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Intel, Larrabee projesinin DNA'larını Knights Corner çiplerinde kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Larrabee projesinin DNA'larını Knights Corner çiplerinde kullanıyor
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Larrabee projesiyle birlikte harici ekran kartı pazarına giriş planları yapan ancak uzun süren çalışmaların ardından projenin son kullanıcı ayağını rafa kaldırarak profesyonel pazara yönelen Intel, Hamburg'da düzenlenen Uluslararas Süperbilgi-işlem Konferansı'nda, Knights Corner kod adını verdiği çok çekirdekli ilk çiplerini tanıttı. Ticari sürümlerinin 2011'de çıkması beklenen çok çekirdekli yeni tasarımların 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı açıklandı.

Knights Corner çatısı altında hazırlanacak çok çekirdekli yeni nesil donanımların, Larrabee ve Tera-scale İşlem Araştırma Programı için geliştirilen teknolojiler kullanılarak hazırlanacağı belirtildi. Tek zarda 50'den fazla çekirdeğe sahip çözümler olacağı ve ilk ürünlerin HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem pazarını hedef alacağı ve bu sektörde Nvidia'nın Tesla ve AMD'nin Fire Stream serisi profesyonel çözümlerine rakip olmaları da bekleniyor.

MIC (Many Integrated Core) mimarisi altında hazırlanan yeni nesil ürünlerin ilki Knights Ferry adını taşıyan çözüm oldu. Tasarım olarak günümüz ekran kartlarına oldukça yakın olan kartın Intel tarafından seçilmiş bazı geliştiriciler için örneklendirildiği belirtiliyor. Her biri 1.2GHz'de çalışan 32 çekirdeğe sahip kartın 128 izlek desteği sunduğu, 8MB büyüklüğünde paylaşımlı ön-bellekle donatıldığı ve 1-2GB GDDR5 bellekle geldiği belirtiliyor.

Intel'in HPC kitiyle birlikte sunulan Knights Ferry geliştirme kartı, Intel'in geleceğe yönelik yüksek performanslı bilgi-işlem planlarının ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Intel'den yapılan açıklamada MIC mimarisinin, dünyanın en iyi süper-bilgisayarlarının %82'sine sahip olan firmanın işleriye dönük ürün plamalasında kritik öneme sahip olduğu belirtilirken, bugün yapılan tüm bu yatırımların küresel HPC pazarındaki hedeflere yönelik adımlar olduğu belirtildi.

Intel, Larrabee projesinin DNA'larını Knights Corner çiplerinde kullanıyor
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Source 9 yıl
İntel ekran kartı piyasasına kafayı taktı kesinlikle bu pazarda iyi bir konuma geleceğini düşünüyorum bu 2 yıl içindede olabilir 5 yıl içindede olabilir.
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scutaro 9 yıl
Bence elindeki mimari ile hiçbir zaman Nvidia ve Ati'yi işlem gücündeki verimlilik açısından yakalayamaz bakalım göreceğiz.
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Tolgá 9 yıl
teslaya ciddi rakip olabilmesi için performans ve yazılımda çok iyi olmalı
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yc#1 9 yıl
Aklıma birden Fermi'nin maketi geldi :) Şaka bir yana Jen amcanın yeni eğlence kaynağının adı belli oldu: Knights Corner.
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Man From Atlantis 9 yıl
32 çekirdek, 128 izlek müthiş bir şey.. gpular ne kadar güçlü olsa da yazılım olarak tümünü kullanamıyoruz.. x86 tabanlı bu kartlardan faydanlanabilmek mevcut şartlarda daha basit ve az maliyetli.. çok önemli bir adım..
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Towarscke 9 yıl
Intel kendi cikartmasi ile baska bir markaninkinin gizlemis acaba hangi markaninkini.?
Sonucen temsili tesir urunu oldugu mutlak... biz yaptik diye geliyorlar ama gorecez bakalim..
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H1dd3n_Man 9 yıl
kartın soğutucu tasarımıgtx470 ten güzel :D
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Razura 9 yıl
İntel bu projeyide iyi değerlendirirse,chipset satışlarındaki gibi pazarda rakip bırakmaz.
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atyay 9 yıl
buda maket çıkarmış ne gülerim ha
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