DisplayPort) bağlantılarının tek kablo üzerinden desteklendiği Thunderbolt teknolojisi ile son kullanıcı deneyiminin daha da basite indirgeneceği belirtiliyor. Elektriksel veya optik kabloları kullanacağı belirtilen Thunderbolt teknolojisi ile esnek ve yenilikçi bilgisayar tasarımlarının mümkün kılınacağı çünkü yüksek performanslı çok sayıda PCI Express ve DisplayPort cihazının tek bir fiziksel konnenktör aracılığı ile bilgisayara bağlanabileceği belirtiliyor. Peki Intel tarafından geliştirilen ve ilk defa Apple tarafından kullanılan Thunderbolt teknolojisi niçin bu kadar önemli?

Intel yenilikçi Thunderbolt (Light Peak) teknolojisini duyurdu
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Thunderbolt teknolojisi ile yedekleme, paylaşım ve düzenleme için yapılan veri transferi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Görevlerin tamamlanması için gerekli sürenin, yüksek veri transfer hızı ile azaltılması, verimlilik seviyesinde ciddi artışlar sağlayacak. Yaratım veya oynatım fark etmeksizin ses ve video gibi zaman hassasiyet yüksek veriler için transfer hızı zaman zaman hayati önem oynayabiliyor. Intel'den yapılan açıklamalara bakılırsa, Thunderbolt teknolojisinin geliştirme çalışmaları esnasında video ve ses uygulamalarına ciddi önem verildiği ve bunun sonucu olarak düşük erişim süresi ve yüksek doğrulukta zaman senkronizasyon yeteneklerinin geliştirildiği belirtiliyor. İnce ve hafif dizüstü bilgisayar kullanan üst seviye kullanıcılar için en iyi iş akışı, iş istasyonu performansı ve genişletilebilirliğinde olmalı. Light Peak kod adlı Thunderbolt teknolojisiyle birlikte, en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarların, tek bir harici kablo üzerinden yüksek performanslı medya oynatıcılarına, HD görüntü birimlerine, HD video kayıt cihazlarına video düzenleme sistemlerine ve tabi ki var olan I/O merkezlerine, kutu içi performans seviyesi kadar hızlı bir şekilde bağlanabileceği, bunu kolaylık ve esneklik çerçevesinde sunabileceğinin altı çiziliyor.

Yeniden Düşünülen I/O: Tasarım ve Geliştirme Çalışmaları

Intel yenilikçi Thunderbolt (Light Peak) teknolojisini duyurdu
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Thunderbolt teknolojisi için Intel'in geliştirdiği özel bir kontrol yongasına ihtiyaç duyuluyor.

Bilgi teknolojilerindeki ilerlemenin her evresindeki gibi, I/O teknolojileri daha yüksek veri transfer hızı için daha yüksek bant genişliği sunuyorlar. İşte tüm bu çalışmaların sonucu olarak iki tür I/O ortaya çıktı ki bunlar; görüntü (video ve ses komponentleri) ile veri (data). Geleneksel yaklaşım, var olan teknolojinin geliştirilerek daha yüksek hızlara ulaştırılması şeklinde ilerliyordu. Thunderbolt teknolojisi ise yüksek performansın bir sonraki aşamasını, bilgi-işlemin merkezinde yer alan iki temel I/O protokolünü yenilikçi bir method ile tek bir yüksek verimli metaprotokol üzerinde eşliyor ve tek bir kablo üzerinden iletiyor. Bu teknoloji ile akıllı donanım kontrolcüleri sayesinde trafik yönlendirme (papatya zinciri ve tak-çıkar donanımlar da destekleniyor) yönetimi de yapılıyor. PCI Express teknolojisinin tercih edilme nedeni basitti; hayal edilebilen tüm teknolojilerin kullanılması. Görece yeni yaygınlaşan DisplayPort teknolojisiyle ise hızlı bir şekilde yaygınlaşan yüksek kaliteli, 1080p'den daha iyi görüntü çözünürlükleri ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğinin sunulması.

Intel yenilikçi Thunderbolt (Light Peak) teknolojisini duyurdu
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Intel yenilikçi Thunderbolt (Light Peak) teknolojisini duyurdu
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Thunderbolt teknolojisinin çalışma şekli

Thunderbolt teknolojisi, tam dubleks hatlı anahtarlamalı çatı mimarisini temel alıyor. Veri yolu tabanlı I/O mimarilerinden farklı olarak bilgisayarlardaki Thunderbolt portu, hattın tam bant genişliğini her iki yönde de, portlar arasında veya indirme/yükleme yönlerinde paylaştırmadan sağlayabiliyor. Thunderbolt protokol mimarisi dört katman içinde özetlenebilir;

