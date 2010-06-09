Intel, Larrabee projesinin DNA'larını Knights Corner çiplerinde kullanıyor

Larrabee projesiyle birlikte harici ekran kartı pazarına giriş planları yapan ancak uzun süren çalışmaların ardından projenin son kullanıcı ayağını rafa kaldırarak profesyonel pazara yönelen Intel, Hamburg'da düzenlenen Uluslararas Süperbilgi-işlem Konferansı'nda, Knights Corner kod adını verdiği çok çekirdekli ilk çiplerini tanıttı. Ticari sürümlerinin 2011'de çıkması beklenen çok çekirdekli yeni tasarımların 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı açıklandı.

Knights Corner çatısı altında hazırlanacak çok çekirdekli yeni nesil donanımların, Larrabee ve Tera-scale İşlem Araştırma Programı için geliştirilen teknolojiler kullanılarak hazırlanacağı belirtildi. Tek zarda 50'den fazla çekirdeğe sahip çözümler olacağı ve ilk ürünlerin HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem pazarını hedef alacağı ve bu sektörde Nvidia'nın Tesla ve AMD'nin Fire Stream serisi profesyonel çözümlerine rakip olmaları da bekleniyor.

MIC (Many Integrated Core) mimarisi altında hazırlanan yeni nesil ürünlerin ilki Knights Ferry adını taşıyan çözüm oldu. Tasarım olarak günümüz ekran kartlarına oldukça yakın olan kartın Intel tarafından seçilmiş bazı geliştiriciler için örneklendirildiği belirtiliyor. Her biri 1.2GHz'de çalışan 32 çekirdeğe sahip kartın 128 izlek desteği sunduğu, 8MB büyüklüğünde paylaşımlı ön-bellekle donatıldığı ve 1-2GB GDDR5 bellekle geldiği belirtiliyor.

Intel'in HPC kitiyle birlikte sunulan Knights Ferry geliştirme kartı, Intel'in geleceğe yönelik yüksek performanslı bilgi-işlem planlarının ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Intel'den yapılan açıklamada MIC mimarisinin, dünyanın en iyi süper-bilgisayarlarının %82'sine sahip olan firmanın işleriye dönük ürün plamalasında kritik öneme sahip olduğu belirtilirken, bugün yapılan tüm bu yatırımların küresel HPC pazarındaki hedeflere yönelik adımlar olduğu belirtildi.