Intel yenilikçi Thunderbolt (Light Peak) teknolojisini duyurdu
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Thunderbolt konnektörü çift çift yönlü kanal sağlayabiliyor. Bu kanalların her biri ise çift yönlü 10Gbps bant genişliği sunuyor. Bilgisayar üzerinde yer alan Thunderbolt konnektörü, Thunderbolt uyumlu ürünlere veya DisplayPort cihazlarıyla kablo bağlantısı kurabiliyor. En ince ve en hafif dizüstü bilgisayarlar için son derece küçük boyutta tasarlanan Thunderbolt konnektörünün DisplayPort ile uyumu, ana cihazlar ve DisplayPort ürünleri arsaındaki enteroperabilite modu ile sağlanıyor. DisplayPort uyumlu cihaz algılandığında, Thunderbolt kontrolcüsü uyumluluk moduna geçiş yapıyor. Thunderbolt teknolojisi için kullanılacak kablolar elektriksel veya optik olabilir. Her iki tür kabloda aynı Thunderbolt konnektörünü kullanıyor. Aktif elektriksel kablolar kullanıldığında 3 metreye kadar bağlantı gerçekleştirilebiliyor ve veri yolundan güç alan cihazlara 10 Watt sağlanabiliyor. Optik kablo kullanımında ise avantajlar çok daha fazla zira onlarca metre uzunluğunda kablo kullanılabiliyor. Thunderbolt protokolünün fiziksel katmanı, tak-çıkar tespiti ve yüksek verimli data trasnferi için veri kodlama da dahil olmak üzere hat bakımını üstleniyor. Fiziksel katman çok az gider ile tam 10Gbps kullanılabilir bant genişliğini üst katmanlara sağlıyor. Thunderbolt protokol mimarisinin merkezinde taşıma katmanı bulunuyor. Bu katmanla birlikte sunulan bazı önemli yenilikleri şöyle sıralayabiliriz;

• Yüksek performanslı, düşük güç tüketimli anahtarlama mimarisi,
• Esnek QoS desteği sunan yüksek verimli düşük maliyetli paket formatı ile çok kısımlı patlamalar halinde olan PCI Express işlemleriyle eşzamanlı (izokron) DisplayPort iletişimi aynı hat üzerinde yapılmasına olananak tanınıyor.
• Simetrik mimari esnek topolojileri (yıldız, ağaç, papatya zinciri) destekliyor ve cihazlar arasında yazılım aracılığıyla noktadan noktaya iletişim sağlıyor.
• Orjinal zaman senkronizasyon protokolü, tüm Thunderbolt ürünlerinin domain içerisinde bağlanmasını ve her birinin 8ns içerisinde zamanlarını senkronize etmesine izin veriyor.

Thunderbolt mimarisinde, DisplayPort ve PCIe protokolleri taşıyıcı katman üzerinde eşleniyor. Eşleştirme fonksiyon, taşıyıcı katman paketlerindeki eşlenmiş protokol bilgisinin verimli kapsüllemesinden sorumlu protokol adaptörü tarafından sağlanıyor. Kaynak cihaz ve hedef cihaz arasındaki eşlenmiş protokol paketleri, çoklu Thunderbolt kontrolcülerine yönlenerek çaprazlanabilir. Hedef cihazda, protokol adaptörü yoldaki eşlenmiş protokolü, kaynak cihazdan alınandakinden farksız bir biçimde yeniden yaratıyor. Bu yöntemle gerçekleştirilen protokol eşlemesinin avantajı ise, Thunderbolt uyumlu ürünler, ana bilgisayarın işletim sistemine PCI Express veya DisplayPort cihazı gibi görünerek bugün neredeyse bütün işletim sistemlerinde var olan standart sürücülerin kullanılmasına olanak tanıması.

Kontrolcü Mimarisi

Yazı içerisinde belirttiğimiz gibi Thunderbolt teknolojisi, Intel tarafından geliştirilen özel bir kontrolcüye ihtiyaç duyuyor. Bu kontrolcü, Thunderbolt uyumlu ürünlerin hazırlanmasında kullanılan yapı bloğunu oluşturuyor. Intel tarafından açıklanan bilgilere göre Thunderbolt kontrolcüsü genel olarak şu yapılardan oluşuyor;

• Yüksek performanslı, çapraz çubuk Thunderbolt protokol anahtarı
• Bir veya daha fazla Thunderbol portu
• Bir veya daha fazla DisplayPort protokol adaptör portu
• Bir veya daha fazla PCI Express protokol adaptör portu ile PCI Exptress anahtarı

Thunderbolt kontrolcüsünün dış arabirimi, uygulamanın hangi sistem için dizayn edildiğine bağlı olarak sistem ile bağlantılı.

Intel yenilikçi Thunderbolt (Light Peak) teknolojisini duyurdu
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Yukarıdaki şemadan da görülebileceği Thunderbolt kontrolcüsü bir veya daha fazla DisplayPort giriş arabirimi ile bir veya daha fazla Thunderbolt teknoloji arabirimi boyunca PCI Express arabirimine sahip. Thunderbolt teknolojisinin uygulanması için gerekli olan tüm özelliklerin tek bir kontrolcüde sunulması sayesinde sistem üreticilerinin bu teknolojiye daha hızlı bir şekilde adapte olacağı belirtiliyor. Thunderbolt teknolojisi bugün çok sayıdaki işletim sistemindeki PCI Express ve DisplayPort sürücüsünden faydalanabildiği için özel bir sürücü kurulum gereksinimine ihtiyaç duymuyor.

Thunderbolt Teknolojisinin Fırsatları

Thunderbolt teknolojisiyle birlikte performans, basitlik ve esneklik bir araya geliyor. Kullanıcılara sahip oldukları bilgisayara, yüksek performanslı donanım veya özellikleri tek bir kablo ile papatya zinciri gibi birinden diğerine sonra diğeri daha sonra bir diğeri şeklinde 7 cihaza kadar ekleyebilecek üstelik bu cihazlardan ikisi yüksek çözünürlüklü DisplayPort v1.1a birimleri (ana bilgisayardaki kontrolcü konfigürasyonuna göre) olabilecek. Thunderbolt teknolojisi iki tam bant genişliğinde kanala sahip olduğu için, sadece ilk takılan cihaz değil bu halkanın en sonundaki cihaz da yüksek bant genişliğinden faydalanabilecek. Kullanıcılar, Thunderbolt teknoloji adaptörlerini kullanarak (eSATA ve FireWire gibi doğal PCI Express cihazlara bağlanmak için) Thunderbolt olmayan cihazları, papatya zincirinin sonuna ekleyebilecekler. Bahsi geçen adaptörler ise Thunderbolt kontrolcüsü ile satışa hazır PCI Express > diğer teknolojilerin kontrolcüleriyle hazırlanabilecek. Sistem üreticileri, Thunderbolt teknolojisinin avantajından faydalanarak, daha az sayıda konnektör kullanıp daha ince ve hafif sistemler oluşturabilecek üstelik bunu daha yüksek bağlantı hızları sunacak şekilde oluşturabilecekler. Thunderbolt teknolojisiyle birlikte iş istasyonu seviyesinde performans özellik genişlemesi, ayrı bir aksesuar formunda paketlenebilecek ve sadece tek bir kablo uzaklığında olacak. Ayrıca doğal olarak var olan sıkı zamanlama senkronizasyonu ve Thunderbolt teknolojisinin düşük erişim süreleri ile yayın kalitesinde medya, bu teknolojiyle uyumlu cihazlar ile üretilebilecek.

Kısaca özetlemek gerekirse;

- Thunderbolt teknolojisi nedir ve nasıl çalışır ?

Intel tarafından geliştirilen ve Apple'ın teknik iş birliği ile ilk defa pazara sunulan Thunderbolt teknolojisi, performans, basitlik ve esneklik için dizayn edilmiş, yeni, yüksek hızlı ve çift protokollü I/O teknolojisidir. Yüksek hızlı veri transferine olanak tanıyan bu teknoloji şu özellikleri barındırır;

  • Port başına çift kanal 10Gbps
  • Çift yönlü
  • Çift protokol (PCI Express ve DisplayPort)
  • Var olan DisplayPort cihazlarıyla uyumlu
  • Papatya zinciri cihazlar
  • Elektriksel veya optik kablolar
  • Düşük zamanlama ve yüksek doğrulukta zaman senkronizasyonu
  • Doğal protokol yazılım sürücüleri kullanılır
  • Veri yolu tabanlı cihazlar için kablo üzerinden güç aktarımı

Intel'in Thunderbolt kontrolcüsü, PC ve diğer cihazlar arasında bağlantı kurarak, PCI Express ve DisplayPort protolleri için paketlenmiş verinin iletişm ve alımını üstleniyor. Thunderbolt teknolojisi, eş zamanlı olarak her iki yöndeki veri akışları üzerinde çalışır bu sayede kullanıcılar, tek bir kablo üzerinden her iki yönün tam bant genişliğinden faydalanır. İki bağımsız kanal ile tam 10Gbps bant genişliği, hem ilk cihaza hem de sonradan eklenen diğer cihazlara sağlanır. Tüm Thunderbot cihazlar ortak bir konnektörü paylaşır ve bu sayede kullanıcılar, birlikte çalışabilen kablolar ile papatya zinciri oluşturabilirler.

Thunderbolt teknolojisinin kullanıcılar için önemi;

Thunderbolt teknolojisi, yazımızın içerisinde birkaç kez belirttiğimiz üzere tek bir kablo ile yeni nesil yüksek hızlı cihalara bağlantı olanağı tanıyor. 10Gbps hızında gerçekleşen bu bağlantıyla uyumlu cihazların tak ve kullan formunda, hızlı ve kolay kuruluma olanak tanıması, Thunderbolt teknolojisini güçlü ve esnek kılıyor. Geliştirme çalışmaları esnasında, profesyonel ses ve video uygulamalarının özel olarak dikkate alındığı Thunderbolt teknolojisi, zamanın kritik rol oynadığı özel uygulamalara düşük zamanlama ve yüksek doğrulukta zaman senkronizasyonu ile ciddi katkı sağlıyor. Üstelik Sandy Bridge mikroişlemci mimarisi ile gelen Quick Sync Video teknolojisi sayesinde Thunderbolt uyumlu cihazlarda video düzenleme ve paylaşma işlemlerinin daha hızlı ve kolay olarak gerçekleştirilebileceğine özellikle dikkat çekiliyor. Tüm bunların yanı sıra, yedekleme, dosya paylaşımı ve veri düzenleme gibi olağan uygulamalar da USB 3.0 ile kıyaslandığında iki kat daha fazla transfer hızı sunan Thunderbolt teknolojisiyle daha önce hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Thunderbolt teknolojisinin, var olan DisplayPort uyumlu cihazlara destek sunması geriye doğru uyumluluk konusunda da önemli bir detay.

Thunderbolt teknolojisinin PC Endüstrisi için önemi;

Thunderbolt teknolojisinin sunduğu performans avantajları sayesinde, diğer konnektörlere olan ihtiyacın ortadan kalkmasıyla PC üreticileri daha yenilikçi bilgisayarlar, daha yeni kasa tasarımları sunabilecekler. Thunderbolt teknolojisi, mühendislere şunları sunuyor;

  • Var olan doğal cihaz sürücülerini kullanarak ve tek bir bağlantı kablosuyla, masaüstü ve iş istasyonlarında kullanılan bağımsız performans geliştirme teknolojileri tasarlanabilecek.
  • Thunderbolt teknolojisi ve onun mobil uygulamalar için geliştirilen son derece küçük konnektörü ile I/O performansını olumsuz etkilemeden daha ince ve daha hafif dizüstü bilgisayar hazırlanabilecek.
  • Hali hazırda var olan PCI Express kontrolcüleri kullanılarak hazırlanan adaptörler ile Thunderbolt, diğer teknolojilerle kullanılabilecek. Var olan PCI Express sürücüleri ile basit bir şekilde Gigabit Ethernet, FireWire veya eSATA adaptörleri oluşturulabilecek.

Thunderbolt teknolojisiyle uyumlu olan cihazlar, Intel tarafından geliştirilen özel bir kontrolcü gerektiriyorlar. Bu kontrolcü, tek kablo üzerinden çift protokol desteği sunulması için gerekli olan protokol anahtarlama yeteneğini getiriyor. Intel bu çipi endüstri geneline yaymak için yoğun bir çaba göstereceğini belirtiyor ve diğer komponent üreticileri ile iş birliğine giderek Thunderbolt uyumlu konnektör ve kabloların sağlanmasını hedefliyor.

Intel, Thunderbolt teknolojisi için bir ekosistem yaratabilmek adına çok sayıda üretici ile şimdiden iş birliğine gitmiş durumda. Western Digital, LaCie, Promise, Blackmagic, Apogee ve Aja gibi firmaların Thunderbolt teknolojisiyle uyumlu monitör, depolama çözümleri, çeşitli istasyonlar, kameralar, ses/video cihazları ve diğer donanımları sunmaları bekleniyor.


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redline_59 8 yıl en beğenilen
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biyerde gormustum sankı


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muuzoo 8 yıl
Kısaca tüm çevre birimleri tek bir standart üzerinden çalışabilir hale gelecek. Şu anda farklı birimler için farklı teknolojiler kullanıyoruz. USB,eSATA,Firewire,HDMI,DiplayPort v.b. gibi her biri farklı olan tüm bağlantıları tek çatı altında toplama potansiyeli var.

Ayrıca gördüğüm kadarıyla 10W besleme yapabiliyormuş ki bu sayede 5V@2A gibi esneklik söz konusu. Hatırlarsak USB standartı sadece 2,5W güce izin veriyor (5V@0,5A). Bu yüzden zaman zaman bazı harici hdd leri iki usb portuna bağlamak gerekebiliyor.

Ek olarak ölçeklenebilir bir teknoloji. Şu an bakır kablolarla kullanılacak olsa da fiber yapıya da uyarlanabilirliği var ki, bu sayede ev içi ağlarda bile Gbit bağlantıyı görmemizi sağlayacak. Bu neden önemli derseniz video içeriğinin kalitesi arttıkça ihtiyaç duyulan bantgenişliği zorlanmaya başlıyor. Yüksek tanımlı içeriklerde geleneksel 100Mbit ethernet bile yetersiz kalmaya başlıyor.
Kısaca tüm çevre birimleri tek bir standart üzerinden çalışabilir hale gelecek. Şu anda farklı birimler için farklı teknolojiler kullanıyoruz. USB,eSATA,Firewi...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 7 yıl
Mac ler her daim kapalı kutu oldukları için teknik seviyede meraklı insanları tatmin etmiyor ancak profesyonel ses ve görüntü gibi makinenin kendisi kullanıcıyı alakadar etmeyen kullanıcı ile sıradan kullanıcının işini görebilir.
Bir mac'te bir işi ya çok kolay yaparsınız yada asla yapamazsınız , bunu ben söylemiyorum.
Örneğin adam iphone için farklı bir derleyici ile yazılım geliştirmene artık izin vermiyor.
Sonra ObjectiveC denen dili inceleyince adamın garbage collector ihtiyaç duymamak için referans sayacı gibi bir sistem kurduğunu görüyoruz.İşletim sistemi mi yazıyoruz Uygulama programımı , böyle bir sistem .net veya java da olsa herkes dili kötülerdi.Ne anladamım böyle OOP tan(garbage collector uygulama yazılımı geliştirmedeki en önemli bir kaç konudan biridir)
Bu sistem stabil çalışmayacakta hangi sistem stabil çalışacak.Ayrıca donanım sabit.
Apple bana şunu diyor "Eğer arabayı benden aldıysan benzinide benden almak zorundasın(iphone store)"
Ayrıca şuda var benden aldığın benzin sadece benim ürettiğim arabada işe yarar(MACOS para verip bile alsam kurup çalışacağının garantisi yok)"
Aldığınız Harici hdd veya herhangi bir donanım windows tanımazsa kabahatli bill amca olur ama telefon çekmeyince kabahatli tutmayı bilmeyen son kullanıcı oluyor.
Mühendislik hesaplaması diye geçen teknik hesaplamalarla en az alakalı olan bölümlerden biri bilgisayar mühendisliğidir.Mühendislik hesaplamalarını Matlab dan ibaret zanneden arkadaş diplomayı karşısına alıp ben nerde hata yaptım düşünmeli, çünkü okulda endüsriyel otomasyon sistemlerinden bahsedilir.Yada hiç mi bir multisim veya proteus gibi elektronik devre yazılımlarına ihtiyaç duymadı.
Kaliteli malzeme ve donanımdan dolayı macbook alınabilir çünkü bildiğimiz herhangi bir x86 pcden farksız ama Macos'un hala çok ekmek yemesi lazım.
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majesthion 7 yıl
DH Misafiri

Aldığınız Harici hdd veya herhangi bir donanım windows tanımazsa kabahatli bill amca olur ama telefon çekmeyince kabahatli tutmayı bilmeyen son kullanıcı oluyor.



hocam süpersin

Apple o kadar mükemmel olan ürünlerini piyasaya göre bir fiyatta çıkarttıda biz mi almadık. Iphone 4s 2500tl bide 16lığı hafıza kartı falanda takılmıyor. 32 veya 64lük parasına i7 2600klı taş gibi bilgisayar toplanır üstüne birde galaxy s2 alınır. 5500tl lik mac book "pro" nun içinde 6750m var sabit diski bile 5400rpm ve 4gb rami var. Ama dur bi apple ismi yeter. MSI ve ASUS unda 4000tl ve üzerine bir ton laptop ı var "PRO" olmasada. O paraya içinde gtx 560 lı . SSD li. Blurayli 12gb ramli tasarım harikası yaratık sunuyor adamlar. Apple ın kalitesi bu kadar para vermeye değecek kadar iyimi. Bence değil. Kendini diğer insanlardan farklı görmek isteyenler "TARZ" olaylarına girenler parayı basıp apple alıyor. Gereksiz yere bi ton para. Belki sadece bizim ülkemizde bu kadar anormaldir apple fiyatları. Ama amerikada da alienware varken apple mı alıyor millet ?
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Python 8 yıl
bana göre hiçte mantıklı gelmedi eterneti eternet kablosuyla alayım yeter ne gerek var buna ekstra masrafa bilmenneye bana kalırsa diger kullanıcılarda böle düşünüyordur ben pekte tutacagını sanmıyorum
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sendemail 8 yıl
ee şimdi durum kaç kaç ?
arkdaşlar tartışsanız ya zevkli zevkli okuyorduk macosx ,win7 musabakasını...hadi lutfen !!
bari ben gazlıyayım...
1-Mac Osx ,unix in cilalı hale getırılmısıdır.Lakın temel kullanım alanı grafık işleri vs.re olmustur ,yılların getırdıgı bır haldir ,yoksa apple hadı benım sıstemımı sadece grafıkcıler kullansın dememıstır.
örneğin bir apple panelde ki renk pantonesı ,matbaacıdakı pantone katalogundan daha ıyı gıbıdır sankı...
2-macosx guvenlıdır : unix tabanı ,macosx ıcın yazılım uretılecekse bunu once apple'ın onaylaması hususu ve pıyasada ben macosx ıcın yazılım yapayım barı dedırtecek bır derleyıcının olmaması bunu guvenlı yapar ,hos hepsı hersey mıcrosoft winx,solarıs-sun,apple macosx ,lınux , unıx tabanlıdır,unıxın tabanı da assemblerdır , Assembler den unıx anlar cunku Assembler de voltajdan anlar ,boolan 10101010011 vs.re işte
sizi temın ederım pardus macosxten guvenlık hususunda farkı yoktur..
3-Macosx te muhendısler bır sey yapamaz ,destekleyen yazılım yoktur,WINDOWS HAYATIN HER SAFHASINDA DIGER TUM ISLETIM SISTEMLERI GOZONUNE ALINDIGINDA DOMINEDİR ALFADIR.maden ocagından tut,hastanede kullanılan mr cıhazının arayuzune , fınansal kurumlardan tut da askerıyeye kadar wındows daha yaygındır,hem kullanıcı bulma ,operatör bulma kolaylıgı hem de malıyetler acısından tercıh sebebıdır,lakın lınux kullanıcı sayısı arttıkca sırketler de aynı oranda lınuxa gececektır ...
4-lınux'un dıger tum ısletım sıstemlerının onune gecmesındekı tek engel oyun sektorudur.oyunlar lınux uyumlu yapılsa görun bakalım ne wındows ne macos kalır,hadı oyun yapımcıları yapsın da lınux ıcın oyun, hangı lınux surumu ıcın yapacak ,işte lınux dagıtımcıları uyuşukluktan vazgecıp dırectx turu bır zamazıngo gelıstırmelı...
5-thunderbolt hususu kaynadı gıttı bu arada
Ancak Dh'de bır haber vardı gecen gun ,adamlar macproyu sokmusler, yahu yemın ederım macbookun anakartını dahı adamlar zerafet ıle zevkle tasarlamıslar,
adamlar pahalı mahalı ama o parayı hak edıyor ,oyle zevk sahıbı donanım yapılandırmasını bulabılecegımız 3 sırket vardır bunlar Apple,IBM ve Dell , şimdi Ibm pc ,laptop ıslerını bıraktı (kuantum cpular,holografık harddsıkler uzerıne abanmıs durumda vaktı yok)
ıbm bırakınca gerıye sektorde elı ayagı duzgun ıkı sırket kaldıydı Dell ve Apple ,Asus arkadan gelmekte , neyse işte...
Apple evet pahalı ,ancak her noktası ergonomi harıkası cıhazlar ,işletim sıstemını ninem bile kullanır o kadar rahat fakat macosx cıler sunu kabul etsın artık windows7 cok guzel olmus be kardesım , guvenlıkse guvenlık ,sıstem cokmuyor ,arayuz gayet rahat ve her sektorde kullanılmakta artık...
son soz olarak oldukca hayıflandıgım bır seyden bahsetmek ıstıyorum:
bu forumda Apple,macıntosh ,macosx her ne karın agrısıysa kullanmadıgı ıcın fakır bulunan ,fakırlıgıyle dalga gecen tıpler peydahlandı.
Fakırler zengınler gıbı ıstedıklerı seylere ulasamıyorlar evet ,cunku Cok kıt kaynaklarını barınma,karnını doyurma gıbı seylere harcamaları lazım...
fakır ınsan fakır dıye teknolojıden anlamıyacak ya da ınsanların gerı kalanından daha az degersız olacak,hor gorulecek dıye bır sey yok.OLMASINDA..
Maddı zengınlık gercekten cok guzel bırsey, konfor dolu vs.re zevklı şu bu...
ancak fakırlık onursuzluk haysıyetsızlık degıl kı ,suclanılacak bırsey degıl kı...Bu gerızekalılar nereden cıktı anlayamadım, elemandakı mantıga bak ,şöyle buyuruyor armut :ehuhe benım 4 tane apple'ım var macx ,iphone ,ipad bi de ,imac ...sen de yoksa alamıosundur fakır ,laf atma apple'a"
gerızekalı zannedıyor kı apple sankı ustun ınsanların anlayabılecegı kullanabılecegı bır zamazıngo ,buradan hareketle ,apple pahalı ,ben zengınım ,apple,2ın kullanımından duygularından bır tek ben anlarım dolayısyla sen hem hıc bır seyden anlamazsın benım gıbı ayrıcalıklı degılsın sus fakır dunyanın en kotu ınsanı vs.re.....
beyınsızın aklına gelmıyor kı aynı işi daha dusuk malıyetle aynı kalıtede daha esnek cozumlerle yapabılecegım .bu yuzden pc tercıh edısım ve ipadi begenmemem ,iphone'u da sadece oyuncak gıbı gormem vs.re
iphone almıyorum cunku cunku 2500 lırayı oyle bır cıhaz haketmıyor,turkcell t10 300tl falan ve ıhtıyacımı karsılıyor, hem verdım 2500 tl gıttı bılmem neresı kırıldı ıcıme oturur valla...
neyse fazla basınızı agrıttım kusuruma bakmayın ancak bır tane gerızekalı bunları yazmama sebep oldu sızde tanık olun dıye yazdım rahatladım...
Centauri nickli arkadasa gelınce :bu kıymetlı kardesımın cabası sadece Apple kullanıcısı olarak bunun ne kadar rahat ve bazı avantajlar tasıdıgını bızlere haberdar etmek o kadar , ben de apple a kendısı kadar hayranım ,kendısıne katılıyorum ,evet apple guzel zarıf akıllı seyler cıkarmakta ....
Onboardx nickli kardesıme gelınce : +10000000!!!!!! kelımesı kelımesıne katılıyorum dogru ve yerınde tespıtler ve gercekler.lakın onboardx Apple tu kaka demıyor kı dedıgını dıyor ,ve sallamıyor sakın görmüş geçirmiş olgun bir bilgiyle gercekten haberdar edıyor.
kısaca thunderbolt'un yaptıgını zaten fıberoptıklerle yapılıyordu ,heryerde fıberoptık arayuzu aparatı olmadıgından bunu ıntel son kullanıcı sevıyesıne ındırdı o kadar ,oyle degıl mı??
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Faux Carnival 8 yıl
Fakirlik, kediymiş, ciğermiş, o laflara yorum bile yapmak istemiyorum. Gördükçe sinirlerim tepeme çıkıyor, ilkokul çocuğu lafları bunlar. Onu geçtim, tüm konuları bir daha okuyunca şu kanıya vardım. Apple'cı arkadaşlar Apple'ın ürünleri üzerine yapılan olumlu olumsuz hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorlar. "Eksikleri var ama artıları benim için daha ağır basıyor, bu yüzden alıyorum." deseler kimsenin bir itirazı olacağını sanmıyorum, olamaz da. Örnek vermek gerekirse her sattığı bluray player'dan Sony'ye lisans parası ödemek zorunda olduğu için bluray player/writer ekleme seçeneğini bile koymamasının savunulacak ne tarafı var? Binlerce dolarlık cihazlara istesen de ekleyemiyorsun. Ya da USB 3.0'ın olmaması gibi.

Sonuçta birbirine saygılı olduğu sürece herkesin bütçesine, ihtiyaçlarına ve zevklerine göre istediği ürünü almasında sorun yok. Tabii, diğerlerinin de "ürünlere sahip olmasalar bile" eleştirmelerinde sorun yok.
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utankir 8 yıl
GUI bazında MacOS X kesinlikle mükemmel bir işletim sistemi. Ancak mimari MacOS X de Windows 7 de kaliteli işletim sistemleri. O yüzden windows kullanan veya Mac OS X kullanan arkadaşların birbirini yemesine gerek yok. Stabilite söylemleri de pek adaletli değil çünkü zararlı yazılımların %99'u kullanıcı sayısından dolayı PC platformu için yazılıyor. Yazılım kısmını bir tarafa alırsanız Apple ı kiminle kıyaslayacaksınız? Intel, AMD veya NVidia ile mi? Zaten Machintosh lar mimari olarak bu üreticilerin ürünlerini kullanıyorlar. Bu firmalar da sadece PC platformu için ürün üretmiyorlar. Kıssadan hisse elmayla armut kıyaslamaya çalışıyorsunuz çünkü PC veya MAC dediğinin platformların sınırlarını bil çizmek imkansız. Neyle neyi kıyaslıyorsunuz?
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deepthrone 8 yıl
kedi ve mundar ..
gelişen tartışmada meselenin özeti budur..
light peak olayına gelince ben de optik bağlantı konusunda yan çizdiği çok sırıtan intel e sitem ediyorum, ancak oluşturmaya çalıştığı "tekel" konusunda başarılar diliyorum. neden ? çünkü daha iyisini ortaya koyabilen çıktı da biz mi desteklemedik arkadaş..
bu arada intele bi tavsiye (ki elbet karar mercilerinde bu tür şeyler tartışılır) kar etme ! yahu sony playstation gibi maliyetine ver !
noolur yani...
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caves 8 yıl
Valla tek tek alıntı yapmaya bile üşeniyorum. O kadar doğru cevaplar veriyor ki tekrar nefes tüketmeye de üşeniyorum. Centauri'nin onboard x ve kagnaroos arkadaşa verdiği cevapları tebrik ediyor ve sabırlar diliyorum.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, centauri arkadaşım ile ipad ilk duyrulduğunda ilgili topic'de tartışmalarımız da olmuştu... ipad'e yönelik eleştirilerimi tek tek cevaplamış, yine burada olduğu gibi madde madde yazmıştı... Ben de yanlış bilgiye sahip olduğumu belirtip haklı olduğunu yazmıştım.

Burada birilerini fan boy olmakla, gözü kör olmakla, hayalcilikle suçlayan arkadaşları da objektif olmaya davet ediyorum... Mac kullanıcısı birinin windows forumlarında ''windows şöyle kötü böyle kötü'' dediğine şahit olamazken birilerinin her başlık altında ''mac os kötüdür,şöyledir böyledir'' demelerini anlayamıyorum...

Elini mac'e sürmeden onu ipod'a benzetmenin, macler'in video post prodüksiyon'dan grafik tasarımına kadar birçok alanda profesyonel kullanımı bulmasına rağmen mac'lerle internette gezilir, film izlenir, şarkı dinlenir vs. muhabbeti yapılmasının mantığını anlayamıyorum...

Bir insanın beğenmediği ve kullanmayacağı bir ürünü yermek için neden bu kadar nefes tükettiğini anlamıyorum.

Fiyat konusunu kavrayamayanlar, donanım listesini eline alıp macbook pro ile aynı donanıma sahip giriş seviyesi bir başka laptop'u kıyaslayıp, ''arada şu kadar fark var'' diyenler için çok basit bir örnek vereceğim...

Herhangi bir ürün belirleyin. Ne olduğu önemli değil; fındıklı çikolata, meşrubat, yüzey temizleyici, deterjan vs.. Sonra bir alışveriş merkezine gidin, farklı markalardan belirlediğiniz ürünlerin fiyatlarını ve içeriklerini karşılaştırın. (içindekiler kısmını okuyun) İçeriğin çok benzer olmasına rağmen fiyat farkının kimi zaman 2 kat, kimi zaman 5 kat ya da daha fazla olduğunu göreceksiniz. Sonra da o üreticilere ''siz para gözsünüz'' deyip bağırıp çağırıın...

Herkese saygılar..
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azawarai 8 yıl

caves

Valla tek tek alıntı yapmaya bile üşeniyorum. O kadar doğru cevaplar veriyor ki tekrar nefes tüketmeye de üşeniyorum. Centauri'nin onboard x ve kagnaroos arkadaşa verdiği cevapları tebrik ediyor ve sabırlar diliyorum.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, centauri arkadaşım ile ipad ilk duyrulduğunda ilgili topic'de tartışmalarımız da olmuştu... ipad'e yönelik eleştirilerimi tek tek cevaplamış, yine burada olduğu gibi madde madde yazmıştı... Ben de yanlış bilgiye sahip olduğumu belirtip haklı olduğunu yazmıştım.

Burada birilerini fan boy olmakla, gözü kör olmakla, hayalcilikle suçlayan arkadaşları da objektif olmaya davet ediyorum... Mac kullanıcısı birinin windows forumlarında ''windows şöyle kötü böyle kötü dediğine şahit olamazken'' birilerinin her başlık altında ''mac os kötüdür,şöyledir böyledir'' demelerini anlayamıyorum...

Elini mac'e sürmeden onu ipod'a benzetmenin, macler'in video post prodüksiyon'dan grafik tasarımına kadar birçok alanda profesyonel kullanımı bulmasına rağmen mac'lerle internette gezilir, film izlenir, şarkı dinlenir vs. muhabbeti yapılmasının mantığını anlayamıyorum...

Bir insanın beğenmediği ve kullanmayacağı bir ürünü yermek için neden bu kadar nefes tükettiğini anlamıyorum.

Fiyat konusunu kavrayamayanlar, donanım listesini eline alıp macbook pro ile aynı donanıma sahip giriş seviyesi bir başka laptop'u kıyaslayıp, ''arada şu kadar fark var'' diyenler için çok basit bir örnek vereceğim...

Herhangi bir ürün belirleyin. Ne olduğu önemli değil; fındıklı çikolata, meşrubat, yüzey temizleyici, deterjan vs.. Sonra bir alışveriş merkezine gidin, farklı markalardan belirlediğiniz ürünlerin fiyatlarını ve içeriklerini karşılaştırın. (içindekiler kısmını okuyun) İçeriğin çok benzer olmasına rağmen fiyat farkının kimi zaman 2 kat, kimi zaman 5 kat ya da daha fazla olduğunu göreceksiniz. Sonra da o üreticilere ''siz para gözsünüz'' deyip bağırıp çağırıın...

Herkese saygılar..



kesinlikle katılıyorum. ben ilk bilgisayar başına oturduğum yaşı bile hatırlamazken windows dışında bir işletim sistemi de kullanmadım ama çok net söyleyebilirim ki, web tasarım, grafik tasarım gibi işlerle uğraşırken win beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. düşük ekran çözünürlüklü notebooklar, ucuz malzemeler, karmaşık arayüzler canınızı çok sıkıyor. xpden tutun win7yi de dahil edin.

bir teknoloji mağazasında kullandığım imac ise biçilmiş kaftandı. yani ev kullanıcısı için olan win bilgisayar ile beyin mr ı çekmenin nasıl olduğunu düşünün. klasmanlar bambaşka. ben ileride mac kullanacak mıyım? pek sanmıyorum. benim aradığım şey değil. ama kesinlikle netbook yerine ipad kullanacağım.

müzikle ilgilenirim. oradan örnek vereyim. tama davul vardır. japon malı kaliteli, temiz bir ses. fakat dolgun değil. zevk işi. amaç işi.

yamaha davul vardır dünyada daha iyi kayıt alınabilen bir davul daha görmedim. derin zevkli biraz daha dolgun. zevk işi. amaç işi.

biride bana cevap yazar pearl masterworks diye birşey duydun mu der... uzar gider..

mac sistemler kötü değildir, sadece faklı kesimlere hitap eder. grafik, profesyonel ses işçilikleri, web, kodlamalarda win sistemlerin iyi olduğunu kimse iddia etmesin komik olur.

(bose creative den iyidir fakat boseyi her kulak algılamaz, 3tllik kulaklıktan müzik dinleyen biri için farkları yoktur. ama bazısına göre kulaklığa çok para vermenin anlamı da yoktur diyerek ikinci bir örnek daha vermiş olayım...)
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moz@ 8 yıl
2 Durum olştu;

1.Durum> Light Peak teknolojisinin fiber optik türü bir bağlantı olduğu söylenmişti. ?

2.Durum> Bazı teknolojiler diğerlerinden avantajlı bir konumda görünsede son kullanıcıların ve teknoloji üreten firmaların kabullenmesi çok önem taşıyor özellikle fiyat/performans oranı. Bu başarılamaz ise ortaya çıkan ürün ve/veya teknoloji, pazarda yer bulamayıp başarısız oluyor. Örneğin 1990 lı yıllarda geliştirilen RD-RAM (RamBus) olarak bilinen RAM teknolojisine Intel büyük ümit bağlamış hatta desteklemişti ama sonuç fiyasko olmuştu.

3.Durum> MAC OSX vs. WinX bu hikaye ve/veya kavga uzayıp gider galibi olmaz. Ama bende birşey biliyorsam uygun bilgisayarı yerinde kullanım olayı vardir. PC ler yaygındır MAC lere göre ezici bir çoğunlukla kullanılır. Bu nedeble yazılımları daha fazladır genelden profosyonele geniş yelpazeyi içine alırlar. MAC lere gelince 'Parası olan alsın yeğenim' mantığında olup, kendi elleri ile pazar payını düşürüyorlar. Ha şöylede denebilir ve/veya düşünülebilir ele ayağa düşmemek anlamında bilemiyorum bu Apple ın bir politikası olabilir. Sonuç olarakda yiğidi öldür hakkını ver demişler bu anlamda gerçekten MAC leri takdir ederim.

Bu arda 2 durum oluşmuştu ama 3.benden hediyedir. :-)
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husNUKE 8 yıl
Ben güç konusunu merak ediyorum, usb gibi 5w çıkış mı verecek, yoksa 3.5" lik taşınabilir diskler gibi gereksiz adaptor ihtiyacı olan cihazları da çalıştıracak mı?
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Centauri 8 yıl

husNUKE

Ben güç konusunu merak ediyorum, usb gibi 5w çıkış mı verecek, yoksa 3.5" lik taşınabilir diskler gibi gereksiz adaptor ihtiyacı olan cihazları da çalıştıracak mı?


10W cikis veriyor.
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exoman 8 yıl
Orijinalden alıntı: Centauri
Apple yeni bir ilki...
- Ilk GUI + Mouse ile pazara sunulan bilgisayar, (Apple Lisa)
- Ilk standart 3.5 inc disket ile pazara sunulan bilgisayar (Macintosh)
- Ilk standart USB ile pazara sunulan bilgisayar (IMac)
- Ilk Firewire ile pazara sunulan bilgisayar (IMac)
- Ilk thunderbolt ile pazara sunulan bilgisayar (Macbook Pro)
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sdbz 8 yıl
Şimdi bu demek oluyor mu ki, artık pci, sata, ide, pci-e, usb, p/s, DVI, VGA, S/P Port, display port, md port vesaire tüm bağlantı arabirimleri ortadan kalkacak ve hepsinin yerine tb gelecek?
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eclipssse 8 yıl

sdbz

Şimdi bu demek oluyor mu ki, artık pci, sata, ide, pci-e, usb, p/s, DVI, VGA, S/P Port, display port, md port vesaire tüm bağlantı arabirimleri ortadan kalkacak ve hepsinin yerine tb gelecek?



eğer böyle olacaksa bir an önce olmalı.büyük rahatlık ve zaman kazanımı yaratacaktır.
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Tanarri 8 yıl
standart olmasına olurda yayılmazsı epeyce bi zaman alır yani bilmiyorum pazarda en çok hakim olan bağlantı türü usb e şimdi 3.0 bundan kat kat yavaş ama artık yapıcakda bişi yok bundan sonrasını intel düşünücek bu bağlatıyı bi şekilde piyasaya sevdiricek yaygınlaştırıcak ama bu sene sonuna doğru kulanmaya başlaşlasa valla var bi 3-5 yılı yaygınlaşması için
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EgoisTe91 8 yıl
1-)Beyler biri özet geçsin şimdi bilgisayardaki her giriş çıkış portu LP mi olacak?(Eğer öyle olursa çok süper olur)
2-)Apple birşeye öncülük ederse patlar gider benden söylemesi.
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